Đánh dấu cột mốc 3 năm đồng hành cùng cộng đồng game thủ Việt, Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới chính thức khai hội sinh nhật với chủ đề Tam Niên Đăng Hội, mang đến những hoạt động giao lưu, tương tác hấp dẫn. Đây cũng là dịp để cộng đồng game thủ cùng hội ngộ, nhìn lại hành trình gắn bó với thế giới Tam Giới.

Với cộng đồng game thủ đam mê thể loại chiến thuật, Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới (Tây Du VNG) chắc hẳn đã không còn quá xa lạ. Trong suốt 3 năm vận hành, tựa game liên tục gặt hái nhiều thành công, trở thành một trong những game đấu tướng chiến thuật được yêu thích nhất. Nhờ lối chơi xây dựng đội hình đa dạng cùng những hoạt động tương tác cộng đồng, trò chơi vẫn duy trì được một cộng đồng sôi động, hào hứng và luôn cháy hết mình.

Ngày 15/11/2026, Tây Du VNG đã chính thức tròn 3 tuổi. Nhân dịp này, đội ngũ vận hành đã mang đến cho người chơi vô vàn phần quà hấp dẫn, cùng cơ hội sở hữu những vật phẩm lưu niệm độc đáo và nhiều thần tướng mạnh mẽ.

Nhìn lại hành trình 3 năm và đón chờ những bất ngờ mới

Mở màn cho chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 3 tuổi là buổi livestream đặc biệt trên fanpage chính thức Tây Du VNG. Đây là dịp để đội ngũ vận hành gặp gỡ cộng đồng, cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ trong suốt hành trình phát triển của trò chơi và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng game thủ đã luôn đồng hành. Với sự tương tác duyên dáng, đáng yêu của host Huyền Trân và Irena, buổi livestream đã thu hút hơn 690.000 lượt xem và hơn 4,000 lượt tương tác, mang đến cho cộng đồng game thủ một buổi tối ngập tràn tiếng cười.

Buổi livestream còn là điểm hẹn để cộng đồng cập nhật thông tin về các tính năng mới nhất trong phiên bản mới, chuỗi hoạt động sinh nhật, quà tặng và nội dung dành riêng cho dịp kỷ niệm 3 năm. Đặc biệt, bộ kỹ năng và cốt truyện của Kim Tướng Thần Ma mới nhất của game - Nhiên Đăng Cổ Phật - cũng đã được hai vị khách mời bật mí. Ngay trong phần bình luận, nhiều người chơi đã bày tỏ sự hào hứng và mong đợi được tự tay trải nghiệm sức mạnh của vị tướng mới này.

Hơn hết, người chơi cũng nhận về hàng ngàn code, vật phẩm ingame giá trị cùng nhiều phần quà lưu niệm độc quyền nhân dịp sinh nhật 3 tuổi Tây Du VNG như áo thun, lót chuột,... Có thể thấy, buổi livestream đã tạo nên không gian kết nối vui vẻ, hào hứng giữa người chơi với đội ngũ vận hành, từ đó khuấy động không khí trước thềm chuỗi sự kiện Tam Niên Đăng Hội.

Tam Niên Đăng Hội: Cơ hội rước quà sinh nhật "siêu bự"

Nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, Tây Du VNG chính thức khai mở landing page Tam Niên Đăng Hội, chiêu đãi các Thủ Hộ Sứ bằng chuỗi hoạt động tương tác cùng kho quà tặng hấp dẫn.

Tại đây, người chơi có thể tham gia hoạt động Tầm Bảo Tam Giới để tích lũy lượt quay, săn cơ hội nhận các mốc thưởng nổi bật như Tướng Đỏ Giới Hạn 8 Chọn 1, Nguyên Thần 8 Chọn 1 cùng nhiều vật phẩm hấp dẫn. Với Minh Đăng Dẫn Lộ, mỗi lượt điểm danh và trả lời câu hỏi sẽ giúp người chơi nhận 1 điểm tích lũy, dùng để đổi các gói quà Linh Khí tương ứng. Trong khi đó, Tàng Kinh Các mở ra cơ hội khám phá kho báu tại Ngũ Hành Sơn và Hỏa Diệm Sơn, chinh phục thêm nhiều phần thưởng giá trị.

Song song với đó, Tây Du VNG cũng triển khai chuỗi hoạt động dành cho cộng đồng, kết hợp giữa check-in, sáng tạo nội dung và giao lưu trực tuyến. Thay vì chỉ tham gia các sự kiện trong game, người chơi còn có dịp để chia sẻ những kỉ niệm cùng với Tây Du VNG và nhận về những phần quà kỷ niệm.

Nổi bật là chương trình Check-in Sinh Nhật - Rước Quà Rực Rỡ, mang đến cơ hội để người chơi cùng hòa mình vào không khí mừng tuổi mới. Bên cạnh đó, chương trình Họa Bút Tây Du - Nhận Quà 3 Tuổi mở ra sân chơi sáng tạo dành cho những người yêu thích thế giới Tây Du Ký. Đây cũng là dịp để các Thủ Hộ Sứ thể hiện góc nhìn và dấu ấn cá nhân thông qua những bài dự thi mang màu sắc riêng.

Không dừng lại ở đó, tựa game còn ra mắt nhiều ưu đãi đặc biệt chỉ có trong đợt Phúc Lợi Sinh Nhật này. Theo đó, từ ngày 12/11 đến 30/12/2026, sự kiện Ân Phúc Tiên Duyên chính thức diễn ra trên toàn server Tây Du VNG với 3 hoạt động nạp Lục Bảo nhận thưởng hấp dẫn như Rương Chọn Chiến Linh, Mảnh Tướng Kim cùng nhiều vật phẩm giá trị khác.

Thông qua nhiều hình thức tương tác khác nhau, Tam Niên Đăng Hội không chỉ mang đến cơ hội nhận quà mà còn tạo sân chơi để các Thủ Hộ Sứ cùng giao lưu, chia sẻ và góp thêm dấu ấn cá nhân vào hành trình sinh nhật của Tây Du VNG. Đây cũng là dịp để Tây Du VNG tri ân cộng đồng, ghi nhận sự gắn bó của người chơi và cùng nhau hướng đến những chặng đường tiếp theo.

Người chơi có thể cập nhật những thông tin mới nhất về phiên bản mới và chuỗi hoạt động sinh nhật tại landing page: https://event.vnggames.com/taydu/tam-nien-dang-hoi

Xem thêm thông tin về Tây Du VNG tại đây:

- Fanpage: https://www.facebook.com/taydu.vnggames

- Website: https://taydu.vnggames.com/

Game dành cho lứa tuổi 18+