Taylor Swift hiện vẫn đang là cái tên thu hút khán giả trên toàn thế giới với tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại The Eras Tour. Hàng triệu người hâm mộ đều thừa nhận rằng tour diễn này là trải nghiệm để đời và họ sẵn sàng tiếp tục mua vé để thưởng thức những concert tiếp theo của ngôi sao sinh năm 1989. Không chỉ với show của “Taylor Swift thật”, đêm diễn của… “Taylor Swift giả” cũng sốt vé không kém. Sắp tới đây, nhân vật này sẽ tổ chức show diễn Việt Nam với tên gọi “The Errors” Tour. Ngay sau công bố, thông tin này nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Taylor Sheesh công bố "tour diễn" có điểm đến ở Hà Nội và TP. HCM

Được biết, Taylor Swift phiên bản Drag Queen này có nghệ danh là Taylor Sheesh có cách phát âm gần giống với phiên bản gốc. Taylor Sheesh (tên thật là Mac Coronel, 30 tuổi) đến từ Manila, Philippines. Anh được biết đến lần đầu khi đóng giả Taylor trong chương trình truyền hình Drag Queen tại quê nhà năm 2017.

Trước đây, Sheesh làm nhân viên trực tổng đài từ thứ hai đến thứ sáu, sau đó đi làm ở hộp đêm vào các tối cuối tuần. Bước ngoặt của cuộc đời Sheesh đến với anh một cách rất tình cờ.

Vào năm 2022, anh đã đóng giả Taylor Swift cùng những người bạn đã biểu diễn All Too Well (2012) và You Belong With Me (2009) ở một sự kiện nhỏ tại địa phương. Điều anh không ngờ đến là bộ ảnh chụp Taylor Sheesh đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận về lượng tương tác “khủng” từ các Swifties. Trên sân khấu, Sheesh đã khoác lên mình một bộ cách tự thiết kế, trang điểm và đội tóc giả vàng đặc trưng của Taylor, cộng thêm động tác tay hay vuốt tóc giống hệt nhau đã khiến người hâm mộ hò reo cuồng nhiệt.

Taylor Sheesh theo đuổi công việc cosplay Taylor Swift

Đến năm 2023, Taylor Sheesh tiếp tục xuất hiện tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Quezon (Philippines) với bộ trang phục đẹp mắt và vũ đạo chuyên nghiệp không thua kém gì siêu sao người Mỹ. Ban tổ chức tiết lộ sự kiện này đã thu hút 10.000 người dừng lại xem cũng như sự chú ý của các hãng tin quốc tế.

Sau đó, Sheesh nổi tiếng đến nỗi phải nghỉ việc tại trung tâm để có thể “chạy show” tham gia biểu diễn tại các show drag queen khắp đất nước. Chưa dừng lại ở đó, anh còn mở các tour diễn khắp nơi trên toàn thế giới như Úc, Thái Lan…. Gần đây nhất, bên cạnh tour diễn thế kỷ của Taylor Swift tại Singapore, Taylor Sheesh cũng có mặt tại đây. Ngoài “đu idol”, anh cũng đã mở các buổi biểu diễn miễn phí thu hút đông đảo sự chú ý của các fan nữ ca sĩ xứ cờ Hoa.

Taylor Sheesh biểu diễn Anti-hero

Taylor Sheesh rất nổi tiếng và được mời đi diễn ở nhiều nơi

Bạn gái của Sheesh cũng là một Swifties chính hiệu nên cô ấy cảm thấy rất vui và sẵn sàng ủng hộ anh theo đuổi công việc này, theo Next Shark . Đặc biệt, ngôi sao drag queen Philippines khẳng định các buổi biểu diễn không ảnh hưởng đến danh tiếng của Taylor Swift, trái lại còn góp phần tôn vinh âm nhạc của cô ấy.

Taylor Sheesh khi là Mac Coronel

Gần đây, thông tin về Taylor Sheesh sắp biểu diễn tại Việt Nam đã gây sốt cộng đồng fan Taylor Swift tại Việt Nam. Đa số mọi người đều cảm thấy tò mò về Sheesh cũng như thắc mắc cách biểu diễn của anh thật sự có giống Taylor hay không? Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số ý kiến gây tranh cãi vì cho rằng, thông tin này đã khiến rất nhiều netizen Việt hiểu nhầm khi ngỡ rằng siêu sao nước Mỹ sẽ đến Việt Nam thay vì là một phiên bản hàng “rep 1:1” của nữ ca sĩ:

- Trong 1 giây phút nào đó tôi đã hẫng 1 nhịp.

- Nãy tôi đọc tôi tưởng Taylor Swift cơ!

- Ủa cô ca sĩ nhạc đồng quê này tui nhớ hồi trẻ xinh lắm mà

- Taylor Swift phiên bản hàng trên mạng.