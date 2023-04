Tàu, xe dịp nghỉ lễ 30/4: Không lo thiếu xe, vé tàu có chặng giảm giá 30%

Hà Nội tăng cường hơn 600 lượt xe khách

Theo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng với ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (ngày 29/4) nên người lao động trên cả nước được nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách

Dịp này cũng thường trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm tại nhiều tỉnh thành, nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm tham quan, du lịch. Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội sẽ tăng cường hơn 600 lượt xe trên các tuyến có đông hành khách.



Trên một số tuyến được dự báo có lượng hành khách tăng mạnh, trong đó có Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La…Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 28/4 đến hết ngày 4/5.

Tại bến Giáp Bát, lượng khách được dự báo tăng cao nhất trong dịp này khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; lượt xe khách dự kiến cần huy động là 900 lượt xe/ngày, chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa…

Ở Bến xe Gia Lâm, lượng khách được dự báo tăng cao nhất trong dịp này khoảng 8.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm nhà xe tự ý tăng giá vé trái quy định

Với Bến xe Mỹ Đình, lượng khách được dự báo tăng cao nhất khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn là 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…



“Từ thực tế trên, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đưa ra kế hoạch tăng cường 626 lượt xe cho các bến. Cụ thể, tăng cường 252 lượt xe cho bến Giáp Bát, chủ yếu trên các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa…; tăng cường 287 lượt xe cho bến Mỹ Đình, chủ yếu trên các tuyến: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…; tăng cường 87 lượt xe cho bến xe Gia Lâm, chủ yếu trên các tuyến: Hải Phòng, Quảng Ninh… Với số lượng tem và phù hiệu cho xe khách tăng cường, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết đã đề xuất Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp khoảng 400 chiếc”, lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết.

Để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn nhất, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội yêu cầu, các bến xe trực thuộc, chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải hoạt động trên các bến xe.

Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới, lượng khách sử dụng dịch vụ vận tải tại Hà Nội tăng đột biến

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương trong việc thực hiện các quy định, thể lệ vận tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá quy định…; kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ, hoặc giấy tờ không hợp lệ”, đại diện Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội nói.



Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội khẳng định, các bến xe có trách nhiệm xây dựng phương án chi tiết và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị vận tải, đơn vị hoạt động buýt để giải tỏa phương tiện, hành khách khi cần.

Đường sắt cung ứng hơn 120.000 vé các chặng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông báo kế hoạch chạy các đoàn tàu du lịch phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và bắt đầu mở bán vé.

Đại diện công ty Vận tải đường sắt Hà Nội (HARACO) cho biết, đơn vị dự kiến cung ứng 81.000 vé trong thời gian từ ngày 27/4 - 3/5.

Trong đợt cao điểm này, bên cạnh duy trì chạy hằng ngày các đôi tàu khách Thống Nhất, ngành đường sắt tăng cường 52 đoàn tàu, chủ yếu kết nối Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến các địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa,...

Cụ thể, đối với tàu Thống Nhất, ngoài 4 đôi tàu chạy thường xuyên: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, ngày 28/4 và 1 - 2/5 chạy thêm đôi tàu SE11/12.

Trên chặng Hà Nội - Đà Nẵng, HARACO chạy thường xuyên đôi tàu SE19/20: Ngày 28/4 chạy tàu SE17 tại Hà Nội và ngày 2/5 chạy tàu SE17 tại Đà Nẵng.

Ngành đường sắt xây dựng kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chặng Hà Nội - Đồng Hới, tại Hà Nội ngày 27 - 30/4 chạy tàu QB1, QB3; ngày 28/4 chạy QB5 và tại Đồng Hới ngày 1 - 3/5 chạy tàu QB2, QB4; ngày 1/5 chạy QB6.



Chặng Hà Nội - Vinh, tại Hà Nội chạy thường xuyên đôi tàu NA1/2. Ngày 28/4 - 3/5 chạy tàu SE35, ngày 27/4 - 30/4 chạy tàu NA3; ngày 27/4 - 29/4 chạy tàu NA7; ngày 28 - 29/4 chạy tàu NA9. Tại Vinh, ngày 30/4 - 3/5 chạy tàu SE36; ngày 1 - 3/5 chạy tàu NA4, NA14; ngày 1 - 3/5 chạy tàu NA8 (Riêng ngày 3/5 tàu về ga Giáp Bát là cuối hành trình); ngày 3/5 chạy tàu NA12.

Chặng Hà Nội - Thanh Hóa chạy tàu TH1 tại Hà Nội các ngày 29 - 30/4; chạy tàu TH2 các ngày từ 1 - 3/5.

Chặng Hà Nội - Lào Cai chạy thường xuyên đôi tàu SP3/4; ngày 28 - 29/4 chạy tàu SP1 tại Hà Nội.

Chặng Hà Nội - Hải Phòng, ngày 29/4 chạy tàu LP9 tại Hà Nội; ngày 3/5 chạy tàu LP10, HP4.

VNR cũng sẽ mở bán vé tàu khách phục vụ người dân đi lại giai đoạn từ ngày 27/4 - 3/5 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và tiếp tục các chính sách giảm giá vé sau Tết. Cụ thể, mở bán 4 đôi tàu Thống nhất chạy hàng ngày tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; đôi tàu SE21/SE22 chạy hàng ngày tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng.

Về phía công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã bán được 39.000 vé dịp nghỉ lễ. Lượng vé ngày 28/4 gần như đã bán hết, những ngày còn lại trong dịp nghỉ lễ vẫn còn.

Đường sắt khuyến mãi 6.000 chỗ giảm giá 30% cho tất cả các loại chỗ trên các đoàn tàu.

Cũng trong thời gian này, VNR mở bán vé các đôi tàu khách khu đoạn chạy hàng ngày như: Tàu SNT1/SNT2 tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang; tàu SPT1/SPT2 tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết. Riêng tuyến TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, chạy thêm đôi tàu SQN1/SQN2; tàu SQN2 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 28, 29, 30/4, 2/5; tàu SQN1 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 29/4 và 1, 2, 3/5.



Tại khu vực phía Bắc, VNR mở bán vé các đôi tàu khách NA1/NA2 giữa Hà Nội - Vinh; tàu SE19/SE20 giữa Hà Nội - Đà Nẵng. Các tuyến khác vẫn mở bán vé các đôi tàu đang khai thác như 1 đôi tàu SP3/SP4 chạy hàng ngày giữa Hà Nội - Lào Cai; 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/L6, LP7/L8 chạy hàng ngày giữa Hà Nội - Hải Phòng.

VNR vẫn đang áp dụng các chính sách khuyến mãi giá vé giai đoạn sau Tết. Đến ngày 31/3/2023, khuyến mãi “6.000 chỗ giảm giá 30%” cho tất cả các loại chỗ trên các đoàn tàu. Hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể, nghĩa là khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 30% giá vé.

Tuy nhiên chỉ áp dụng với vé có cự ly vận chuyển xa: Vé 2 đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8 phải có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên (ngày đầu tuần), từ 500km trở lên (ngày cuối tuần). Vé đôi tàu SE21/SE22 có cự ly vận chuyển từ 400km trở lên.

Với vé đôi tàu SNT1/SNT2 có cự ly vận chuyển từ 250 km trở lên; vé đôi tàu SPT1/SPT2 có cự ly vận chuyển từ 150km trở lên. Ngoài ra, áp dụng chương trình giảm giá khi mua vé xa ngày, vé khứ hồi, vé tập thể và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Love