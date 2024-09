Tay vợt nhiều drama nhất làng pickleball: Từ bị tố lừa dối khách đến kêu gọi “donate”, thì ra là “chàng trai hư hỏng” một thời của tennis Việt Nam

Pickleball - bộ môn thể thao hot nhất mùa hè 2024 khi dân tình đổ xô đi chơi môn thể thao mới này. Không chỉ nổi rần rần bởi được nhiều người tham gia, pickleball cũng hot trên mạng do nhưng ồn ào xung quanh.

Tay vợt bị tố “treo đầu dê bán thịt chó”

Trước khi có những tranh cãi liên quan về vấn đề trang phục, vợt chơi pickleball cũng là chủ đề khiến dân tình xôn xao. Đầu tiên phải kể đến vụ một tay vợt chuyên nghiệp bị tố "treo đầu dê bán thịt chó" khi gây nhầm lẫn về nơi sản xuất của vợt chơi pickleball.

Cụ thể đây là sản phẩm vợt được tay vợt Trịnh Linh Giang làm đại sứ. Trên vợt pickleball mà thương hiệu này tung ra thị trường có dòng chữ "made in USA" cùng cụm kí hiệu USA Pickleball Approved (viết tắt là USAPA) khiến người tiêu dùng lầm tưởng những chiếc vợt do thương hiệu này bán ra được sản xuất tại Mỹ, đạt tiêu chuẩn Mỹ.

Tuy nhiên, khi người chơi tra cứu trên trang web của USA Pickleball - một đơn vị đưa ra tiêu chuẩn về vợt pickleball và được thế giới tin tưởng - không hề có tên thương hiệu đến từ Việt Nam này. Phía thương hiệu vợt này cũng đã lên tiếng phản hồi thắc mắc của cộng đồng mạng như việc in cụm kí hiệu USAPA là quy định bắt buộc trong quá trình xin phê duyệt tiêu chuẩn USAPA hay việc in dòng chữ "made in USA" là sai sót kĩ thuật.

Ngay sau đó vụ việc đã gây ra tranh cãi lớn, thay vì giải thích, Trịnh Linh Giang trực tiếp cãi nhau và dùng những ngôn từ “mạnh” để đáp trả.

Tay vợt pickleball vướng nhiều ồn ào nhất

Tay vợt bị phản ứng vì kêu gọi “donate”

Bão số 3 đi qua Hà Nội đã làm cho nhiều sân pickleball bị quật nát. Sau đó, Trịnh Linh Giang đã chia sẻ một bài viết vào cộng đồng pickleball kêu gọi ủng hộ cho sân pickleball của một người bạn.

Ngay lập tức bài đăng đã vướng phải sự phản đối của cư dân mạng. Nhiều người bức xúc trước cách hành văn xin tiền ủng hộ của Trịnh Linh Giang. Nhận thấy sự phản ứng của dân tình, tay vợt này đã gỡ bài đăng trong diễn đàn. Giải thích cho bài đăng trên, anh viết:

"Cây đổ ít đùm cây đổ nhiều. Bản thân chủ sân chưa từng ngửa tay xin ai gì hết, đây hoàn toàn là tấm lòng của mình và các anh em gần xa. Mình có thể chọn nhiều nơi bị thiệt hại khác để kêu gọi giúp đỡ nhưng mình sẽ luôn chọn những người gần gũi với mình nhất. Cảm ơn mọi người!".

Tay vợt bị phản ứng vì kêu gọi ủng hộ

Trịnh Linh Giang từng bị giới truyền thông gọi là “chàng trai hư hỏng”

Linh Giang trong sự nghiệp tennis trước đó cũng đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Năm 2015, Trịnh Linh Giang đã có hành động phản cảm ở trận chung kết đơn nam giải VĐQG tennis tại Hà Nội.

Ở thời điểm đó, Linh Giang thậm chí đã quăng vợt, vái trọng tài vì cho rằng bắt không chính xác. Trước những hành động này lãnh đạo của bộ môn tennis còn cho rằng anh “anh nóng nảy, ý thức giáo dục còn kém”.

Ở một số trận đấu khác, Linh Giang câu giờ, tự ý đánh bỏ bóng khi bị đối thủ dẫn trước khiến khán giả không hài lòng. Trước những cử chỉ này, giới truyền thông còn xem anh như một chàng trai “hư hỏng” của quần vợt Việt Nam. Vì hứng chịu quá nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ, vào đầu năm 2020, Linh Giang đã có lúc đòi bỏ quần vợt, giã từ sự nghiệp để chuyển sang làm nghề khác. Tuy nhiên, sau những vấp ngã, Linh Giang đã phần nào trưởng thành hơn.