Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý quy định mới nhất đã áp dụng

Quy định mới là tin vui lớn với tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước.

Đồng hành cùng người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Chính sách tạo lập và tích hợp "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" đối với lương hưu và trợ cấp xã hội trên ứng dụng VNeID đã chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, nhưng bắt đầu từ tháng 10 này, hàng triệu người thụ hưởng trên cả nước mới chính thức bước vào đợt nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) đầu tiên áp dụng cơ chế mới này.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là lần đầu tiên hành lang pháp lý quy định cụ thể về "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên nền tảng VNeID. Bản chất đây không phải là một tài khoản ngân hàng mở mới độc lập, mà VNeID đóng vai trò hạ tầng định danh số, cho phép công dân liên kết tài khoản thanh toán ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản Mobile Money cá nhân để tiếp nhận các khoản chi trả an sinh xã hội minh bạch, nhanh chóng và chính xác.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Thời gian qua, Công an xã Đồng Bằng (tỉnh Hưng Yên) đã tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Công an hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh: CA Hưng Yên

Ảnh: CA Hưng Yên

Đến nay, Công an xã đã phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID cho 6.316 tài khoản và đang tiếp tục triển khai thường xuyên tại cơ sở 13 thôn của xã.

Xác định việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID là một nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương, Công an xã đã chủ động phối hợp với các Tổ công nghệ số tại cộng đồng tuyên truyền, phổ biến đến người dân về ý nghĩa, lợi ích của việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cán bộ Công an xã trực tiếp hướng dẫn người dân đăng nhập, kích hoạt và thực hiện các bước tích hợp tài khoản, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thông qua hoạt động này, người dân có thêm điều kiện tiếp cận và sử dụng thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong giải quyết công việc và đời sống hằng ngày. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân tại cơ sở.

Song song với việc hỗ trợ người dân thực hiện tích hợp tài khoản, Công an xã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Cán bộ, chiến sĩ chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác cho người dân trước các thủ đoạn lợi dụng công nghệ để lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số, việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID không chỉ mang lại những tiện ích thiết thực mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng số của người dân, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hay như Công an xã Đoài Phương ( TP Hà Nội), 11 tổ công tác đã được thành lập, mỗi thôn có một tổ phụ trách. Các tổ trực tiếp xuống địa bàn, đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác cần thiết. Đến nay, các lực lượng đã hỗ trợ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội cho hơn 6.000 trường hợp trên địa bàn xã.

Chưa liên kết VNeID vẫn được nhận lương hưu, trợ cấp

Lợi dụng quy định mới về tích hợp tiện ích chi trả an sinh xã hội trên môi trường số, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng kẻ xấu liên tục gọi điện, tung tin thất thiệt đe dọa người cao tuổi rằng "sẽ bị cắt lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nếu không liên kết tài khoản VNeID".

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chính thức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin trên, khẳng định đây là chiêu trò bịa đặt, lừa đảo công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Căn cứ Nghị định số 320/2026/NĐ-CP (chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026), Chính phủ đã bổ sung quy định thiết lập mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Cơ quan BHXH nhấn mạnh tính năng này không tạo ra một tài khoản ngân hàng riêng biệt hay yêu cầu người dân mở thẻ mới. VNeID chỉ đóng vai trò liên kết thông tin căn cước công dân đã định danh của người thụ hưởng với số tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động (Mobile Money) mà người dân đang sở hữu.

Toàn bộ tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng vẫn được cơ quan BHXH giải ngân trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân của người hưởng, tuyệt đối không đi qua bất kỳ tài khoản trung gian nào khác.

Đối với người cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh (smartphone), chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 hoặc chưa có tài khoản ngân hàng, việc chi trả vẫn tiếp tục được duy trì ổn định theo cách thức truyền thống. Không có bất kỳ quy định nào cho phép cắt chế độ hưu trí của công dân vì lý do chưa liên kết ứng dụng.

Lật tẩy thủ đoạn mạo danh và cẩm nang phòng tránh lừa đảo

Lợi dụng tâm lý lo lắng bị gián đoạn tiền lương hưu, kẻ gian thường giả danh cán bộ cơ quan BHXH hoặc công an khu vực gọi điện "hướng dẫn cài đặt, kích hoạt VNeID từ xa". Kịch bản quen thuộc là gửi đường link tải ứng dụng giả mạo (thường là tệp tin chứa mã độc apk) nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, sau đó yêu cầu người dân đọc mã OTP để rút sạch tiền trong tài khoản tiết kiệm.

Hai nguyên tắc an toàn "nằm lòng" dành cho người dân và gia đình:

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Tuyệt đối không có chuyện cán bộ hỏi mã OTP: Cơ quan Bảo hiểm xã hội và lực lượng Công an không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu đăng nhập VNeID, mã OTP ngân hàng hay yêu cầu chuyển bất kỳ khoản phí nào.

Không làm theo hướng dẫn từ số máy lạ: Khi có vướng mắc về chính sách lương hưu hoặc cần hỗ trợ cài đặt ứng dụng, người dân nên đến trực tiếp bộ phận một cửa cơ quan BHXH quận/huyện, Công an xã/phường nơi cư trú hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ chính thức của BHXH Việt Nam để được giải đáp minh bạch, an toàn.