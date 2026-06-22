TECHWORLD 2026 đồng hành cùng thế hệ trẻ: Nâng tầm trải nghiệm công nghệ AI và tiếp sức một tỷ đồng đến trường

Cuối tuần qua, siêu sự kiện TECHWORLD 2026 của Thế Giới Di Động mở cửa chào đón các bạn trẻ đến tham dự, mở ra hành trình khám phá AI toàn diện, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn qua quỹ học bổng một tỷ đồng dành cho các bạn trẻ mồ côi sau đại dịch Covid 19.

Ai cũng biết AI đang thay đổi cuộc sống hằng ngày, nhưng làm sao để biến công nghệ này thành "trợ thủ đắc lực" giúp học nhanh hơn, làm việc nhàn hơn thì không phải ai cũng rõ. Để mang đến cái nhìn trực quan nhất, Thế Giới Di Động đã tổ chức ngày hội công nghệ quy mô lớn mang tên TECHWORLD by Thế Giới Di Động 2026, diễn ra trong hai ngày 20 và 21/06 tại Nhà Thi Đấu Tân Bình (TP.HCM).

Không nằm ngoài dự đoán, ngày hội nhanh chóng trở thành điểm hẹn 'cháy' nhất mùa hè khi thu hút mọi thế hệ, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng cho đến giới yêu công nghệ và các game thủ. Sân chơi này mang đến một không gian trải nghiệm thực tế đầy phấn khích, nơi bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nắm bắt và sử dụng AI phù hợp nhất cho nhu cầu của riêng mình.

Ngay từ khi mở cửa, sự kiện đã đón nhận làn sóng check-in khổng lồ, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt và tràn đầy năng lượng

Điểm nhấn làm nên quy mô hoành tráng của ngày hội là sự quy tụ của hơn 20 "ông lớn" công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, HP, ASUS, Lenovo, Dell, Acer, MSI, Samsung, OPPO, Xiaomi, vivo,... Tại khu vực của các thương hiệu, khách tham quan được trực tiếp chạm tay vào các dòng smartphone, laptop đời mới nhất để khám phá cách AI thay đổi cách học tập, làm việc và giải trí. Nhiều người không khỏi trầm trồ khi được các chuyên gia hướng dẫn cách ứng dụng AI để tối ưu hóa mọi tác vụ: từ sáng tạo nội dung "thần tốc" như dựng video, làm nhạc, cho đến "chiến" việc nghiên cứu, xử lý dữ liệu hằng ngày.

Các gian hàng mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị cùng hàng loạt phần quà dành cho khách tham quan

Bên cạnh các gian hàng, khu vực sân khấu lớn cũng luôn trong tình trạng chật kín chỗ với chuỗi tọa đàm cực cuốn từ dàn chuyên gia và KOL công nghệ, gaming hàng đầu như Duy Luân, Tuấn Ngọc và Tài Xài Tech. Khán giả đã có dịp "bỏ túi" hàng loạt bí kíp thực tế như cách dùng AI tối ưu hiệu suất học tập, làm việc, giải trí, đến cập nhật kiến thức AI đầy mới mẻ trong đa lĩnh vực. Những thông tin mang tính ứng dụng cao được chia sẻ theo cách dễ hiểu nhất, biến những kiến thức vốn phức tạp trở nên gần gũi, thú vị đối với mọi người dùng.

Sự kiện luôn sôi động và tấp nập với hàng nghìn lượt khách tham gia

Song song với việc mang lại những trải nghiệm công nghệ đỉnh cao, TECHWORLD 2026 còn khẳng định một triết lý sâu sắc của Thế Giới Di Động: Sự phát triển của công nghệ phải luôn đi cùng trách nhiệm xã hội. Thế Giới Di Động đã phối hợp chặt chẽ cùng Báo Thanh Niên để công bố quỹ học bổng trị giá 1 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ giáo dục cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Khoản tài trợ ý nghĩa này tương đương 100 suất học bổng nhằm tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Dự kiến, toàn bộ các suất sẽ được trao vào đầu tháng 9/2026, ngay trước thềm năm học mới. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên tinh thần to lớn để các em vững bước trên con đường học tập và phát triển tương lai. Đúng như đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ, hoạt động này là một phần trong cam kết lâu dài nhằm tạo ra những giá trị bền vững và lan tỏa năng lượng tích cực đến thế hệ trẻ.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia và mong muốn không để bất kỳ bạn trẻ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức

Đại tiệc trải nghiệm của mùa hè 2026 càng thêm bùng nổ khi lần đầu tiên mang đến giải đấu Liên Minh Huyền Thoại dành riêng cho sinh viên toàn quốc do Thế Giới Di Động kết hợp cùng MSI tổ chức. Diễn ra trực tiếp tại sự kiện với thể thức thi đấu ARAM 5vs5 tốc độ cao và giàu tính giải trí, sân chơi E-Sport học đường này đã cống hiến những màn tranh tài đầy kịch tính. Sự xuất hiện của các caster, streamer nổi tiếng đã thổi bùng ngọn lửa đam mê, mang lại không gian giao lưu và gắn kết tinh thần đồng đội mạnh mẽ cho giới trẻ.

Không dừng lại ở đó, ban tổ chức còn chiêu đãi khách tham quan bằng loạt quyền lợi mua sắm vô cùng hấp dẫn. 100% người tham gia đều nhận được voucher mua hàng trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng để thỏa sức sắm sửa thiết bị mới. Đồng thời, cơ hội trúng thưởng mỗi ngày với nhiều phần quà giá trị như Laptop AI, màn hình LCD, máy in cùng 09 suất ưu đãi mua laptop giảm giá sốc lên đến 50% đã mang lại niềm vui lớn cho người tham gia.

Bên cạnh những trải nghiệm công nghệ và AI, sự kiện còn có các trận tranh tài E-Sport nảy lửa

Hơn cả một ngày hội triển lãm, TECHWORLD 2026 đã chứng minh vị thế của một không gian kết nối cộng đồng đích thực. Bằng cách dung hòa hoàn hảo giữa những giải pháp AI tiên tiến và các giá trị nhân văn hướng về xã hội, Thế Giới Di Động đã thành công truyền đi nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp thế hệ trẻ tự tin làm chủ công nghệ và gánh vác tương lai.