Taylor Swift ra một lèo 31 bài hát, tôi lên kế hoạch nằm trọn 5 ngày lễ: Người ta đã giàu còn chăm chỉ, tôi nỗ lực làm gì nữa!

Cái tên được bàn tán rầm rộ nhất cõi mạng toàn cầu ở thời điểm hiện tại chính là Taylor Swift. Thậm chí hàng loạt từ khoá liên quan đến nữ ca sĩ đều lọt top từ khoá phổ biến, chứng minh độ hot của cô nàng.

Hàng loạt từ khoá liên quan đến Taylor Swift đang phổ biến trên MXH

Nguyên nhân cho cơn "địa chấn" này là trưa 19/4 theo giờ Việt Nam, Taylor Swift chính thức công bố album The Tortured Poets Department với 16 bài hát. Những tưởng thế là đỉnh lắm nhưng hoá ra đây mới chỉ là khúc dạo đầu. Chỉ 2 tiếng sau đó, nữ ca sĩ tung tiếp 15 track cho album phiên bản mở rộng The Tortured Poets Department: The Anthology.



Với cú "đánh úp" ngoạn mục này, tổng thời lượng của album được nâng lên 2 giờ 2 phút với tổng cộng 31 track. Đây cũng là album có thời lượng đồ sộ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift.

Album The Tortured Poets Department

Khỏi phải nói, các Swifties nói riêng và cư dân mạng nói chung bối rối trước cú twist này cỡ nào. Ai nấy đều phải ngỡ ngàng vì khả năng làm việc và nỗ lực đáng nể của Taylor Swift, khắp nơi ngập tràn status với đủ cung bậc cảm xúc.

Phải chăng sự khác biệt này là lý do Taylor Swift trở thành tỷ phú năm 33 tuổi còn tôi thì không?

Taylor Swift bận đến thế mà vẫn yêu đương trọn vẹn, vẫn phát cẩu lương đều. Muốn sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lý do đúng không mọi người?

Có bạn thân là "con nghiện" mua hàng online là cảm giác thế nào? Không khác gì gặp red flag!

"Người giỏi không đáng sợ, đáng sợ là họ vừa giỏi vừa nỗ lực hơn mình". Đây chắc chắn là câu nói dành cho trường hợp của Taylor Swift.

Nhưng mà đùa chút thôi, dân đu idol cũng có câu "like idol like fan" (tạm dịch: idol nào fan nấy). Idol cố gắng đến thế không lẽ mình buông xuôi?

Idol ra nhạc thần tốc thế này thì fan làm sao mà thuộc lời kịp?

ới việc "đánh úp" gần như thêm 1 album hoàn toàn mới toanh, Taylor Swist tiếp tục củng cố danh hiệu hài hước mà fan Việt Nam tặng cô - "con trâu nước Mỹ". Biệt danh này vốn chỉ sự làm việc chăm chỉ, cật lực đến phi thường của Taylor Swift thời gian qua: ra mắt một "siêu album" với 31 track, vừa cật lực diễn The Eras Tour với thời lượng 3 tiếng rưỡi mỗi đêm khắp nơi trên thế giới, ngồi ghế đạo diễn cho phim điện ảnh sắp ra mắt, đóng MV, thu âm lại các album cũ,... Taylor Swift quả thực có sức làm việc và sáng tạo "kinh khủng"!

