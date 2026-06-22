Devialet kết hợp cùng Front Row mang đến bữa tiệc mùa hè “Mania Summer” trên du thuyền siêu sang

Ngày 17/06/2026, thương hiệu Devialet chính thức giới thiệu các thiết kế Devialet Mania Summer 2026 – Exclusive Edition tại TP.HCM thông qua sự kiện mang tên “Mania Summer”.

Với sự đồng hành của trang thương mại điện tử FRONT ROW by TAM SƠN, buổi ra mắt đã được tổ chức trên du thuyền sang trọng, tái định nghĩa cách người dùng tiếp cận thiết bị âm thanh cao cấp với nhiều trải nghiệm thú vị.

Diễn ra tại khu vực bến du thuyền Vinhomes Central Park, sự kiện được xây dựng như một hành trình trải nghiệm hơn là buổi trưng bày sản phẩm. Với quy mô giới hạn dành cho KOL và khách mời VIP, Devialet hướng đến việc tạo ra một không gian tương tác gần gũi nhưng giàu tính cảm xúc, nơi người tham dự có thể trực tiếp khám phá sản phẩm trong bối cảnh lifestyle thực tế.

Sự kiện quy tụ dàn KOL và nghệ sĩ đại diện cho nhiều lát cắt của văn hóa đương đại, bao gồm gia đình Việt Max – Stu & Pid the Wind, Suboi, Rhymastic, Cường Seven, Saabirose, AZA Ánh Sáng, cùng Fabo. Sự góp mặt của họ không chỉ gia tăng sức hút truyền thông mà còn phản ánh cách Devialet định vị Mania như một sản phẩm gắn liền với cộng đồng sáng tạo và phong cách sống hiện đại. Phần trình diễn ngẫu hứng của nghệ sĩ Việt Max & con trai Pid the Wind và Quang Đăng tạo nên điểm nhấn trải nghiệm đặc sắc, mang tính tương tác trực tiếp với sản phẩm. Tại đây, Devialet Mania không chỉ đóng vai trò phát nhạc, mà trở thành trung tâm của sân khấu, một "nhân vật" tham gia vào câu chuyện chuyển động, nhịp điệu và cảm xúc của nghệ sĩ.

Tâm điểm của sự kiện là hai phối màu mới của Devialet Mania Exclusive Edition cho mùa Hè 2026: The Rose Bloom và The Moss Green. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và sự chuyển động của ánh sáng, The Rose Bloom gợi liên tưởng đến sắc hoàng hôn với những lớp màu hồng phấn và cam ấm đan xen, trong khi The Moss Green mang sắc xanh rêu trầm, được nhấn nhá bằng tone xanh acid hiện đại, tạo nên sự tương phản giàu tính thị giác.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, hai gam màu này còn đóng vai trò xuyên suốt trong thiết kế sự kiện. Toàn bộ không gian du thuyền được "phủ" bằng hệ màu của bộ sưu tập, từ khu vực check-in cho đến lounge và khu trải nghiệm sản phẩm. Cách tiếp cận này giúp củng cố mối liên kết giữa sản phẩm và không gian, biến trải nghiệm thị giác trở thành một phần của câu chuyện thương hiệu. Sự kiện Mania Summer có sự đồng hành của FRONT ROW by TAM SƠN - một nền tảng mua sắm trực tuyến với các sản phẩm thời trang và phong cách sống cao cấp luôn hướng đến việc mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho tất cả mọi người.

Thông qua sự kiện lần này, Devialet tiếp tục củng cố vị thế của mình trong phân khúc audio cao cấp, đồng thời mở rộng định nghĩa về sản phẩm âm thanh: không chỉ là thiết bị công nghệ, mà còn là một phần của hệ sinh thái lifestyle. Devialet Mania Summer 2026 – Exclusive Edition, vì vậy, không chỉ đánh dấu sự đổi mới về thiết kế, mà còn thể hiện rõ cách thương hiệu kết nối giữa công nghệ, thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Tại Việt Nam, thương hiệu Devialet được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Tam Sơn.

Cửa hàng Flagship: 58 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT: 024 3823 8105

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