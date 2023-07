Tập phim được mong chờ nhất Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 đã tới, Ahn Bo Hyun nhận ra Shin Hye Sun rồi!

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) tập 9 ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ về tỷ suất người xem, từ 4,1% lên 4,3%. Tuy không nhiều nhưng đây là dấu hiệu tích cực sau một vài tập phim rating liên tục giảm.



Nối tiếp câu chuyện cuối tập 8, đầu tập 9 Hẹn Gặp Em Ở Kiếp Thứ 19, Ji Eum (Shin Hye Sun) không vội bắt Seo Ha (Ahn Bo Hyun) phải tin mình chính là Joo Won. Cô đưa cho Seo Ha một bức thư, nói về nơi cất chiếc chìa khóa mở hộp quà sinh nhật ngày nhỏ và nói Seo Ha hãy mở quà rồi mới đọc thư. Sau khi nói ra sự thật, Ji Eum ra về và đi tìm Cho Won. Cô giãi bày lòng mình, về việc bao kiếp sống qua đi vẫn luôn mong cho một người để nói hết nỗi lòng. Trong khi đó, Seo Ha lại ngâm mình dưới bể bơi và tự hỏi Ji Eum thực sự là ai.

Sáng hôm sau, Seo Ha thực sự tìm thấy chiếc chìa khóa mở hộp quà như chỉ dẫn của Ji Eum. Giữa lúc anh định mở hộp thì cậu và bố xuất hiện, đối diện với người định sát hại mình, Seo Ha thể hiện thái độ ghét bỏ ra mặt. Cũng chính vì việc này nên anh đành bỏ lại hộp quà và cả chìa khóa ở nhà bố.

Tối đó Ji Eum đến công viên giải trí như lời hứa của cô và Seo Ha ngày nhỏ, cô hi vọng Seo Ha nhận ra mình và tới điểm hẹn thế nhưng cô đã thất vọng. Ngày hôm sau, Seo Ha mới chính thức mở hộp quà, bên trong là một cuốn sách kể về người có thể tái sinh và nhớ lại kiếp trước. Anh cũng đọc lời nhắn của Ji Eum, rằng nếu tin vào cuốn sách thì hãy đến điểm hẹn mà hai người từng bỏ lỡ, là công viên giải trí. Ngay lập tức, Seo Ha đi đến công viên giải trí, trước vòng quay ngựa gỗ, anh thực sự nhìn thấy Ji Eum đang đợi mình. Cuối cùng Seo Ha cũng nhận ra Ji Eum, hai người tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau mà không biết rằng Min Ki và Han Na nhìn thấy. Hai người lo lắng Seo Ha sẽ gặp chuyện vì kết nối lại mối nhân duyên đứt đoạn với Ji Eum.

Min Ki và Han Na cố gắng để Ji Eum nhận ra mình không nên kết nối lại với Seo Ha. Trong khi đó, Seo Ha đã trực tiếp gặp cậu của mình để nói về vụ ám sát 24 năm trước. Đứng trước sự chất vấn của cháu trai, giám đốc Lee đã nói ra việc người mình muốn giết không phải Seo Ha mà là bố của Seo Ha, tất cả chỉ là sai sót khi Seo Ha đã lên chuyến xe năm đó. Sau cùng, giám đốc Lee đã quyết định tự thú.

Sau khi giải quyết xong chuyện vụ án năm xưa, Seo Ha đã đồng ý với Ji Eum, tìm đến nơi mà cách đây cả nghìn năm, hai người đã gặp nhau. Ji Eum còn tưởng hai người đã yêu nhau từ một nghìn năm trước, rằng cây cầu pháo hoa là nơi chứng kiến tình yêu của họ. Thế nhưng khi đứng trên cây cầu, nhìn Seo Ha chạy về phía mình, Ji Eum lại nhìn thấy cảnh tượng chính cô ở kiếp sống đầu tiên đã đâm Seo Ha, Sau đó cô cũng bị một ai đó đâm. Ký ức này có được là do Min Ki đã lắc chiếc chuông phép.

Nguồn ảnh: tvN