Tạo hình khác biệt trong phim mới của mỹ nhân A Business Proposal: Xinh đẹp thuần khiết còn gợi nhắc Son Ye Jin?

Bộ phim đình đám A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) đã giúp cho 4 diễn viên trẻ đồng loạt trở thành những cái tên được khán giả tích cực săn đón. Từ khi phim hết đến nay, Kim Se Jeong và Kim Min Kyu đã tái xuất nhưng đều không đạt được thành công. Sắp tới đây, thành viên tiếp theo của bộ tứ A Business Proposal là nữ phụ Seol In Ah cũng sẽ trở lại màn ảnh với vai chính cho riêng mình. Dự án đánh dấu sự trở lại của người đẹp họ Seol có tên Oasis, một bộ phim lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 90.



Seol In Ah ở A Business Proposal

Oasis là dự án được sản xuất bởi đài KBS, sẽ lên sóng trong những ngày đầu tháng 3 này. Phim lấy bối cảnh thời kỳ hỗn loạn của Hàn Quốc giữa thập niên 80 và 90, khắc họa cuộc sống đầy khó khăn, sự trả thù và xung đột của những người trẻ tuổi phải theo đuổi quyền lực, sự giàu có bằng mọi cách trong một thời đại đầy rẫy những sai trái. Seol In Ah sẽ vào vai Oh Jung Shin, một sinh viên mới chuyển đến từ Seoul. Cô là một người luôn trung thực, rất tự tin, biết cách đấu tranh chống lại sự bất công và theo đuổi ước mơ của mình. Chính sự tự tin cùng nụ cười trong trẻo của Jung Shin đã khiến Lee Doo Hak (Jang Dong Yoon) say đắm và ôm mộng tương tư ngay lần đầu gặp gỡ. Hai người cùng Choi Chul Woong (Chu Young Woo) đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tuổi trẻ đầy biến động, cùng viết lên những câu chuyện cảm động về ước mơ, tình bạn và tình yêu.

Sau những hình ảnh đầu tiên mà ekip làm phim nhá hàng, khán giả vô cùng thích thú với tạo hình của Seol In Ah. Không còn là cô gái đô thị sành điệu, cá tính, lần này Seol In Ah quay ngược thời gian trở về những năm 90, hóa cô nữ sinh trong trẻo, xinh đẹp với mái tóc tết hai bên và gương mặt được trang điểm rất nhẹ nhàng. Nhìn tạo hình này, khán giả còn nhớ tới tình đầu quốc dân Son Ye Jin thời trẻ ở bộ phim The Classic (Cổ Điển).

Tạo hình xinh đẹp, trong trẻo của Seol In Ah...

Khiến khán giả nhớ tới Son Ye Jin ở Cổ Điển

Đặc biệt ngoài tạo hình cô nữ sinh những năm 90 này, thông qua những hình ảnh đầu tiên mà ekip nhá hàng, khán giả còn được gặp gỡ một Seol In Ah sang chảnh, kiêu kỳ. Người xem vô cùng tò mò không biết câu chuyện sẽ được dẫn dắt theo hướng nào và bối cảnh thay đổi ra sao mà lại có sự biến đổi về tạo hình như vậy.

Một số tạo hình khác của Seol In Ah ở Oasis

Oasis tuy không phải bộ phim đầu tiên mà Seol In Ah đóng chính nhưng lại là dự án đóng chính đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu trở nên nổi tiếng. Chính bởi vậy hiện khán giả đang vô cùng mong chờ sự trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp. Thêm vào đó, việc hai diễn viên A Business Proposal trước đó đều tái xuất thất bại khiến cư dân mạng càng kỳ vọng hơn ở sự trở lại này của Seol In Ah.



Nguồn ảnh: SBS, KBS