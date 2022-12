Tây Ninh: Bắt giữ thêm 630 kg pháo nhập lậu qua biên giới

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 9/12, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến biên giới, thuộc địa bàn ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng phát hiện có một lô hàng đang tập kết ven bờ sông Vàm Cỏ Đông, nhưng không có người trông coi. Tiến hành kiểm tra các túi hàng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 43 túi nylon màu đen chứa pháo nổ các loại. Nghi ngờ đây là hàng hóa nhập lậu ở biên giới, các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa vắng chủ.

Tại Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, kiểm tra 43 túi nylon màu đen, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 422 hộp pháo, có tổng trọng lượng gần 630 kg, tất cả đều mang nhãn hiệu nước ngoài.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và thông báo truy tìm chủ lô hàng kể trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đang trên đường tuần tra kiểm soát tại tỉnh lộ 785, thuộc ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũng đã phát hiện 1 xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 70B-022.75 do tài xế Trần Quốc Nguyên (37 tuổi, ngụ tổ 7, ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và chủ xe là Nguyễn Thị Thân (39 tuổi, ngụ tổ 10, ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đang vận chuyển chở 13 bao pháo các loại, với tổng trọng lượng trên 351 kg. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, đưa tài xế, chủ xe, cùng phương tiện, hàng hoá về trụ sở Công an xã Tân Hưng và bàn giao cho Công an huyện Tân Châu để điều tra, làm rõ.

Từ đầu tháng 12/2022, các lực lượng chức năng của Tây Ninh đã liên tục bắt các vụ vận chuyển pháo nhập lậu trái phép qua biên giới và trên trên đường đi tiêu thụ trong nội địa, thu giữ trên 1 tấn pháo nhập lậu các loại.