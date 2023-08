Những gương mặt tiềm năng bước ra từ KOC VIETNAM mùa 1 giờ ra sao?

KOC VIETNAM - chương trình thực tế đầu tiên khai thác nghề KOC tại Việt Nam dưới góc nhìn giải trí và chuyên môn đan xen đã chính thức quay trở lại và thu hút sự quan tâm từ các KOC cũng như cư dân mạng. Cuộc thi cũng được dự đoán sẽ chào đón rất nhiều gương mặt KOC mới mẻ và tài năng, trở thành thế hệ KOC tiên phong.

Nhưng trước khi đồng hành cùng dàn KOC mới tại KOC VIETNAM 2023, cùng nhìn lại cuộc sống và sự nghiệp của những gương mặt tiềm năng bước ra từ mùa 1 như Call Me Duy, Châu Muối hay Pu Mét 7 đã thay đổi thế nào. Và bạn cũng sẽ hiểu tại sao KOC VIETNAM lại hấp dẫn đến thế!

Top 3 KOC VIETNAM mùa 1 gọi tên Call Me Duy, Châu Muối và Pu Mét 7

Call Me Duy bứt phá mạnh mẽ, xây được nhà lầu 5 tầng ở TP.HCM

Trước khi tham gia KOC VIETNAM 2022, Call Me Duy (Vũ Duy, sinh năm 1997) đã là một YouTuber mảng làm đẹp và thời trang có tiếng tăm. Phát huy sở trường, kiến thức sẵn có và khả năng chinh phục khách hàng, Call me Duy đã giành được vị trí Quán quân KOC VIETNAM.

Call Me Duy

Với bước đà to lớn từ KOC VIETNAM, sự nghiệp của Call Me Duy ngày càng lên như diều gặp gió. Duy tham gia hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn, không chỉ review sản phẩm mà còn tích cực livestream bán hàng theo lịch đều đặn, đem về doanh thu cao ngất ngưởng cho nhãn hàng và deal hời cho người tiêu dùng. Nhờ vậy mà anh chàng càng được mọi người yêu quý và ủng hộ hơn.

Không chỉ phát triển trong lĩnh vực làm đẹp, mảng nội dung thời trang của Call Me Duy cũng có bước nhảy vọt. Anh chàng có mặt tại các tuần lễ thời trang của các thương hiệu nổi tiếng, giao lưu với nhiều người nổi tiếng trong giới và nhận được sự chú ý từ truyền thông.

Đương nhiên sự nỗ lực trong nghề KOC của Call Me Duy cũng đem lại những trái ngọt đáng kể. Mới đây, anh chàng tiết lộ một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời, Duy đã xây được căn nhà 5 tầng lầu ở TP.HCM.

Call Me Duy tham gia các tuần lễ thời trang đình đám

Châu Muối “lãi” sự tự tin sau KOC, sự nghiệp đi lên rõ rệt

Châu Muối (Võ Ngọc Thùy Châu, sinh năm 1986) cũng là một gương mặt ấn tượng KOC VIETNAM 2022. Châu vốn là nhân viên văn phòng rồi rẽ hướng sang làm KOC theo phong cách nhẹ nhàng, cách dẫn chuyện và review sản phẩm đi vào lòng người. Đây cũng là một trong những lý do giúp cô xuất sắc lọt vào top 3 KOC VIETNAM mùa 1.

Châu Muối

Bước ra từ cuộc thi, Châu Muối tiếp tục giữ vững phong độ trong công việc, sự nghiệp cũng ngày càng tốt hơn. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Châu tiết lộ: “Mình được các bạn nhận ra nhiều hơn, các nhãn hàng cũng tìm đến mình và cho mình nhiều cơ hội hợp tác. Trong 3 tháng cuối năm 2022 mình đã làm việc với hơn 20 nhãn hàng lớn nhỏ, từ rất nhiều ngành như tài chính, gia dụng, điện tử, thực phẩm, dịch vụ”.

Nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất của Châu Muối sau khi tham gia KOC VIETNAM chính là sự tự tin.

Với khiếm khuyết ở chân, Châu vốn là người nhút nhát và rụt rè, thậm chí ở tập đầu tiên tại chương trình, cô là thí sinh duy nhất có bài dự thi không quay mặt. Tuy nhiên càng đi sâu vào các vòng trong và khi kết thúc cuộc thi, Châu Muối ngày càng tự tin hơn vào bản thân. Bằng chứng rõ ràng nhất là sau KOC VIETNAM, các clip của Châu đa dạng hơn, cô cũng lên sóng nhiều hơn, không chỉ còn là những thước phim quay đồ vật và lồng tiếng như trước đây nữa. Sự nỗ lực thay đổi tích cực này cũng chính là một trong những lý do giúp Châu có thêm nhiều video chất lượng, được khán giả yêu mến.

Châu Muối tự tin hơn, chịu khó lên sóng trong các video hơn

Pu Mét 7 điềm đạm, chín chắn và phát triển hơn

Hơn một năm trước, Pu Mét 7 (Phạm Thị Phương Thảo, sinh năm 1994) chưa thực sự là gương mặt nổi bật trong giới KOC nói riêng cũng như trên MXH nói chung. Phải đến khi tham gia KOC VIETNAM và lọt vào top 3 chung cuộc, cô mới dần dần để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Và giống như các thí sinh khác, KOC VIETNAM cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của Pu Mét 7.

Pu Mét 7

Tại cuộc thi, Pu Mét 7 là nhân tố nổi tiếng với cá tính quyết liệt và thẳng thắn, gây nên không ít “sóng gió”. Còn hiện tại, hơn 1 năm sau khi bước ra từ KOC VIETNAM, Pu Mét 7 cho thấy hình ảnh một KOC điềm đạm và chín chắn hơn rất nhiều.

Hiện tại, Pu Mét 7 tập trung hoàn toàn cho công việc KOC, định hướng làm việc một cách chuyên nghiệp.

Cụ thể, cô lập tài khoản chuyên để review sản phẩm, tách biệt với tài khoản cá nhân. Các video cũng được đăng tải đều đặn, sáng tạo và nội dung phong phú nên được khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Hiện tại tài khoản này đã có 77k người theo dõi chỉ sau 8 tháng được lập ra. Tại đây cô cũng không giới hạn bản thân ở mảng thời trang như trước đây mà còn lấn sân sang các nội dung khác như làm đẹp, daily vlog,...

Bên cạnh các hoạt động sôi nổi trên MXH, Pu Mét 7 cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và chiến dịch đồng hành của các nhãn hàng.

Hơn 1 năm sau KOC VIETNAM, có thể thấy Pu Mét 7 đã thay đổi rất nhiều, cả công việc lẫn hình ảnh. Cô đã trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều, nghiêm túc đầu tư thời gian và công sức cho nghề KOC của mình.

Pu mét 7 cũng tự nhận bản thân điềm đạm hơn sau KOC VIETNAM

___

Hơn một năm trôi qua, có thể nói KOC VIETNAM chính là bệ đỡ cho sự nghiệp của các KOC tiềm năng nói trên, giúp họ ngày càng nổi tiếng và thành công hơn.

Bạn cũng muốn có được những thành tựu và phát triển sự nghiệp như vậy? Bạn cũng muốn trở thành thế hệ KOC tiếp theo, có thêm cơ hội làm việc và tiếp xúc chuyên nghiệp với các nhãn hàng? Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký tham gia KOC VIETNAM 2023 ngay và luôn?

Trong mùa mới này, KOC VIETNAM có chủ đề Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOC thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOC tiên phong, phát triển bền vững và văn minh. Vòng casting dự kiến kéo dài đến hết ngày 17/8/2023, nhanh tay tham gia TẠI ĐÂY để có cơ hội nhận giải thưởng hơn 1 tỷ đồng nhé!