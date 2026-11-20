Chiều 18/11, Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp với Agribank Chi nhánh Hàm Thuận Nam kịp thời ngăn chặn một giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội.

Khoảng 16h ngày 18/11, bà N.T.N (SN 1960, trú tại xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) đến Agribank Chi nhánh Hàm Thuận Nam, đề nghị nhân viên ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển 50 triệu đồng. Tuy nhiên, bà N. không cung cấp rõ thông tin người nhận, chỉ cho biết chủ tài khoản đang ở nước ngoài. Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, chị Phượng đã chủ động kéo dài thời gian xử lý và thông báo cho Công an xã Hàm Thuận Nam phối hợp xác minh, ngăn chặn.

Qua làm việc, bà N cho biết trước đó đã quen một người đàn ông qua mạng xã hội Facebook và tham gia một chương trình hẹn hò trực tuyến. Sau thời gian nhắn tin, hai người dần phát sinh tình cảm. Người đàn ông này sau đó yêu cầu bà chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản để tham gia chương trình và có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Tin tưởng lời đề nghị, bà N đã đến ngân hàng thực hiện giao dịch theo hướng dẫn.

Cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích, phân tích những dấu hiệu bất thường và nguy cơ bị lừa đảo cho bà N

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an xã Hàm Thuận Nam đã phối hợp với nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích, phân tích phương thức, thủ đoạn và nguy cơ mất tiền để bà N nhận thức rõ sự việc. Sau hơn một giờ vận động, bà N đã đồng ý dừng giao dịch, đồng thời chủ động khóa các tài khoản ngân hàng và tài khoản mạng xã hội để phòng ngừa nguy cơ tiếp tục bị liên hệ, dụ dỗ.

Công an xã và ngân hàng cũng đã liên hệ người thân của bà N. để thông tin vụ việc, phối hợp hỗ trợ và hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản. Nhờ sự chủ động của nhân viên ngân hàng và việc phối hợp kịp thời của lực lượng Công an, giao dịch chuyển 50 triệu đồng đã được ngăn chặn.

Chị Huỳnh Thị Phượng – nhân viên ngân hàng Agribank cảnh giác, kịp thời báo cáo sự việc đến Công an xã

Qua vụ việc, Công an xã Hàm Thuận Nam khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi kết bạn, làm quen hoặc phát sinh tình cảm với người lạ trên mạng xã hội; không chuyển tiền theo yêu cầu của người chỉ quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích giao dịch, nhất là các trường hợp lấy lý do tham gia chương trình hẹn hò, nhận quà, đầu tư, gặp mặt hoặc hỗ trợ tài chính.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng giao dịch và liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng