Tất cả thành viên BTS đều lọt top BXH Billboard Hot 100 hậu solo

Sau khi tạm dừng hoạt động nhóm để tập trung cho sự nghiệp solo, các thành viên BTS đều đã được công nhận trên BXH Billboard Hot 100. Đây cũng là một thành tích vô cùng đáng nể khi BTS là nhóm nhạc châu Á đầu tiên có tất cả các thành viên làm được điều này.

Trên BXH của tuần này, Seven của Jungkook trụ hạng ở vị trí 30, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp nam thần tượng có mặt trên BXH này với tư cách nghệ sĩ solo. Trong khi đó, ca khúc solo của V mang tên Love Me Again cũng ra mắt ở vị trí 96 trong tuần này.

Với riêng V, đây là lần thứ hai nam thần tượng lọt vào bảng xếp hạng với tư cách ca nhân. Trước đó vào tháng 1/2022, ca khúc Christmas Tree của anh cũng từng vươn lên vị trí 79.

Thành viên nổi tiếng khác trong BTS là Jimin cũng từng "gây bão" với Like Crazy vào tháng 4 năm nay. Jimin lập kỉ lục khi trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đàu tiên xếp hạng quán quân trên BXH Billboard Hot 100. Một tháng sau đó, Suga cũng lọt vào BXH uy tín với ca khúc Haegeum ở vị trí 58.

Đĩa đơn on the street của J-Hope ra mắt ở vị trí thứ 60. Trước đó, Wild Flower của trưởng nhóm RM cũng lọt top BXH này ở vị trí 83. Cuối cùng, thành viên lớn tuổi nhất của BTS Jin giành được suất solo đầu tiên cũng lọt top BXH nhờ ca khúc solo The Astronaut.