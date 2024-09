Taylor Swift và bạn trai cầu thủ “uống 4 ly” trong ngày có hành động gây rùng mình trên khán đài sân quần vợt

Cuối tuần qua, Taylor Swift cùng bạn trai Travis Kelce đã gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài của trận chung kết quần vợt Mỹ mở rộng. Đi cùng cặp đôi còn có vợ chồng cầu thủ bóng bầu dục Patrick Mahomes.

Theo mô tả, 4 người đã có quãng thời gian sôi động tại sân quần vợt. Không chỉ chơi vui, cả nhóm được cho còn có bữa ăn ngon. Mới đây, tờ The Sun tiết lộ những món ăn và đồ uống mà nhóm của nữ ca sĩ đã dùng khi đến sân.

Taylor Swift và bạn trai cầu thủ được cho đã gọi 4 ly champagne và nhiều món ăn khi đến sân tennis mới đây

Xuất hiện cùng cặp đôi còn có vợ chồng cầu thủ Patrick Mahomes

Cụ thể, Taylor và Travis đã gọi 4 ly champagne loại hảo hạng. Ngoài ra, Taylor cùng Brittany (bà xã của Patrick) gọi món bánh taco. Hai cầu thủ bóng bầu dục Travis cùng Patrick thì gọi nhiều hơn, bao gồm tôm hùm, bánh mỳ kẹp thịt, sườn nướng và khoai tây chiên kiểu Pháp.

“Cả Travis lẫn Patrick đều khá sành ăn. Hôm nay, họ có thể ăn nhiều hơn so với khẩu phần bình thường. Nhưng ở sân tennis là trải nghiệm tuyệt vời với bất kỳ ai”, nguồn tin độc quyền chia sẻ trên The Sun.

Dù vậy, trong ngày đi xem tennis vừa qua, Taylor cùng bạn trai cũng vướng phải tranh cãi. Trong quãng nghỉ của màn so tài, ca khúc nhạc rock “'I Believe in a Thing Called Love” được vang lên. Lúc này, Taylor Swift lẫn Travis Kelce đều nhảy theo và hát theo một cách sôi động.

Loạt động tác nhảy có phần gây tranh cãi của Taylor Swift và bạn trai

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy không hài lòng vì cho rằng Taylor Swift và bạn trai đã phản ứng thái quá. Một số người xem còn chỉ ra Brittany cũng cảm thấy ngượng ngùng khi ngồi gần cặp đôi vào thời điểm đó. “Taylor Swift và Travis Kelce khiến chúng ta rùng mình tại Mỹ mở rộng. Họ trông không tự nhiên chút nào”, một người viết.

Taylor lẫn Patrick có vẻ không quá quan tâm đến những điều trên. Cặp đôi đang có quãng thời gian bên nhau sau khi Taylor vừa kết thúc Eras Tour tại châu Âu.