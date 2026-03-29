Táo Quân 2026: Chưa kịp xem đã hết

Tối 29/3, chương trình đặc biệt Cuộc Hẹn Với Tháng Ba lên sóng trên VTV3 đã mang đến cho khán giả một món quà giàu cảm xúc nhân dịp kỷ niệm 30 năm của kênh. Trong đó, tiểu phẩm Táo Quân dài khoảng 20 phút được mong chờ nhất, khi đưa khán giả trở lại không khí chầu trời quen thuộc mà Tết 2026 thiếu vắng.

Táo Quân năm nay vẫn quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc đã gắn bó với thương hiệu suốt nhiều năm như Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung cùng sự góp mặt của Trung Ruồi trong vai Nam Tào. Tuy nhiên, sự vắng mặt của hai gương mặt quen thuộc là Xuân Bắc và Công Lý cũng khiến nhiều người mong nhớ.

Nội dung quen, lớp nghĩa mới

Tiểu phẩm năm nay tiếp tục khai thác format "Hái hoa dân chủ" vốn từng rất thành công ở phiên bản 2017. Câu chuyện xoay quanh những màn hỏi - đáp mang tính châm biếm, lồng ghép các vấn đề xã hội, đặc biệt là giáo dục và chuyển đổi số.

Trọng tâm nội dung xoáy vào một câu hỏi mang tính châm biếm: so sánh số lượng trứng gà đẻ trong một năm với số lượng luận văn tiến sĩ. Từ một đề bài tưởng chừng đơn giản, câu chuyện nhanh chóng trở thành màn tranh luận rối rắm khi các Táo liên tục đưa ra những giả định thiếu cơ sở từ việc chọn loại gà đẻ nhiều nhất cho đến cách tính chu kỳ đẻ - nghỉ.

Các con số được đưa ra mang tính ước lệ, thậm chí phi lý, nhưng vẫn được trình bày một cách đầy tự tin. Táo Giáo dục (Vân Dung) còn phải nhờ đến "trợ lý Big Data" để chốt số liệu: 60 luận văn trong 3 tháng, tương đương 240 luận văn mỗi năm, tức gấp 3 lần số trứng gà. Kết luận này được Bắc Đẩu (Trung Ruồi) nhận xét là "hợp lý", dù không chắc đúng hay sai.

Điểm đắt giá của tiểu phẩm không nằm ở phép tính, mà ở cách các nhân vật xử lý vấn đề. Khi thiếu dữ liệu, thay vì thừa nhận, họ vẫn cố đưa ra một đáp án nghe xuôi tai. Chi tiết so sánh giữa trứng gà và luận văn tiến sĩ trở thành ẩn dụ rõ ràng cho câu chuyện chạy theo số lượng, thành tích trong giáo dục.

Mảng miếng duyên dáng, thông điệp thời sự

Bên cạnh câu chuyện giáo dục, tiểu phẩm còn lồng ghép chủ đề chuyển đổi số và công nghệ. Táo Công chức (Chí Trung) gây ấn tượng với loạt câu thoại mang màu sắc thương hiệu như: "Mọi người đều nghĩ chúng mình trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thực chất chẳng biết cái gì" hay "Nói chuyện với lãnh đạo phải có bài. Anh quen với sự nóng lạnh đột ngột của các sếp rồi".

Những câu nói này vừa mang tính gây cười, vừa phản ánh thực tế không ít người còn lúng túng trước làn sóng số hóa. Ở phần "hái hoa", Táo Kinh tế (Quang Thắng) nhanh chóng xung phong trả lời, khẳng định "kinh tế là mũi nhọn của thiên đình", trong khi Táo Xã hội (Tự Long) mang đến phần trình diễn ca khúc "Một rừng cây, một đời người" bên cây tinh gọn, tạo thêm màu sắc hài hước.

Khép lại tiểu phẩm, Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) gửi gắm thông điệp mang tính thời sự khi nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc. Những phép tính đơn giản nhưng các Táo lại loay hoay xử lý, qua đó đặt ra vấn đề về năng lực thích ứng với công nghệ trong thời đại mới.

Hụt hẫng vì quá ngắn, nhưng đủ để "đỡ nhớ nhung"

Dù vẫn giữ được tinh thần châm biếm và dàn diễn viên quen thuộc, Táo Quân 2026 lại khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Trước hết là thời lượng chỉ khoảng 20 phút - quá ngắn để khai thác trọn vẹn những vấn đề nóng. Nhiều tình huống mới chỉ dừng ở mức gợi mở, chưa đủ cao trào đã kết thúc, tạo cảm giác "chưa kịp xem đã hết". Bên cạnh đó, việc gần như tái hiện lại kịch bản "Hái hoa dân chủ" từ năm 2017 khiến chương trình thiếu yếu tố bất ngờ. Không ít khán giả thậm chí lầm tưởng đây là phiên bản phát lại, bởi nhiều chi tiết quen thuộc đến mức có thể đoán trước.

Dẫu vậy, sự trở lại này vẫn mang một giá trị khác: cảm xúc. Việc được gặp lại dàn nghệ sĩ quen thuộc trong không khí "chầu trời" đã đủ để khiến khán giả "đỡ nhớ nhung" vì vốn dĩ Tết Bính Ngọ 2026 không có Táo Quân. Ngay cả những chia sẻ hậu trường, các nghệ sĩ cũng cho biết chương trình được chuẩn bị trong thời gian rất gấp rút, chỉ có vài đêm tập luyện. Trong điều kiện đó, việc giữ được tinh thần và "chất" của Táo Quân đã là một nỗ lực đáng ghi nhận và trân trọng.

Với nhiều người, họ không còn xem Táo Quân chỉ để tìm sự mới mẻ mà để nhớ lại cảm giác sum vầy, nhớ những câu thoại quen thuộc, nhớ dàn Táo duyên dáng, nhớ một chương trình là đặc sản mỗi dịp Tết. Bởi từ rất lâu rồi cho đến nay, khán giả Việt vẫn luôn quen với cảm giác thấy Táo là thấy Tết.