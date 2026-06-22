Tất cả game thủ chú ý quy định mới có hiệu lực từ 1/7

Từ 1/7, người chơi game cần chú ý nhiều hơn tới các quy định mới có hiệu lực trong thời gian tới.

Chính phủ vừa đã hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó bổ sung nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Nhiều chế tài mới cho người chơi game

Theo Điều 101 của Nghị định, người chơi trò chơi điện tử trực tuyến sẽ bị xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đáng chú ý, hành vi mua bán vật phẩm, tiền ảo hoặc điểm thưởng trong trò chơi điện tử sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên mức xử phạt hành chính được quy định cụ thể đối với các giao dịch tài sản ảo phát sinh trong game.

Từ 1/7, người chơi game cần chú ý nhiều hơn tới các quy định mới có hiệu lực trong thời gian tới. (Ảnh minh hoạ)

Cùng mức phạt trên, người chơi lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng sẽ bị xử lý. Trường hợp vi phạm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi nghiêm trọng khác, cơ quan chức năng có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Nghị định cũng quy định hình thức cảnh cáo đối với người chơi cố tình khai báo không chính xác thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản trò chơi điện tử G1 - nhóm game có sự tương tác giữa nhiều người chơi thông qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, người chơi tại các điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, quán game hoặc quán net vi phạm quy định về thời gian sử dụng dịch vụ có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nhà phát hành có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Bên cạnh việc siết chặt trách nhiệm của người chơi, Nghị định 174/2026 cũng đưa ra các mức xử phạt nghiêm khắc đối với doanh nghiệp phát hành và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Theo Điều 99, doanh nghiệp thiết kế tính năng hoặc cho phép người chơi mua bán vật phẩm, đơn vị ảo, điểm thưởng trong hệ thống trò chơi sẽ bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi quy đổi vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong game thành tiền mặt, thẻ cào viễn thông trả trước, thẻ ngân hàng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch ngoài đời thực sẽ bị xử phạt từ 170-200 triệu đồng - mức phạt cao nhất trong nhóm hành vi vi phạm liên quan đến trò chơi điện tử.

Một điểm mới khác là yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải xác thực tài khoản người chơi bằng số điện thoại di động đăng ký tại Việt Nam.

Nếu không thực hiện quy định này, doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3 và G4 có thể bị phạt từ 20-40 triệu đồng. Với trò chơi điện tử G1, mức xử phạt tăng lên từ 40-60 triệu đồng.

Người dưới 16 tuổi phải đăng ký tài khoản thông qua phụ huynh

Liên quan đến việc đăng ký tài khoản game, Nghị định 147/2024/NĐ-CP tiếp tục được áp dụng làm cơ sở quản lý thông tin người chơi.

Theo đó, khi tạo tài khoản trò chơi điện tử, người dùng phải cung cấp đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại di động đăng ký tại Việt Nam.

Đối với người chơi dưới 16 tuổi, việc đăng ký tài khoản phải do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp thực hiện. Phụ huynh và người giám hộ đồng thời có trách nhiệm theo dõi, quản lý thời gian chơi cũng như nội dung trò chơi mà trẻ em tham gia.

Các quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng cường quản lý hoạt động trò chơi điện tử trên môi trường mạng, đồng thời hạn chế tình trạng giao dịch tài sản ảo trái phép, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong lĩnh vực này.

Theo Công an thành phố Huế