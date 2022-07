"Tất cả những gì chúng ta cần làm là hãy bắt đầu": Bài học thay đổi TƯ DUY giúp bà mẹ vô gia cư trở thành chủ doanh nghiệp triệu đô lừng lẫy

Khi Kristy mang bầu người con thứ hai ở tháng thứ 2 của thai kì, cô ấy bắt đầu công việc bán hàng khuyến mại cho các doanh nghiệp ở thành phố cô ấy sống. Cùng thời điểm đó, cô ấy cũng đã sở hữu một công ty tư vấn thu hút nhiều khách hàng quốc tế ghé thăm. Công việc cho cô một thu nhập khấm khá, tuy nhiên lại yêu cầu cô phải đi công tác hàng tháng. Điều này là một trở ngại rất lớn đối với một bà mẹ đơn thân như Kristy. Cô ấy biết rằng mình không thể xoay sở để chăm sóc hai người con của mình trong những chuyến công tác.

Kristy đã xây dựng một doanh nghiệp với nguồn khách chủ yếu là khách địa phương, không yêu cầu phải di chuyển nhiều để cô có thời gian chăm sóc con cái. Không may, doanh nghiệp này không phát triển nhanh chóng như kỳ vọng để tạo ra thu nhập mà Kritsy cần để nuôi con nhỏ.

Vừa làm cha vừa làm mẹ, áp lực kiếm sống càng đè nặng lên đôi vai của Kristy và điều này thôi thúc cô ấy không ngừng làm việc dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Kristy làm việc với khách, gửi báo giá và đơn đặt hàng cho tới nửa đêm trước khi con trai ra đời. Thậm chí khi phải nhập viện vì lao lực, Kristy nhanh chóng trở lại guồng quay công việc như theo dõi đơn đặt hàng và gửi mail cho khách chỉ sau gần 2 ngày ra viện.

Trong vài tuần tiếp theo, số tiền Kristy kiếm được vẫn ít hơn khoản sinh hoạt phí hàng ngày. Cô ấy quyết định bán đồ dùng có giá trị như nội thất, quần áo thậm chí là cả trang sức để có tiền trang trải cuộc sống.

Khi con trai được 4 tuần tuổi, Kristy bắt đầu đi phỏng vấn xin việc để có thêm thu nhập dùng cho sinh hoạt phí hàng ngày. Kristy vẫn nhớ cảm giác khi mà phải cố ních cơ thể trong những trang phục công sở để che đi chiếc bụng to phình sau khi sinh. Cô ấy cũng rất cẩn trọng không đề cập tới chuyện mình là mẹ đơn thân trong cuộc phỏng vấn, bởi cô biết rằng sẽ không có nhà tuyển dụng nào muốn nhận ứng viên có con nhỏ vào làm việc cho họ.

"Chúng tôi đã trở thành người vô gia cư"

Khi con trai được 6 tuần tuổi, Kristy bắt đầu công việc toàn thời gian ở đài phát thanh nằm ở thị trấn kế bên. Vì công việc mà cô ấy đã phải gửi con trai đi nhà trẻ dù cậu bé mới được 8 tuần tuổi. Điều này khiến Kristy vô cùng đau đớn, tuyệt vọng và bất lực khi không dành được thời gian để chăm sóc con trong những năm tháng đầu đời.

Mặc dù công việc hàng ngày và công việc kinh doanh vẫn phát triển, nhưng thu nhập mang lại vẫn chưa đủ. Bởi vậy, khi con trai mới sinh được 3 tháng tuổi và con gái lớn lên 6, Kristy đã bán nhà để trả nợ và cũng từ đó họ trở thành người vô gia cư.

Trong những năm tháng đầu đời của con trai mình, Kristy gần như không có kí ức gì và điều này khiến cô day dứt trong lòng. Khi Kristy đi làm, cô ấy buộc phải gửi con trai đi nhà trẻ và khi đón con về, cơ thể mệt rã rời sau ngày làm việc dài khiến cô chẳng thiết làm gì cho con nữa.

Kristy đã luôn làm việc chăm chỉ, đảm nhiệm hai tới ba công việc cùng lúc nhưng thành công dường như vẫn chưa mỉm cười với cô ấy. Thậm chí, Kristy đã không giữ được ngôi nhà cho mình và các con. Mặc dù Kristy đã luôn cố gắng làm mọi thứ vì các con nhưng dường như vẫn chưa đủ. Vì vậy, lòng quyết tâm làm lại và sửa sai đã trỗi dậy trong người Kristy và cô ấy quyết không để thất bại xảy ra thêm lần nữa.

"Tôi đã từng làm việc tới nửa đêm, xử lí email cho khách hàng"

Không còn cách nào khác và quỹ thời gian cũng không dư dả, Kristy lao vào làm việc. Ban ngày cô làm ở Đài phát thanh, tối đến cô bận rộn trả lời email cho khách hàng trong công việc kinh doanh cá nhân. Vòng tuần hoàn này lặp lại ngày qua ngày và dù làm việc tới khuya nhưng Kristy vẫn cố gắng thức dậy sớm để không bị trễ giờ tới công sở.

Đó cũng là khi Kristy vẽ ra bảng tầm nhìn đầu tiên cho cuộc đời mình. Cô ấy đã từng không biết cô ấy đang làm gì. Kristy chỉ biết cố gắng phát triển bản thân và mong muốn may mắn sẽ tới với gia đình nhỏ của cô. Đó là ước mơ về một ngôi nhà có khu vườn nhỏ trồng rau xanh, một căn bếp để cô ấy có thể nấu những bữa ăn cho bọn trẻ hay một kì nghỉ ấm áp và hơn tất cả là một môi trường giáo dục tốt cho con gái cô.

"Khi nhìn vào bảng tầm nhìn mà mình đã vẽ nên, tôi nhận thấy rằng tôi đã đạt được gần như tất cả những mục tiêu trên đó"

Kristy tranh thủ từ giờ ăn trưa tới thời gian chờ đậu xe ở đài phát thanh để trả lời khách hàng, phát triển công việc kinh doanh của mình. Đơn hàng ngày một nhiều, Kristy hối hả bán hàng, tư vấn và chỉ sau 6 tháng, doanh nghiệp phát triển mạnh và Kristy bắt đầu thuê được một căn nhà. Cho dù đó là căn nhà nhỏ, nằm xa trung tâm nhưng đó là ánh sáng cuối con đường trong đời Kristy. Cô ấy đã vượt qua khó khăn và lấy lại được mái ấm cho con cái.

Ngôi nhà đó có khu vườn và căn bếp để gia đình Kristy có thể nấu ăn cùng nhau. Cô ấy cũng đã đăng kí học cho con gái ở một ngôi trường tư tốt nhất thành phố. Khi Kristy nhìn vào bảng tầm nhìn, cô ấy nhận ra mình đã đạt được gần hết mục tiêu vẽ trên đó và Kristy muốn hướng tới mục tiêu tiếp theo. Đó là một căn nhà mới hơn, rộng rãi hơn, một chiếc ô tô hiện đại, một kì nghỉ ở Hawaii và mong muốn đạt doanh thu một triệu đô la từ công việc kinh doanh của mình.

Hơn 2 năm trôi qua, ước mơ này đã biến thành sự thật. Kristy đã chuyển tới một ngôi nhà mới, mua được chiếc xe mới và đưa bố mẹ mình tới Hawaii trong lần sinh nhật thứ 70 của họ. Doanh nghiệp của Kristy đã cán mốc doanh thu 1 triệu đô la.

"Chìa khóa thành công nằm ở sự thay đổi tư duy"

Điều gì đã khiến Kristy thay đổi? Cô ấy đã luôn là người chăm chỉ, thông minh và có những sáng kiến hay. Nhưng tại sao Kristy rơi vào tình trạng vô gia cư và sau đó điều gì khiến cô ấy vực dậy và tìm thấy thành công?

Đáp án ở đây không phải là sự cần mẫn, chăm chỉ mà chính là sự thay đổi trong tư duy.

Thành thật mà nói, cân bằng giữa công việc và cuộc sống là một điều mà Kristy đã từng nghe nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy. Với Kristy, thành công không còn là sự lựa chọn mà là bắt buộc bởi sự thất bại của cô ấy sẽ khiến con trẻ phải chịu khổ theo mình. Kristy đã thay đổi tư duy. Cô ấy xác định điều gì là có thể chấp nhận và điều gì là có thể để tiến về phía trước

Trả lời phỏng vấn, cô nói: "Tại sao tôi lại nói với bạn điều này? Tôi nói không phải ngụ ý "này các bạn hãy nhìn tôi, nhìn những gì tôi đã làm được". Tôi muốn chứng minh cho bạn thấy rằng bạn có thể làm được và thậm chí tốt hơn thế. Tôi đã làm được và bạn cũng hoàn toàn có thể làm được như vậy."

Tất cả những gì chúng ta cần làm là hãy bắt đầu. Từng bước nhỏ hôm nay, ngày mai, dần dần sẽ giúp chúng ta lớn lên, tự tin hơn và tiến tới thành công

Với Kristy, kinh doanh là sự tự do. Tự do xây dựng sự nghiệp và cuộc đời. Tự do trong các sáng kiến và biến nó thành hiện thực và chia sẻ, lan tỏa tới thế giới bên ngoài.

Đó cũng là điều Kristy mong muốn mọi phụ nữ trên trái đất này đều có. Chúng ta đều có thể tạo ra sự nghiệp của mình và sự an toàn cho gia đình. Khi chúng ta làm việc cho người khác, sự thành công của chúng ta sẽ bị giới hạn cấu trúc mà người khác đặt ra.

Làm chủ kinh doanh luôn đi kèm rủi ro nhưng thành quả nhận lại thì vô cùng xứng đáng. Đã tới lúc chúng ta nên vẽ ra những gì chúng ta mong muốn trong cuộc sống, hiện thực hóa mục tiêu, thiết lập tầm nhìn để vươn tới thành công.

