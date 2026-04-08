Hàng triệu xe máy tại Hà Nội, TPHCM phải kiểm định khí thải từ ngày 1/7/2027

Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg, việc đưa xe máy vào khuôn khổ kiểm định khí thải sẽ không diễn ra ồ ạt mà được thực hiện theo một lộ trình cuốn chiếu, ưu tiên các điểm nóng về giao thông. Cụ thể, Hà Nội và TPHCM sẽ là hai đầu tàu tiên phong áp dụng quy định này bắt đầu từ ngày 1/7/2027. Đúng một năm sau đó, vào ngày 1/7/2028, quy định sẽ được mở rộng ra tất cả các thành phố trực thuộc trung ương còn lại. Đối với các tỉnh thành khác trên cả nước, hạn chót để bắt đầu thực hiện kiểm định là ngày 1/7/2030, tuy nhiên các địa phương hoàn toàn có quyền chủ động áp dụng sớm hơn tùy thuộc vào tình hình thực tế trên địa bàn.

Kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội, TPHCM sẽ bắt đầu tiến hành từ ngày 1/7/2027

Để đảm bảo tính khả thi và công bằng, Chính phủ không áp dụng một tiêu chuẩn duy nhất mà phân loại rất chi tiết dựa trên năm sản xuất hoặc nhập khẩu của từng chiếc xe. Đối với dòng xe mô tô, những chiếc xe đời cũ được sản xuất trước năm 2008 sẽ được áp dụng giới hạn nới lỏng nhất là Mức 1. Các xe xuất xưởng từ năm 2008 đến hết năm 2016 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn Mức 2, trong khi dải thời gian từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 bị siết chặt hơn ở Mức 3. Đặc biệt, những chiếc xe mô tô mới nhất được sản xuất từ ngày 1/7/2026 trở đi bắt buộc phải tuân thủ quy chuẩn khắt khe nhất là Mức 4.

Song song đó, đối với xe gắn máy, lộ trình cũng được chia làm ba giai đoạn rõ rệt. Xe sản xuất trước năm 2016 chỉ cần đạt Mức 1. Lứa xe từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 sẽ được áp dụng giới hạn ở Mức 2. Tương tự như mô tô, toàn bộ xe gắn máy mới xuất xưởng từ ngày 1/7/2027 sẽ trực tiếp áp dụng rào cản kỹ thuật cao nhất là Mức 4.

Đáng chú ý, các đô thị đông đúc sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn hẳn để làm sạch bầu không khí. Quyết định nêu rõ, kể từ ngày 1/1/2028, mọi xe mô tô và xe gắn máy muốn lưu thông hợp pháp trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải tối thiểu từ Mức 2 trở lên.

Riêng đối với Thủ đô Hà Nội, khi phương tiện tiến vào các khu vực được quy hoạch là "vùng phát thải thấp" theo Luật Thủ đô, chủ xe còn phải tuân thủ thêm các quy định chuyên biệt do Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành. Toàn bộ quá trình đánh giá này sẽ được thực hiện dựa trên Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT, bằng cách đo lường trực tiếp giá trị giới hạn tối đa của hai loại khí thải độc hại là Hydrocacbon (HC) và Cacbon Monoxit (CO) thoát ra từ động cơ.