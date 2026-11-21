Nhận được 1.740.000.000 đồng qua 4 giao dịch chuyển khoản từ tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Hằng đã chủ động trình báo Công an xã Hương Đô (Hà Tĩnh), đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển tiền để hoàn trả.

Chiều 19/11/2026, chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991), chủ Công ty TNHH Nông nghiệp Nhật Hằng, trú tại thôn Hương Lộc, xã Hương Đô, bất ngờ nhận được 4 giao dịch chuyển khoản từ một tài khoản ngân hàng không quen biết, với tổng số tiền 1.740.000.000 đồng.

Nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm, chị Hằng đã chủ động liên hệ, trình báo Công an xã Hương Đô để đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền và hoàn trả theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Đô khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là anh P.T.T (sinh năm 1978), trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, lực lượng Công an chủ động liên hệ, kết nối hai bên để xác nhận thông tin giao dịch và thống nhất phương án giải quyết.

Trên cơ sở đó, chị Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 1.740.000.000 đồng cho anh P.T.T trước sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô. Vụ việc được giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Hành động chủ động trình báo và tự nguyện hoàn trả số tiền lớn của chị Hằng là việc làm đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm khi nhận được tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình. Đồng thời, sự vào cuộc nhanh chóng của Công an xã Hương Đô góp phần giúp người chuyển nhầm nhận lại tài sản, lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh)