Cách Taylor Swift trở thành tỷ phú

Taylor Swift chính thức được Forbes công nhận là tỷ phú USD vào đầu tháng 4. Ảnh: Christopher Polk.

Taylor Swift đã có một năm 2023 bùng nổ toàn cầu, không chỉ thúc đẩy nền kinh tế với Eras Tour mà còn được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để người đẹp tích lũy được khối tài sản ròng khổng lồ 1,1 tỷ USD ở tuổi 35. Trong nhiều năm, cô thực hiện nhiều động thái kinh doanh thông minh để đảm bảo tài sản không ngừng sinh sôi.

Tiền bán album - 400 triệu USD

Năm 2020, công ty giải trí Ithaca Holdings của doanh nhân Mỹ Scooter Braun bán bản gốc 6 album đầu tiên trong sự nghiệp của Taylor cho một quỹ đầu tư với giá hơn 300 triệu USD. Không hài lòng với việc thành quả lao động của mình làm lợi cho người khác, nữ ca sĩ sinh năm 1989 công bố kế hoạch thu âm lại toàn bộ sản phẩm âm nhạc đó.

Kể từ đó, người đẹp tóc vàng phát hành loạt album phiên bản Taylor Swift cho Fearless, Speak Now, Red và 1989. Có thông tin cô tiếp tục phát hành lại Reputation trong năm nay.

Bên cạnh những đĩa nhạc cũ, Taylor còn đạt được thành công ấn tượng với các album mới - Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) và Midnights (2022). Những sản phẩm này được cô sáng tạo trong thời gian hoạt động dưới trướng công ty quản lý Universal Music Group, ký hợp đồng từ năm 2018.

Chưa dừng lại ở đó, tại lễ trao giải Grammy vào tháng 2, ngôi sao nhạc pop thông báo tung ra album khác, The Tortured Poets Department, vào ngày 19/4.

Theo Bloomberg, tính đến năm 2019, Taylor kiếm được 400 triệu USD chỉ từ danh mục âm nhạc của mình.

Thỏa thuận phát nhạc trực tuyến - 160 triệu USD

Taylor Swift được cho là kiếm gần 130 triệu USD chỉ từ việc phát nhạc trực tuyến trên Spotify vào năm 2023. Variety cho biết cô tích lũy được tổng cộng khoảng 26,1 tỷ lượt nghe vào năm 2023 và kiếm được trung bình 0,0035 USD/lượt.

Không chỉ Spotify, nhạc của Taylor cũng được phát ở các nền tảng khác như Apple Music, YouTube Music và Amazon Music. Nhờ đó, tổng số tiền cô có được nhờ dịch vụ nghe nhạc trực tuyến ước tính 160 triệu USD.

Phần lớn tài sản của Taylor kiếm được nhờ âm nhạc. Ảnh: Getty Images.

Bản quyền âm nhạc - 80 triệu USD

Theo Bloomberg , Swift đã kiếm được 80 triệu USD từ bản quyền âm nhạc. Thu nhập này hình thành khi âm nhạc có bản quyền được sử dụng trong các thỏa thuận cấp phép khác, chẳng hạn như phim và quảng cáo. Khoản thanh toán được trả cho chủ sở hữu sản phẩm âm nhạc như nhạc sĩ, người sáng tác và nghệ sĩ thu âm.

Những bài hát của Taylor từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Grey's Anatomy, The Summer I Turned Pretty, Fifty Shades Darker và The Hunger Games... cũng như vô số quảng cáo và chiến dịch khác.

Lưu diễn - 370 triệu USD

Tạp chí Rolling Stone đưa tin Eras Tour của Taylor Swift trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại, với hơn 1 tỷ USD. Tính đến tháng 12/2023, nữ ca sĩ bán được khoảng 4,3 triệu vé ở mức giá trung bình là 238 USD.

Bloomberg ước tính vào tháng 10/2023 ca sĩ Wildest Dreams thu về hơn 700 triệu USD tiền bán vé và 225 triệu USD từ hàng hóa lưu diễn, mang lại cho cô 370 triệu USD lợi nhuận sau thuế.

Callie Cox, nhà phân tích tài chính của công ty đầu tư eToro, nói với The New York Post mỗi lần Taylor mang Eras Tour đến điểm dừng chân nào, thành phố đó được hưởng lợi to lớn, từ đó thúc đẩy nền kinh tế.

“Mỗi cuối tuần, thành phố mà cô ấy đến thăm sẽ công bố dữ liệu về lượng khách sử dụng phòng khách sạn và số tiền được tạo ra cho mỗi nền kinh tế địa phương. Con số đó lên tới hàng triệu”, Cox chia sẻ vào tháng 6/2023.

Thành công của Eras Tour giúp Taylor có được danh xưng tỷ phú. Ảnh: Getty Images.

Bất động sản - 150 triệu USD

Chủ nhân hit Blank Space sở hữu 5 ngôi nhà trên khắp nước Mỹ với tổng giá trị khoảng 150 triệu USD. Theo Wall Street Journal, khoản đầu tư đầu tiên của Taylor là căn penhouse rộng 301 m2 tại khu chung cư Adelicia trong khu dân cư Music Row ở Nashville, Tennessee, Mỹ. Cô mua nó năm 19 tuổi với giá 1,9 triệu USD. Sau đó, cô mua thêm căn hộ một phòng ngủ rộng khoảng 92,9 m2 ở tầng dưới với giá 387.000 USD thông qua một quỹ tín thác. Tổ ấm đầy màu sắc được giới thiệu trong bộ phim tài liệu Miss Americana. Các chuyên gia bất động sản ước tính căn hộ hiện có giá khoảng 8 triệu USD.

Năm 2011, Taylor mua bất động sản lớn hơn ở Nashville – ngôi nhà rộng khoảng 715 m2 trên vùng đất rộng hơn 2,4 ha, được gọi là Northumberland Estate. Người đẹp chi 2,5 triệu USD để sở hữu nó.

Sau đó, giọng ca Cruel Summer để mắt tới một khu bất động sản ở Bờ Đông (Mỹ) vào năm 2012. Cô dùng 4,8 triệu USD để mua căn nhà 7 phòng ngủ trong khu dân cư Hyannis Port ở thị trấn Barnstable, Massachusetts, Mỹ. Một năm sau, cô bán nó với giá 5,675 triệu USD.

Năm 2013, cô mua căn nhà ở Rhode Island (Mỹ) với giá 17,75 triệu USD. Đó là biệt thự bên bờ biển có tên là Colonial, với 8 phòng ngủ và 10 phòng tắm. Nó tọa lạc trên khu đất rộng hơn 2,2 ha và đường bờ biển dài 213 m. Theo các chuyên gia, giá hiện tại của biệt thự là 30 triệu USD.

Chưa dừng lại ở đó, Taylor còn sở hữu bất động sản ở New York - nơi cô dành phần lớn thời gian của mình.

Năm 2014, Taylor mua hai căn penhous trong tòa nhà Sugar Loaf ở khu dân cư Tribeca với giá 19,95 triệu USD. Cô kết hợp chúng với nhau tạo thành căn hộ song lập rộng khoảng 743 m2.

Ba năm sau, cô bỏ 9,75 triệu USD mua một căn nhà phố ba tầng liền kề với penthouse và biến nó thành gara đậu xe cá nhân. Nhà môi giới bất động sản Andrew Azoulay cho biết người đẹp muốn có thể đi từ gara đến căn hộ mà không cần ra khỏi tòa nhà.

Tổng danh mục đầu tư bất động sản ở Tribeca của Taylor hiện được cho là trị giá 45 triệu USD.

Taylor thường mời bạn bè đến nhà ở New York để tụ tập, vui chơi. Ảnh: IG.

Siêu sao âm nhạc từng đầu tư bất động sản ở Bờ Tây nhưng đã bán gần hết. Năm 2011, cô mua căn nhà 4 phòng ngủ ở Beverly Hills, California, với giá 3,55 triệu USD và bán nó với giá 4 triệu USD vào năm 2018.

Năm 2012, nữ ca sĩ trả 1,775 triệu USD cho ngôi nhà bốn phòng ngủ khác ở Beverly Hills, rồi bán giá 2,65 triệu USD vào năm 2018.

Vào cùng năm 2018, Taylor bỏ 25 triệu USD mua quyền sở hữu điền trang Goldwyn rộng 1.021 m2 ở California. Biệt thự do nhà sản xuất huyền thoại Hollywood Samuel Goldwyn xây dựng và được chấp thuận là địa danh vào năm 2017. Đây là nơi Taylor và bạn trai Travis Kelce lui tới khi đến Bờ Tây.

Hợp đồng quảng cáo

Với 283 triệu người theo dõi trên Instagram và cộng đồng người hâm mộ trung thành được gọi là “Swifties”, sức ảnh hưởng to lớn của Taylor Swift không cần phải bàn cãi. Đó là lý do tại sao nhiều công ty mong muốn lôi kéo cô vào các hợp đồng quảng cáo.

Trong nhiều năm, cô nắm trong tay những hợp đồng béo bở với CoverGirl, Keds, AT&T, Target và Sony Electronics. Dù không có thông tin chính xác về giá trị hợp đồng, nhưng với vị thế ngôi sao hàng đầu thế giới, con số này chắc chắn không nhỏ. Theo truyền thông Mỹ, cô kiếm được 26 triệu USD cho mối quan hệ hợp tác lâu dài với Coca-Cola.

Gia đình giàu có

Nhiều người xem Taylor Swift là tỷ phú tự thân vì sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng tất cả phải bắt nguồn từ việc được nuôi dưỡng trong gia đình thượng lưu.

Cha cô, ông Scott Swift, làm nghề môi giới chứng khoán tại Merrill Lynch, bộ phận quản lý tài sản và quản lý đầu tư của Mỹ thuộc Bank of America. Mẹ cô, bà Andrea Swift, cũng có sự nghiệp thành công với chức vụ giám đốc tiếp thị tại một công ty quảng cáo. Cha mẹ nữ ca sĩ được cho là có tài sản ròng ít nhất 10 triệu USD.

Gia đình là nền tảng giúp Taylor có được thành công như hiện tại. Ảnh: Christopher Polk.

Theo NY Post