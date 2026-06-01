Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông báo mới.

Zalo vừa phát đi thông báo liên quan đến hàng triệu tài khoản đang sử dụng nền tảng này, đặc biệt là những trường hợp đăng ký bằng số điện thoại đã bị nhà mạng thu hồi hoặc ngừng sử dụng.

Động thái được đánh giá nhằm tăng cường bảo mật tài khoản, hạn chế các rủi ro phát sinh từ tình trạng "SIM quay đầu" đang ngày càng phổ biến.

Theo thông tin từ Zalo, nền tảng này đang phối hợp với Viettel triển khai cơ chế rà soát các tài khoản được đăng ký bằng số điện thoại đã bị thu hồi. Danh sách các thuê bao không còn được sử dụng sẽ được nhà mạng cập nhật định kỳ để đối chiếu với dữ liệu tài khoản trên hệ thống.

Zalo vừa phát đi thông báo mới liên quan đến các tài khoản đăng ký bằng số điện thoại không còn được sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Trong trường hợp phát hiện tài khoản Zalo đang liên kết với số điện thoại đã bị thu hồi, người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật số điện thoại mới. Việc này nhằm đảm bảo tài khoản tiếp tục hoạt động ổn định, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý thuê bao và định danh người dùng trên môi trường số.

Động thái của Zalo diễn ra trong bối cảnh nhiều người dùng phản ánh gặp phiền toái khi mua phải các số điện thoại đã từng được người khác sử dụng trước đó. Những số thuê bao này, thường được gọi là "SIM quay đầu", có thể vẫn đang liên kết với tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, gọi điện.

Hệ quả là người sở hữu số điện thoại mới có thể gặp khó khăn khi đăng ký dịch vụ hoặc liên tục nhận các cuộc gọi, tin nhắn từ những mối quan hệ của chủ thuê bao cũ. Ngược lại, chủ sở hữu trước đây cũng đối mặt nguy cơ thông tin cá nhân hoặc tài khoản bị ảnh hưởng nếu chưa kịp cập nhật dữ liệu liên kết.

Đại diện Zalo cho biết việc xác thực và rà soát định kỳ sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ người dùng mới truy cập trái phép vào tài khoản của chủ thuê bao cũ, qua đó bảo vệ dữ liệu cá nhân và nội dung riêng tư. Bên cạnh đó, giải pháp này cũng được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng SIM rác, tài khoản ảo và các hành vi lợi dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Zalo chưa công bố thời điểm áp dụng rộng rãi cơ chế này cũng như kế hoạch phối hợp với các nhà mạng khác ngoài Viettel. Tuy nhiên, người dùng được khuyến cáo nên chủ động kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản Zalo và cập nhật thông tin khi nhận được thông báo từ hệ thống để tránh gián đoạn quá trình sử dụng.