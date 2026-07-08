Tất cả người dân cần đặc biệt chú ý khi sử dụng thẻ Căn cước

Thời gian gần đây, một số người làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo và rơi vào bẫy mất tiền hoặc phát sinh rắc rối pháp lý, nguyên nhân từ việc chia sẻ ảnh thẻ Căn cước.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chụp và gửi ảnh Căn cước qua Zalo, Messenger hay các nền tảng trực tuyến đã trở thành thói quen phổ biến trong nhiều thủ tục như đăng ký dịch vụ, ứng tuyển việc làm hoặc giao dịch tài chính.

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng đơn giản này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến an toàn dữ liệu cá nhân và nguy cơ bị mạo danh danh tính.

Thẻ Căn cước không chỉ là một loại giấy tờ tùy thân thông thường mà còn được xem như "chìa khóa số" chứa toàn bộ dữ liệu định danh cá nhân.

Trên thẻ Căn cước hiện nay có nhiều thông tin quan trọng của một người như họ tên, số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi thường trú, hình ảnh khuôn mặt và mã QR chứa dữ liệu điện tử.

Nhiều người cho rằng việc gửi ảnh thẻ Căn cước cho người quen, đăng lên mạng để "khoe", hoặc gửi cho các dịch vụ trực tuyến là vô hại. Thực tế, hành động này giống như việc bạn đang tự nguyện giao chiếc chìa khóa vạn năng của cuộc đời mình vào tay tội phạm công nghệ cao. Khi ảnh thẻ Căn cước bị lộ lọt, những hệ lụy và tác hại để lại là vô cùng khôn lường.

Thực tế trong thời gian gần đây, không ít trường hợp người dân nhận được cuộc gọi thông báo có khoản vay đứng tên mình, dù bản thân không hề thực hiện giao dịch.

Trong tâm lý hoang mang, một số người đã làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo và rơi vào bẫy mất tiền hoặc phát sinh rắc rối pháp lý không đáng có, nguyên nhân từ việc người dân chia sẻ ảnh thẻ Căn cước trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Messenger, Tiktok…..

Điều đáng nói, nhiều trường hợp không xuất phát từ việc mất thẻ Căn cước bản gốc, mà chỉ từ một bức ảnh thẻ Căn cước từng được người dùng gửi qua mạng xã hội hoặc email cho bên thứ ba trong các giao dịch như đăng ký tài khoản, mua bán online hay hồ sơ xin việc.

Theo các chuyên gia, không ít người dân đã gặp rắc rối sau khi chia sẻ ảnh thẻ Căn cước hoặc các giấy tờ cá nhân thông qua mạng xã hội. Khi đánh cắp được thông tin cá nhân, đối tượng lừa đảo có thể dùng để giả mạo danh tính, vay tiền, mở tài khoản hoặc tiếp tục liên hệ người thân của nạn nhân để lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, tự xưng là cán bộ địa chính xã, phường, cán bộ ủy ban nhân dân, cán bộ công an, thông báo người dân cần rà soát, cập nhật hồ sơ đất đai, thông tin trên thẻ căn cước theo quy định mới liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng thường đưa ra yêu cầu gấp gáp, buộc người dân phải nộp bản photo giấy tờ trong thời gian ngắn, nếu chậm trễ sẽ bị xử phạt hành chính. Trước tâm lý lo lắng, không ít người đã làm theo hướng dẫn.

Khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gửi ảnh sổ đỏ, thẻ Căn cước hoặc giấy tờ liên quan qua Zalo, Messenger, email, thậm chí dẫn dụ truy cập vào các đường link được giới thiệu là cổng dịch vụ công. Một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với lý do phí hồ sơ, phí cập nhật dữ liệu.

Đây không phải là quy trình làm việc của cơ quan nhà nước. Việc rà soát, điều chỉnh hồ sơ đất đai không được thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội hay các đường link không rõ nguồn gốc. Mọi thủ tục đều phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Chiếc Căn cước là tài sản số vô giá của mỗi cá nhân. Việc để lộ lọt hình ảnh thẻ Căn cước không chỉ gây thiệt hại tức thì về mặt tài chính, mà nó giống như một "quả bom nổ chậm", hệ lụy có thể kéo dài nhiều năm về sau khi thông tin bị mua đi bán lại trong các hội nhóm tội phạm.