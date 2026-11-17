Ngày 15/11 vừa qua, Chung kết Giải đấu Audition Pro League (AUPL) và Audition Semi-Pro League (AUSL) 2026 đã chính thức diễn ra tại OEG, Hà Nội.

‏Là hệ thống giải đấu trực thuộc Giải Vô địch Quốc gia Thể thao điện tử – bộ môn Audition, sự kiện quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất cùng đông người hâm mộ đến tham gia và cổ vũ. Sau những màn tranh tài kịch tính, hai ngôi vị quán quân của mùa giải thuộc về BADBOY 1 tại hệ giải AUSL và YOLO 3 tại hệ giải AUPL. ‏

‏Sân khấu thi đấu chuyên nghiệp tại Chung kết AUPL – AUSL 2026

‏Sân chơi eSports chuyên nghiệp, nơi hội tụ những đội tuyển xuất sắc‏

‏Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, AUPL và AUSL 2026 tiếp tục mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, quy tụ các đội tuyển hàng đầu ở cả hai cấp độ chuyên nghiệp và bán chuyên.‏

‏Tại vòng chung kết, các đội tuyển xuất sắc nhất ở mỗi hệ giải đã cùng hội tụ, bước vào cuộc đua quyết định để chinh phục những danh hiệu cao nhất mùa giải 2026. Những màn so tài kịch tính tại OEG ngày 15/11 đã mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, tiếp tục khẳng định sức hút của hệ thống giải đấu Audition.‏

‏Những màn tranh tài nghẹt thở và cuộc đua đến ngôi vô địch‏

‏Ngày Chung kết thực sự trở thành bữa tiệc cảm xúc dành cho cộng đồng Audition. Không khí tại OEG stadium liên tục được đẩy lên cao với những trận đấu căng thẳng, những màn rượt đuổi điểm số và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Mỗi lượt thi đấu đều là cuộc cạnh tranh về kỹ năng, bản lĩnh và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, mang đến những khoảnh khắc hồi hộp và đầy cảm xúc.‏

‏Khép lại vòng chung kết, BADBOY 1 chính thức trở thành Quán quân Audition Semi-Pro League (AUSL) 2026, trong khi YOLO 3 xuất sắc đăng quang Audition Pro League (AUPL) 2026 sau chiến thắng trước YOLO 1 – nhà đương kim vô địch mùa giải 2025. Kết quả này là minh chứng cho những nỗ lực và màn thể hiện ấn tượng của các đội tuyển tại mùa giải năm nay.‏

‏Những gương mặt xuất sắc của mùa giải Audition Pro League 2026

‏Không khí bùng nổ từ sân khấu đến khán đài‏

‏Không chỉ là cuộc tranh tài của các tuyển thủ, Chung kết AUPL – AUSL 2026 còn thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng Audition. Là tựa game gắn liền với âm nhạc – thời trang – hẹn hò, Audition không chỉ quy tụ đông đảo game thủ nam đến theo dõi, cổ vũ mà còn thu hút rất nhiều "bóng hồng" cùng hội tụ. Sự góp mặt của đông đảo vũ công đã góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung, náo nhiệt và đầy màu sắc. ‏

‏Những "bóng hồng" xinh đẹp cũng đến tiếp lửa cho đội tuyển mình yêu thích

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‏Ở phía khán đài, các cổ động viên không giấu được sự hào hứng khi được trực tiếp theo dõi những trận đấu đỉnh cao, gặp gỡ những người bạn cùng chung niềm đam mê và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển mình yêu thích. Những tiếng reo hò, cổ vũ và khoảnh khắc ăn mừng cùng nhau đã tạo nên một bầu không khí gắn kết, nơi tình yêu dành cho Audition trở thành sợi dây kết nối tất cả. Cùng lắng nghe một số chia sẻ của các cổ động viên tham gia sự kiện:‏

-‏Mình cảm thấy rất vui và phấn khích, đặc biệt là khi được trực tiếp theo dõi những trận đấu đỉnh cao.‏

-‏Mình thấy giải đấu được tổ chức rất quy mô, sân khấu hoành tráng và chuyên nghiệp.‏

-‏Mình đánh giá cao sự đầu tư năm nay, thực sự mang đến một sân chơi chất lượng cho cộng đồng.‏

‏Cộng đồng tiếp lửa cho hành trình eSports Audition‏

‏Sau không khí sôi động của Vòng Chung kết AUPL – AUSL 2026, cộng đồng Audition tiếp tục hướng sự quan tâm đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28–29/11. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bộ môn Audition góp mặt tại đấu trường thể thao quy mô toàn quốc, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển eSports của tựa game. Đông đảo vũ công đang rủ nhau đến theo dõi, cổ vũ và tiếp lửa cho các tuyển thủ, tiếp tục lan tỏa sức nóng của Audition trên khắp cả nước.‏

‏Sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng cũng là động lực để Audition tiếp tục đầu tư và phát triển các hoạt động thể thao điện tử. Thông qua việc duy trì hệ thống giải đấu Audition Pro League và Audition Semi-Pro League, Audition từng bước xây dựng hệ sinh thái eSports bài bản, chuyên nghiệp. Đây không chỉ là sân chơi để các tuyển thủ thử sức, cọ xát và nâng cao trình độ mà còn là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng, góp phần xây dựng lực lượng vận động viên chất lượng cho bộ môn Audition. ‏

‏Nếu yêu thích eSports và đam mê âm nhạc, vũ đạo, thời trang, hãy gia nhập cộng đồng Audition – VTC ngay hôm nay để cùng khám phá Thành Phố Vũ Hội đầy màu sắc! Tải game tại đây: ‏‏https://au.vtc.vn/dangkyau‏