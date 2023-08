Sau mùa 1 gay cấn, chờ đợi gì khi KOC Vietnam 2023 thông báo sẽ trở lại bùng nổ hơn?

Những năm gần đây, KOC (Key Opinion Consumer - người tiêu dùng chủ chốt, có sức ảnh hưởng) đã trở thành công việc ưa chuộng của tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ. Bởi lẽ công việc này đem đến những điểm cộng to đùng như thường xuyên sử dụng đồ xịn - mới - đẹp, sáng tạo nội dung theo phong cách riêng, lại có thể kiếm được thu nhập tốt,...

Vì vậy có thể nói KOC trở thành xu hướng nghề nghiệp mới, hứa hẹn rất nhiều cơ hội phát triển cho người trẻ. Nhưng cũng vì mới mẻ nên không phải ai cũng có được những định hướng hay cơ hội rõ ràng cho công việc này.

Đây chính là lý do xuất hiện KOC Vietnam - chương trình thực tế đầu tiên khai thác nghề KOC tại Việt Nam dưới góc nhìn giải trí và chuyên môn đan xen. Sau mùa 1 với những thành công đáng kể, góp phần tạo nên rất nhiều gương mặt tài năng trong làng KOC như Call Me Duy, Châu Muối hay Pu Mét 7, KOC Vietnam mùa 2 chính thức quay trở lại.

KOC Vietnam mùa 1 đã diễn ra cực kỳ gay cấn và thú vị

Trong mùa mới này, KOC Vietnam có chủ đề Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh. Mục tiêu của chương trình tiếp tục là bước đệm cho thế hệ KOC mới, nhiều triển vọng nhưng chưa có cơ hội làm việc, tiếp xúc chuyên nghiệp với các nhãn hàng và ekip. Song song với đó, chương trình cũng kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức về nghề KOC của khán giả.

Đương nhiên để làm được những mục tiêu này, KOC Vietnam 2023 không chỉ nâng cấp những điểm sáng của mùa 1, mà còn thay đổi, bổ sung thêm các nội dung mới. Có thể bật mí "sương sương" như tình tiết vòng thi gay cấn, dàn giám khảo giỏi chuyên môn, sự kết hợp với các đơn vị MCN quản lý KOC và những nhãn hàng đình đám trên thị trường mua sắm,... Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ kết hợp cùng TikTok Shop - sân chơi mà thế hệ KOC muốn kết nối nhất khi vừa là vùng đất tiềm năng trong ngành TMĐT, vừa là nơi các nhà sáng tạo nội dung thỏa sức sáng tạo.

Về thể lệ cuộc thi, KOC Vietnam 2023 tiếp tục đem đến những vòng thử thách cho thí sinh, bao gồm: vòng loại casting, phỏng vấn kín, thử thách offline - KOC Camp, bán kết và chung kết. Thông tin chi tiết về các vòng thi và cách thức dự thi đã được thông báo trên website của chương trình tại ĐÂY. Nhưng đầu tiên và quan trọng nhất, vòng loại casting đã chính thức diễn ra từ ngày 22/7/2023.

Vậy cần gì để có thể tham gia casting ngay và luôn?

Bạn chỉ cần sản xuất video review sản phẩm bất kỳ ở ngành hàng thế mạnh của mình, đăng tải lên tài khoản TikTok đồng thời gửi video về website của chương trình. Tất cả các thao tác này này hoàn có thể thực hiện chỉ với một chiếc điện thoại!

Vòng loại casting của KOC Vietnam 2023 được thực hiện như sau: Đề bài: Sản xuất video review sản phẩm bất kỳ theo ngành hàng thế mạnh Bước 1: Thí sinh đăng kí tài khoản trên website www.kocvietnam.vn bằng tài khoản mạng xã hội (Facebook/Tiktok) hoặc Google Bước 2: Thí sinh điền thông tin cá nhân theo yêu cầu của BTC. Bước 3: Thí sinh thực hiện ghi hình 01 video ngắn thời lượng tối đa 03 phút review sản phẩm của ngành hàng thế mạnh và đăng tải lên trang TikTok cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #KOCVIETNAM2023 #Castingonline Bước 4: Thí sinh đăng tải bài dự thi bằng cách đăng đường link bài dự thi đã upload trên mạng xã hội vào website kocvietnam.vn để hoàn tất. Bước 5: Kiểm tra email thông báo xác nhận bài dự thi từ BTC.

Vòng casting dự kiến kéo dài đến hết ngày 17/8/2023, nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận giải thưởng hơn 1 tỷ đồng và bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong nhé!