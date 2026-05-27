Tàu cá chở 11 người nghi bị sóng đánh chìm ở Hải Phòng, 2 người mất tích

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng phối hợp cùng ngư dân cứu vớt được 9 người trên tàu cá gặp nạn tại vùng biển gần đảo Long Châu, hiện 2 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 27/5, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 (Trung tâm) cho biết, trên địa bàn TP Hải Phòng vừa xảy ra vụ tàu cá nghi bị sóng đánh chìm khiến nhiều ngư dân mất tích.

Cụ thể, khoảng 8h58 cùng ngày, Trung tâm nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp từ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, báo tàu cá HP 90666 TS bị mất liên lạc.

Trên tàu có 11 người gồm 1 thuyền trưởng, 1 thuyền viên và 9 hành khách.

Tàu cứu nạn hàng hải đến khu vực tàu cá bị chìm để triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Tàu cá này nghi bị sóng đánh chìm vào khoảng 17h ngày 26/5, tại vị trí cách Đông Nam đảo Long Châu, TP Hải Phòng khoảng 15 hải lý. Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm phát thông báo hàng hải, huy động các tàu đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn tổ chức tìm kiếm.

Đến 13h45 ngày 27/5, các lực lượng chức năng và ngư dân hoạt động quanh khu vực cứu được 9 người trên tàu HP 90666-TS (ngư dân cứu vớt được 5 người, Hải đoàn Biên phòng 38 cứu được 4 người).

Danh sách những nạn nhân được cứu vớt an toàn gồm: Phan Đăng Dương (SN 1967, quê An Giang); Nguyễn Đức Thái (SN 1968, quê Quảng Nam); Nguyễn Hữu Hưng (SN 1981, quê Thanh Hoá); Nguyễn Tấn Thu (SN 1970, quê Quảng Nam); Nguyễn Tôm (SN 1955, quê Quảng Nam); Lê Thanh Bình (SN 1963, quê Quảng Ngãi); Vũ Văn Dũng (SN 1979, quê TP Hải Phòng); Trần Công Văn (SN 2010, quê TP Đà Nẵng đi tàu ra thăm gia đình) và Nguyễn Hữu Minh Trí (SN 2011, quê Thanh Hoá ra thăm gia đình).

Hiện tại, thời tiết khu vực có gió Đông Nam cấp 5 và biên đội tàu biên phòng Hải đoàn 38 vẫn đang tích cực phối hợp với các lực lượng để tìm kiếm 2 người còn đang mất tích (chưa xác minh được danh tính).

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật...