Tất tần tật về casting KOC VIETNAM ở Hà Nội: Dàn "chiến thần" đổ bộ, trực tiếp chốt đơn thuyết phục BGK

Tiếp nối thành công của mùa 1, KOC VIETNAM mùa 2 đã chính thức quay trở lại, khẳng định vị thế sân chơi chuyên nghiệp cho các KOC. Trong mùa mới này, KOC VIETNAM có chủ đề Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh.

Ngay từ khi chính thức mở cổng đăng ký, KOC VIETNAM mùa 2 nhanh chóng nhận về hàng trăm bài dự thi có nội dung hấp dẫn. Vì vậy mà BTC phải cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn ra 100 gương mặt tiềm năng cho vòng phỏng vấn offline. Và ngày 28/8 vừa qua, hơn 30 thí sinh đầu tiên đã có mặt tại buổi casting trực tiếp ở đầu cầu Hà Nội.

Các thí sinh có mặt đúng giờ để chuẩn bị casting trực tiếp

Hội tụ hàng loạt gương mặt triệu fan

Đúng như dự đoán, hội tụ nhiều KOC và content creator nên không khí ngày casting đầu tiên của KOC VIETNAM mùa 2 tại Hà Nội diễn ra vô cùng sôi động, hào hứng. Các thí sinh đều có mặt từ rất sớm, ăn mặc chỉn chu để chuẩn bị tinh thần cho phần thi của mình.

Đầu tiên phải kể đến nhóm thí sinh là gương mặt thân quen với cư dân mạng, sở hữu hàng triệu fan trên TikTok. Chẳng hạn như Ngọc Kem - 2,7 triệu người theo dõi, Thái Độ (Phạm Quốc Thái) - 1,3 triệu người theo dõi, Ninh Công Hoàng - 1,3 triệu người theo dõi, Review by Quyên - 510k người theo dõi,... Đây được dự đoán sẽ là những nhân tố sẽ dễ tạo đột phá nếu được đi xa hơn.

Ngọc Kem

Thái Độ

Ninh Công Hoàng

Review by Quyên

Tuy nhiên chiếm số lượng cũng đông đảo hơn cả là nhóm KOC mới nổi, đang tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng và phát triển thêm trong nghề KOC. Có thể kể đến những cái tên đáng chú ý như Daily With Zi (Nguyễn Đức Duy), Callmequockhanh (Vương Quốc Khánh), Kiều Lan Beauty, Lê Công Ninh,... mỗi người đều sở hữu vài chục nghìn đến vài trăm nghìn người theo dõi. Với kinh nghiệm review và livestream của mình, đây cũng được đánh giá là nhóm thí sinh chất lượng.

Daily With Di

Vương Quốc Khánh

Kiều Lan Beauty

Lê Công Ninh

Vòng casting trực tiếp của KOC VIETNAM tại Hà Nội còn chào đón nhiều hot girl có tiếng trên MXH. Đó là dàn người đẹp Nóng cùng World Cup Nga Kin, Minh Phương Ứng Châu, Đan Chi và một số TikTok creator xinh đẹp như Hoàng Thị Thu Trà, Nông Thu Uyên,... Sở hữu ngoại hình nổi bật và ăn nói có duyên, dàn hot girl này đều đang có những bước tiến đầu tiên trên con đường KOC.

Dàn thí sinh xinh đẹp tại KOC VIETNAM 2023

Ngoài ra một số thí sinh cũng được phỏng vấn online vì lý do khách quan gồm Thiện Nhân, Thìn Đức, Phương Oanh Daily.



Về phía BGK, trực tiếp phỏng vấn các thí sinh tại Hà Nội gồm có anh Linh Nguyễn - Tổng đạo diễn KOC VIETNAM, chị Xuân Lê - Phó Giám Đốc Kenh14.vn, chị Vick Lai - Trưởng ban Quản lý Nhà Sáng tạo nội dung TikTok Shop, chị Tina Tran - Trưởng ban Quản lý đối tác MCN TikTok Shop và anh Kent Nguyễn - CEO AdSponsor - Đơn vị khai thác kinh doanh thương mại.

Trực tiếp chốt đơn trước mặt BGK, xúc động với câu chuyện vượt giới hạn bản thân

Tại vòng phỏng vấn trực tiếp, các thí sinh được chia thành nhóm 3 - 6 người, tham gia trả lời những nội dung và thử thách mà BGK đưa ra.

Ở lượt đầu tiên, mỗi người có 30s để giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về bản thân. Tiếp theo là 1 - 3 phút để "flex" về kênh của mình như lý do đến với KOC, nội dung sản xuất, những con số đạt được khi livestream (nếu có), mục tiêu sắp tới,...

Các thí sinh sẽ được chia thành nhóm 3 - 6 người

Nội dung thú vị nhất phải kể đến thử thách livestream với một sản phẩm bất kỳ do BGK lựa chọn. Trong thời gian này, các thí sinh còn lại đóng vai trò là khách hàng xem livestream, để lại bình luận cho người đang live. Sản phẩm được đưa ra cho các thí sinh cũng rất đa dạng, từ bộ quần áo hay phụ kiện đang mặc trên người đến sản phẩm mà thí sinh từng bán được nhiều nhất trên kênh của mình,...

Sau khi nhận đề bài, các thí sinh nhanh chóng thể hiện kỹ năng chốt đơn của mình. Từ những người có nhiều kinh nghiệm như Ngọc Kem, Quỳnh Anh (Gia đình Zô Zô),... đến những người chưa từng livestream bán hàng bao giờ như Thái Độ, Ninh Công Hoàng và Anh Bộ Đoại (Việt Anh) đều chiến hết mình trong thử thách này.

Trong khi một thí sinh livestream, những người còn lại trong nhóm sẽ đóng vai trò khách hàng để đặt câu hỏi

Trong đó sôi nổi nhất phải kể đến màn thể hiện của Minh Phương Ứng Châu và Daily With Zi. Tận dụng năng khiếu ca hát, Minh Phương Ứng Châu vừa livestream vừa bắn rap để kêu gọi khách hàng chốt đơn. Trong khi đó Daily With Zi lại sẵn sàng đổ nước ướt áo ngay trên sân khấu để livestream.

Minh Phương Ứng Châu vừa rap vừa chốt đơn

Daily With Di thẳng tay đổ nước lên người để thuyết phục khách hàng chốt đơn

Cuối cùng, một số thí sinh tiếp tục có phần phỏng vấn sâu hơn với BGK về định hướng công việc cũng như cuộc sống trong thời gian sắp tới. Ở nội dung này Quỳnh Anh (Gia đình Zô Zô) đã không kìm được xúc động và bật khóc ngay tại sân khấu của KOC VIETNAM.

Quỳnh Anh cho biết mình mới sinh em bé được 8 tháng, bản thân cũng vốn là một biên đạo múa và chỉ mới tham gia livestream bán hàng gần đây. Hơn nữa người đăng ký tham gia KOC VIETNAM cho kênh Gia đình Zô Zô là chồng Quỳnh Anh và cả 2 mới chỉ quyết định cô sẽ trực tiếp đi thi khoảng vài ngày trước. Với những lý do này, việc có mặt tại cuộc thi đã là quyết định vượt qua giới hạn bản thân của Quỳnh Anh nên cô mới xúc động như vậy

Quỳnh Anh không khỏi xúc động khi được BGK hỏi chuyện kỹ hơn

KOC VIETNAM: Đầy cạnh tranh nhưng là cơ hội để khẳng định bản thân

Sau phần thi, các thí sinh cũng có những chia sẻ về phần dự thi của cá nhân nói riêng cũng như vòng casting trực tiếp nói chung.

Daily With Zi cho hay: "Mình tự cảm thấy bản thân thi tốt hơn so với những gì mình nghĩ. Ban đầu khi ngồi đợi, mình gặp rất nhiều các bạn xinh đẹp, tài năng nên cũng có phần run sợ. Nhưng khi vào thi, may mắn được BGK đặt cho mình những câu hỏi đúng với những gì mình đã tìm hiểu nên mọi thứ có phần trọn vẹn. Mình đã mất 1 tháng để chuẩn bị từ vòng thi online đến hiện tại, nên nếu kết quả phải dừng chân tại đây mình cũng sẽ cảm thấy rất buồn và tiếc nuối".

Trong khi đó Ngọc Kem - thí sinh được nhận xét "đáng gờm" khi từng bán được 2 nghìn đơn hàng trong vòng 15s và 15 nghìn đơn trong 30 phút lại rất hồi hộp. "Đến bây giờ mình vẫn rất run và chưa thể định hình lại được mình đã làm gì, nói gì trong phần thi. Mình thấy bản thân có lợi thế hơn một chút vì hay được livestream nhưng mọi người sẽ có những 'vũ khí' khác như cách làm clip, tư duy bán hàng,... mà chưa bung ra. Hơn nữa mọi người đã tồn tại được ở trên TikTok và đến với cuộc thi này thì ai cũng có năng lực hết" - Ngọc Kem nói.

Về kỳ vọng khi đến với KOC VIETNAM, Ngọc chia sẻ: "Thứ nhất là mình muốn khẳng định vị thế của bản thân, không muốn mọi người nghĩ rằng mình là một người chỉ biết làm linh tinh rồi tự nhiên nổi tiếng. Thứ hai là mình muốn có nhiều cơ hội hơn, xác định rõ ràng con đường của mình".

Ngọc Kem có phần dự thi thuyết phục

Thái Độ cũng một trong những thí sinh đặc biệt của KOC VIETNAM mùa 2 năm nay. TikToker này chưa từng livestream bán hàng hay chốt đơn nhưng vẫn mạnh dạn đến với cuộc thi vì tin tưởng vào khả năng của bản thân. Thái Độ tâm sự thêm:

"Mình thấy bản thân vẫn còn thiếu sót khá nhiều, các bạn có nhiều kinh nghiệm còn mình chỉ có con số 0 tròn trĩnh. Từ hôm nhận được thông báo lọt vào top 100 là mình bắt đầu cày livestream bán hàng của mọi người để xem họ nói gì, chốt đơn ra sao để hôm nay đi phỏng vấn.

Đến với KOC VIETNAM, mình thực sự muốn thay đổi bản thân, biết được mình cần gì và muốn gì để có thể phát triển con đường sắp tới. Ngoài ra mình cũng mong sẽ làm được đúng sự kỳ vọng của mọi người yêu quý mình. Khi mọi người bảo mình thi đi thì mình hơi do dự vì từ trước đến giờ chỉ làm clip hài, chưa từng review gì. Nhưng khi nghĩ lại, thấy người ta làm được thì mình cũng phải làm được theo cách của mình".

Thái Độ hi vọng sẽ mang đến sự hài hước cho KOC VIETNAM 2023

Một số hình ảnh khác tại vòng phỏng vấn offline ở Hà Nội: