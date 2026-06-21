Dành gần 40 phút mỗi ngày xem video ngắn, người dùng Đông Nam Á đang tạo ra thị trường tỷ USD

Sự bùng nổ của phim ngắn và trò chơi điện tử đang tạo ra một làn sóng tăng trưởng mới cho ngành ứng dụng di động tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho các nội dung giải trí trên thiết bị di động, các nền tảng công nghệ như TikTok cũng tăng tốc đầu tư vào AI và những trải nghiệm tích hợp nhằm giành lợi thế trong cuộc đua thu hút người dùng.

Theo báo cáo State of Mobile 2026 của Sensor Tower, nền kinh tế ứng dụng toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2025 với 149 tỷ lượt tải xuống và tạo ra 167 tỷ USD doanh thu từ các giao dịch trong ứng dụng. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ các thị trường truyền thống mà còn từ những khu vực đang phát triển nhanh như Đông Nam Á, nơi tỷ lệ sử dụng thiết bị di động và tiêu thụ nội dung số liên tục gia tăng.

Việt Nam xếp hạng thứ 2 trong top 10 thị trường có lượt tải game di động cao nhất thế giới và Singapore là đại diện Đông Nam Á dẫn đầu về doanh thu trong ứng dụng (In-App Purchase)

Trong số các lĩnh vực nổi bật, phim ngắn (short drama) được xem là hiện tượng mới của ngành giải trí số. Dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy nhóm ứng dụng này đạt 2,26 triệu lượt tải trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý I/2026, với mức tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Đông Nam Á hiện đóng góp khoảng 32% tổng lượt tải phim ngắn toàn cầu và ghi nhận tốc độ tăng trưởng lên tới 220%. Trung bình mỗi người dùng trong khu vực dành gần 40 phút mỗi ngày để theo dõi các nội dung ngắn trên thiết bị di động.

Không chỉ phim ngắn, thị trường trò chơi điện tử cũng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Báo cáo Video Gaming Report 2026 của Boston Consulting Group (BCG) dự báo quy mô ngành game toàn cầu có thể đạt khoảng 350 tỷ USD vào năm 2030. Hơn một nửa số người chơi được khảo sát cho biết thời gian chơi game của họ đã tăng lên trong nửa cuối năm 2025.

Cuộc đua giữ chân người dùng

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng nội dung đang khiến các nền tảng công nghệ phải điều chỉnh chiến lược. Nếu trước đây ứng dụng giải trí, mạng xã hội, thanh toán hay trò chơi thường hoạt động độc lập, xu hướng hiện nay là xây dựng các hệ sinh thái tích hợp, nơi người dùng có thể khám phá nội dung, tương tác và thực hiện giao dịch trên cùng một nền tảng.

Ông Yuke (Ray) Hu, Tổng Giám đốc Giải pháp Kinh doanh Toàn cầu Khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản của TikTok

Tại TikTok Apps Summit 2026 diễn ra ở Singapore, TikTok cho biết nền tảng này đang thử nghiệm và mở rộng các trải nghiệm tích hợp dành cho phim ngắn và trò chơi điện tử. Mục tiêu là rút ngắn hành trình của người dùng từ khâu khám phá nội dung đến trải nghiệm và thanh toán, thay vì phải chuyển đổi qua nhiều ứng dụng khác nhau.

Xu hướng này phản ánh nỗ lực chung của các nền tảng số trong việc kéo dài thời gian sử dụng và tăng tỷ lệ chuyển đổi, đặc biệt khi chi phí thu hút người dùng mới ngày càng cao.

Các chuyên gia đánh giá việc sở hữu hệ sinh thái khép kín đang trở thành lợi thế quan trọng đối với các doanh nghiệp công nghệ. Thay vì cạnh tranh đơn thuần bằng lưu lượng truy cập, các nền tảng hiện hướng tới việc kiểm soát nhiều hơn các điểm chạm trong hành trình của người dùng.

AI trở thành công cụ tăng trưởng mới

Bên cạnh việc xây dựng hệ sinh thái, AI đang nổi lên như một trong những yếu tố có khả năng thay đổi sâu sắc ngành ứng dụng.

Trước đây, việc sản xuất nội dung quảng cáo hoặc vận hành các chiến dịch tiếp thị thường đòi hỏi nguồn lực lớn và nhiều khâu xử lý thủ công. Tuy nhiên, các công cụ AI tạo sinh đang giúp rút ngắn đáng kể quy trình này.

Tại sự kiện ở Singapore, TikTok giới thiệu thêm các công cụ AI hỗ trợ tạo video quảng cáo tự động, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng AI vào hoạt động quản lý chiến dịch. Theo doanh nghiệp này, mục tiêu là giúp nhà phát triển và nhà quảng cáo giảm thời gian vận hành, đồng thời tối ưu hiệu quả tiếp cận khách hàng.

Xu hướng ứng dụng AI không chỉ diễn ra trên TikTok mà còn xuất hiện ở nhiều nền tảng công nghệ lớn khác. Từ sản xuất nội dung, phân tích dữ liệu đến tự động hóa quảng cáo, AI đang dần trở thành hạ tầng quan trọng của ngành kinh tế ứng dụng.

Theo giới phân tích, việc giảm bớt rào cản phát triển sản phẩm và tiếp cận khách hàng có thể tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nhỏ tham gia thị trường, qua đó thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới sáng tạo trong những năm tới.