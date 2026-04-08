Tất cả ô tô tham gia giao thông toàn quốc lưu ý quy định mới từ 1/7 tới đây

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2026/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trách nhiệm chủ xe trong suốt quá trình sử dụng phương tiện

Một điểm mới đáng chú ý là phương tiện đạt kiểm định sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử. Trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý, đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe, thay vì sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây.

Ngoài ra, nghị định này nhấn mạnh hơn trách nhiệm của chủ xe trong suốt quá trình khai thác, sử dụng. Điểm mới đáng chú ý là giấy chứng nhận kiểm định sẽ không còn hiệu lực nếu phương tiện không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường hoặc bị chủ xe tự ý cải tạo trái quy định.

Theo cơ quan đăng kiểm, quy định này nhằm chấm dứt tình trạng xe dù đã được cấp giấy chứng nhận nhưng sau đó xuống cấp, thay đổi kết cấu hoặc phát sinh lỗi kỹ thuật mà vẫn lưu thông. Điều đó đồng nghĩa, kể cả khi giấy kiểm định vẫn còn thời hạn trên giấy tờ, phương tiện vẫn có thể bị coi là không đủ điều kiện tham gia giao thông nếu thực tế không còn đáp ứng tiêu chuẩn.

Ngoài ra, nghị định cũng làm rõ thêm nhiều trường hợp giấy chứng nhận kiểm định mất hiệu lực gồm:

Một điểm siết chặt khác là việc xác định những trường hợp giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận cải tạo không có giá trị pháp lý, gồm:

Song song đó, các cơ sở đăng kiểm được giao trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận và tem kiểm định đã cấp sai quy định. Quy định này được xem là bước tăng cường kỷ cương trong hoạt động đăng kiểm, đồng thời buộc cả đơn vị kiểm định lẫn chủ phương tiện phải tuân thủ chặt chẽ hơn các điều kiện kỹ thuật trong quá trình sử dụng xe.