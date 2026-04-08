Chiếc đồng hồ của Đỗ Duy Mạnh bị mất có gì đặc biệt mà giá lên tới hơn 1 tỷ?

Tối 7/4, trung vệ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi đăng tải thông tin về việc bị mất một chiếc đồng hồ cao cấp thương hiệu Audemars Piguet trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, chiếc đồng hồ mang ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt đối với anh.

Cầu thủ sinh năm 1996 cho biết sự việc xảy ra sau chuyến di chuyển từ Hà Nam về Hà Nội, ngay sau trận đấu với Malaysia. Anh đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để tìm lại tài sản.

Nam trung vệ mong muốn tìm lại đồng hồ nhãn hiệu Audemars Piguet như hình có số Series: TH1422M màu xanh

Chiếc đồng hồ mà Đỗ Duy Mạnh sử dụng thuộc dòng Royal Oak Offshore của Audemars Piguet, một trong những biểu tượng của phân khúc đồng hồ thể thao xa xỉ trên thế giới. Dòng sản phẩm này nổi bật với thiết kế góc cạnh, kích thước lớn và phong cách mạnh mẽ, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự năng động nhưng vẫn đề cao tính thủ công cơ khí.

Phiên bản Duy Mạnh sở hữu có đường kính mặt khoảng 43mm, sử dụng vỏ thép không gỉ kết hợp vành bezel ceramic - vật liệu cao cấp giúp tăng khả năng chống trầy xước. Mặt kính sapphire chống lóa cho phép quan sát rõ cả mặt số lẫn bộ máy bên trong, trong khi dây đeo cao su mang lại sự thoải mái và phù hợp với các hoạt động thường ngày.

Bên trong đồng hồ là bộ máy tự động Calibre 4401 do chính Audemars Piguet phát triển, tích hợp chức năng chronograph flyback - cho phép bấm giờ liên tục mà không cần dừng lại. Bộ máy này có khả năng trữ cót khoảng 70 giờ, đi kèm mức chống nước 100 mét, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong điều kiện sinh hoạt và vận động.

Với mức giá trên thị trường dao động khoảng 1-1,5 tỷ đồng, Royal Oak Offshore không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn được xem như một tài sản giá trị cao, thường được giới sưu tầm và người nổi tiếng lựa chọn.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã bày tỏ sự quan tâm, đồng thời hy vọng trung vệ đội tuyển Việt Nam sớm tìm lại được món tài sản có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần.