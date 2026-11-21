Dưới đây là chi tiết 12 trường hợp không được chi trả BHYT khi đi khám chữa bệnh người dân cần biết.

12 trường hợp không được hưởng Bảo hiểm y tế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (gọi tắt là Luật BHYT sửa đổi 2024) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã bổ sung một số chi phí được BHYT thanh toán, tuy nhiên Luật cũng quy định không chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 12 trường hợp.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2024, danh sách một số trường hợp không được hưởng BHYT vẫn được giữ nguyên theo Luật BHYT 2014, tuy nhiên, trường hợp thứ 7 và thứ 8 trong danh sách mới đã được sửa đổi, bổ sung (tại khoản 18 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2024).

Ảnh: BHXH TP Hà Nội.

Thứ nhất, chi phí đã được ngân sách nhà nước thanh toán bao gồm: Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với một số đối tượng: Người có công với cách mạng; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Thứ hai, điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở chuyên biệt;

Thứ ba, khám sức khỏe;

Thứ tư, xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị;

Thứ năm, sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp đình chỉ thai nghén do bệnh lý của thai nhi hoặc sản phụ;

Thứ sáu, dịch vụ thẩm mỹ;

Thứ bảy, điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với người từ 18 tuổi trở lên (trước đây là từ 6 tuổi trở lên);

Thứ tám, sử dụng thiết bị y tế thay thế như chân giả, tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám chữa bệnh và phục hồi chức năng (trước đây là vật tư y tế);

Thứ chín, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa;

Thứ mười, điều trị nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

Mười một, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Mười hai, tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Tăng quyền lợi BHYT cho người tham gia BHYT từ 1/7/2026

Từ1/7/2026, nhiều quy định mới mang tính đột phá về Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực. Với tư duy đổi mới – lấy người dân làm trung tâm, những chính sách này sẽ mở rộng tối đa quyền lợi và đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh cho người tham gia.

Mở rộng quyền lợi khám trái tuyến ngoại trú

Trước đây, người bệnh đi khám ngoại trú không đúng tuyến tại các bệnh viện lớn hầu hết phải tự chi trả chi phí, trừ một số bệnh hiểm nghèo.

Từ ngày 01/7/2026, bên cạnh việc tiếp tục hưởng 100% mức hưởng đối với danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo; người tham gia BHYT tự đi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng. Quy định này giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao mà không bị áp lực bởi ranh giới hành chính.

Đột phá chuyển đổi số – Khám chữa bệnh không giấy tờ

Nhằm giảm thời gian chờ đợi và cải cách thủ tục hành chính, quy định mới đẩy mạnh tối đa ứng dụng dữ liệu điện tử. Người dân đi khám chữa bệnh hoàn toàn có thể sử dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID hoặc VssID thay thế cho thẻ BHYT giấy. Hệ thống liên thông dữ liệu giữa cơ sở y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giúp thủ tục tiếp đón, thanh toán diễn ra nhanh chóng, minh bạch.

Ảnh: VGP.

Tăng mức hưởng lợi từ việc điều chỉnh lương cơ sở

Điểm mới thứ ba liên quan trực tiếp đến túi tiền của người bệnh. Đi cùng với mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng một tháng, các ngưỡng xác định quyền lợi BHYT cũng được điều chỉnh tăng lên đáng kể. Cụ thể:

Thứ nhất, về quy định miễn chi phí cho một lần khám bệnh: Thay vì mức cũ, nay người bệnh sẽ được quỹ BHYT chi trả toàn bộ một trăm phần trăm chi phí nếu mức chi cho một lần khám chữa bệnh dưới 379.500 đồng (tức là thấp hơn 15% mức lương cơ sở).

Thứ hai, đối với người tham gia BHYT năm năm liên tục trở lên: Quý vị sẽ được miễn toàn bộ số tiền cùng chi trả trong năm, ngay sau khi tổng chi phí tự chi trả này vượt quá 15,18 triệu đồng (tương đương 6 lần lương cơ sở). Đây là chiếc phao cứu sinh cực kỳ ý nghĩa với những ai không may phải điều trị dài ngày.

Và cuối cùng là trần chi phí cho thiết bị y tế: Khi người bệnh được chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, mức thanh toán tối đa mà quỹ BHYT chi trả cho vật tư, thiết bị y tế cho một lần sử dụng cũng được nâng lên mức rất cao, tối đa là 113,85 triệu đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

