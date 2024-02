Tàu kiểm ngư, cảnh sát được huy động ngăn chặn chích điện vớt cá ngày ông Táo ở TPHCM

Sáng 2/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), nhiều người dân TPHCM đã tổ chức Lễ cúng ông Táo chầu trời theo phong tục truyền thống. Sau Lễ cúng, nhiều người đã mang cá chép đến bờ sông để thả cá phóng sinh như một nghi thức để ông Táo cưỡi cá chép về chầu trời.

Tại chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh - một trong những địa điểm thả cá phóng sinh quen thuộc của người dân Thành phố vì gần sông Sài Gòn), có rất đông người dân đến đây để thả cá chép phóng sinh sau Lễ cúng Táo quân.

Người dân đã yên tâm thả cá phóng sinh ngày 23 tháng Chạp vì đã có tàu kiểm ngư sẵn sàng phun vòi rồng, ngăn chặn tình trạng chích điện, vớt cá

Khác với những năm trước, ngày ông Táo chầu trời năm nay người dân không còn phải lo lắng với tình trạng cá bị chích điện sau phóng sinh. Bởi lực lượng chức năng đã được huy động để ngăn chặn tình trạng chích điện vớt cá sau khi người dân phóng sinh.

Do mua gần 20kg cá chép nên một số người dân đi thuyền ra giữa sông để phóng sinh, giúp cá dễ sống hơn

Tại chùa Diệu Pháp, lực lượng Tàu kiểm ngư TPHCM, Cảnh sát đường thuỷ Công an TPHCM, Công an phường đã được huy động để phối hợp tuần tra, kiểm soát từ trên sông đến trên bờ để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuỷ sản. Đặc biệt là tình trạng các đối tượng chích điện vớt cá trước mặt người dân phóng sinh, gây bức xúc dư luận, nguy hại đến nguồn lợi thuỷ sản trên sông.



Trung tá Lê Xuân Thịnh - Phó trưởng Công an phường 13 (quận Bình Thạnh) trực tiếp có mặt phối hợp với các lực lượng trên bờ và dưới nước tuần tra, kiểm soát - cho biết: "Cứ đến mỗi dịp Lễ, Tết, là thời điểm người dân thường thả cá phóng sinh nên Công an phường 13 luôn chủ động lên phương án ngăn chặn tình trạng chích điện vớt cá trên sông. Sẵn dịp này, Chi Cục thuỷ sản TPHCM cũng đã có văn bản đề nghị Công an phối hợp tuần tra, xử lý tình trạng này nên chúng tôi càng quyết tâm hơn nữa. Riêng Công an phường 13 có 6 người tham gia phối hợp cùng lực lượng tàu kiểm ngư tuần tra, kiểm soát để người dân yên tâm thả cá".

Cano của Chi cục Thuỷ sản TPHCM tuần tra, kiểm soát trên sông Sài Gòn

Lực lượng Công an lái cano tuần tra trên sông Sài Gòn, ngăn chặn đánh bắt, chích điện vớt cá trái phép

Trung tá Lê Xuân Thịnh (phải) - Phó trưởng Công an phường 13 - cùng Cảnh sát đường thuỷ tuần tra, kiểm soát trên bờ

Việc tuần tra, kiểm soát được thực hiện trong ngày hôm nay để ngăn chặn triệt để tình trạng chích điện vớt cá phóng sinh

Công an kiểm tra nhắc nhở những người lái ghe ra sông phải đảm bảo an toàn

Công an nhắc nhờ người lái ghe và người dân ra giữa sông thả cá phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn

Một người dân chi gần 3 triệu đồng để mua gần 37kg cá các loại để phóng sinh ngày ông Táo chầu trời

Lực lượng bảo vệ dân phố hỗ trợ người dân khiêng gần 20kg cá xuống ghe để chuẩn bị ra sông phóng sinh

Cá chép được cung cấp oxy khi còn trong chậu trước khi phóng sinh xuống sông

Sau Lễ cúng ông Công, ông Táo, người dân mang cá chép ra sông Sài Gòn phóng sinh với hy vọng mọi điều may mắn, bình an đến với người thân, gia đình

Người dân nhẹ nhàng thả cá chép gần bờ mà không còn lo lắng cá bị chích điện nữa

Cá chép đủ loại kích cỡ được phóng sinh xuống sông Sài Gòn

Những em học sinh theo cha mẹ đi thả cá phóng sinh ngày ông Táo chầu trời