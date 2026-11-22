Hà Nội thông báo điều chỉnh giao thông trên tuyến đường cửa ngõ từ ngày 24/11.

Nhằm giảm thiểu áp lực ùn tắc, xóa bỏ các điểm xung đột luồng tuyến và bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển, Sở Xây dựng Hà Nội vừa triển khai hàng loạt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông mới tại ba khu vực trọng điểm gồm tuyến đường Võ Chí Công, nút giao Trương Định – Vành đai 2,5 và trục đường Trường Sa.

Đường Võ Chí Công: Cho phép ô tô đi thẳng, rẽ phải từ làn hỗn hợp từ ngày 24/11

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 22/11, bắt đầu từ ngày 24/11, thành phố thực hiện điều chỉnh phương án lưu thông trên trục đường Võ Chí Công theo chiều từ Cầu Giấy đi Cầu Nhật Tân. Cụ thể, tại hai nút giao Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công – Xuân La, các xe ô tô di chuyển trong làn hỗn hợp sẽ được phép đi thẳng và rẽ phải qua nút giao, giúp mở rộng khả năng thoát xe và giảm tải cho làn đường chính.

Để phương án vận hành trơn tru, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao nhiệm vụ rà soát, thay thế hệ thống biển báo hiệu, vạch kẻ đường không còn phù hợp; đồng thời phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an TP. Hà Nội) tinh chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu cho sát với lưu lượng thực tế.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông cùng UBND các phường Xuân Đỉnh, Tây Hồ và Phú Thượng sẽ tăng cường bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng từ xa, điều tiết tại các điểm quay đầu và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông dọc tuyến.

Trục đường Trường Sa: Đóng điểm quay đầu và nhánh rẽ phải từ ngày 23/11

Tiếp nối lộ trình điều tiết hạ tầng, từ ngày 23/11, thành phố cũng tiến hành tổ chức lại giao thông tại khu vực cổng C1 Trung tâm Triển lãm Việt Nam và nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa.

Cụ thể, cơ quan chức năng thực hiện đóng điểm mở dải phân cách giữa trên đường Trường Sa ngay tại khu vực cổng C1; các phương tiện được tổ chức lưu thông thẳng qua nút đèn tín hiệu và thực hiện quay đầu tại các điểm mở kế tiếp. Song song đó, nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa (đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa) cũng chính thức bị đóng lại. Các phương tiện di chuyển từ hướng đường Đông Hội được hướng dẫn đi thẳng qua nút giao, sau đó kết nối qua hệ thống đường nội bộ khu đô thị Vinhomes Cổ Loa để nhập vào đường Trường Sa.

Nút giao Trương Định - Vành đai 2,5: Cấm rẽ trái và quay đầu từ ngày 21/11

Trước đó, kể từ ngày 21/11, phương án phân luồng mới tại nút giao Trương Định – Vành đai 2,5 đã chính thức được áp dụng nhằm giải tỏa điểm nghẽn giao thông khu vực phía Nam Thủ đô. Theo đó, toàn bộ các phương tiện bị cấm quay đầu và cấm rẽ trái trên đường Vành đai 2,5 tại khu vực giao cắt với đường Trương Định theo cả hai chiều lưu thông. Thay vào đó, các xe cần đi thẳng qua nút giao, tiến hành quay đầu tại điểm mở dải phân cách gần nhất rồi mới lựa chọn hướng di chuyển tiếp theo.

Đáng chú ý, đối với xe ô tô lưu thông theo hướng Tân Mai, cơ quan chức năng áp dụng lệnh cấm rẽ trái để đi về phía đường Giải Phóng hoặc hầm chui Kim Đồng trong hai khung giờ cao điểm hằng ngày là từ 6h00 đến 9h00 và từ 16h00 đến 19h30. Trong khoảng thời gian này, tài xế ô tô buộc phải rẽ phải vào phố Tân Mai, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận để tiếp tục hành trình.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ tín hiệu đèn và hiệu lệnh điều tiết của lực lượng chức năng tại hiện trường để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ cục bộ.