Chị đẹp từng đánh bại Song Hye Kyo biết ơn vì cưới được ông xã trong mơ, sự hy sinh của "nhà trai" đáng nể phục

Lee Bo Young biết ơn vì sự thấu hiểu của chồng

"Ji Sung là oppa của tôi. Mỗi khi cần xin lời khuyên, hầu như tôi đều tìm đến anh ấy. Không chỉ là chồng, anh ấy còn là người bạn thân nhất của tôi. Vì hai chúng tôi cùng nghề, thế nên anh ấy rất hiểu tôi. Tôi không cần giải thích gì nhiều mỗi khi nói chuyện và tôi rất biết ơn vì điều đó".

Trên đây là những chia sẻ của Lee Bo Young trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Một lần nữa, khán giả được thấy vì sao suốt 11 năm qua, Lee Bo Young - Ji Sung vẫn là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ bậc nhất làng giải trí xứ Hàn.

Lee Bo Young - Ji Sung là một trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí xứ Hàn - nguồn: xsportnews

Ở phía trên, Lee Bo Young đã chia sẻ rằng cô cảm thấy biết ơn vì Ji Sung cũng làm diễn viên nên anh rất hiểu cô. Thế nhưng có lẽ bạn chưa biết, nhiều năm về trước khi hai người còn chưa về chung một nhà, Lee Bo Young từng lấy lý do không yêu nghệ sĩ để khước từ nam tài tử.

Hai người gặp nhau trên phim trường của bộ phim Tìm lại ký ức (Save the last dance for me) và Ji Sung đã sớm xiêu lòng trước Lee Bo Young. Sau khi bộ phim hoàn thành, Ji Sung đã tỏ tình với cô. Tuy nhiên, anh đã gặp phải "cú sốc" đầu tiên trên hành trình đưa nàng về dinh.

Lee Bo Young và Ji Sung gặp gỡ nhau lần đầu khi cùng đóng phim Tìm lại ký ức - nguồn: Leon Magazine

Để có được Lee Bo Young, Ji Sung quyết định dẹp bỏ hết cái tôi cũng như sự nổi tiếng của mình để dùng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt". Anh mò mẫm vào nhóm bạn thân của Lee Bo Young, để lại lời tỏ tình vào túi xách của cô và xin đèo cô về sau những buổi đi chơi chung.

Trong một lần tham gia chương trình Healing camp của đài SBS vào năm 2018, Lee Bo Young tiết lộ rằng trước lý do từ chối mà mình đưa ra, Ji Sung từng nói rằng anh sẵn sàng bỏ nghề để có được tình yêu của cô. Trước sự kiên trì "tấn công" của Ji Sung, Lee Bo Young cuối cùng cũng chẳng thể "chống đỡ" được nữa. Hai người chính thức công khai hẹn hò vào năm 2007.

Lee Bo Young từng từ chối Ji Sung vì muốn yêu người ngoài ngành giải trí - nguồn: Bazaar Magazine

Sự thấu hiểu và hy sinh vì nhau - bí quyết giữ lửa hôn nhân của cặp đôi quyền lực xứ Hàn

Năm 2013, sau gần 7 năm bên nhau, Ji Sung và Lee Bo Young chính thức kết hôn. Nếu bạn tự hỏi vì sao tại một nơi xô bồ như ở làng giải trí, cặp đôi quyền lực này vẫn có thể gìn giữ gia đình nhỏ của mình, vậy thì đó chính là sự hy sinh.

Vào năm 2012, cô vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A sau khi tham gia Seo Young của bố, bộ phim truyền hình đạt mức rating khủng khiếp lên tới 47,6%. Cô đã vượt mặt Song Hye Kyo để giành giải Daesang tại Lễ trao giải Phim truyền hình Hàn Quốc 2013 và lễ trao giải SBS Drama Awards 2013.

Lee Bo Young kết hôn với Ji Sung khi sự nghiệp đang thăng hoa - nguồn: Soompi

Đang thăng hoa là thế, tuy nhiên thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp, Lee Bo Young lại chọn lập gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải giảm thiểu khối lượng công việc để có thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình, nhất là khi vào các năm 2015 và 2019, nữ minh tinh còn lần lượt hạ sinh cho Ji Sung 2 thiên thần bé nhỏ.

Về phần Ji Sung, dù là một ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí, thế nhưng ngoại trừ những lúc đóng phim, anh toàn tâm toàn ý trở thành người đàn ông của gia đình. Nam diễn viên tâm sự rằng thời còn độc thân, anh thích uống rượu và có nhiều khi còn "quẩy" tới sáng với bạn bè. Anh cũng từng mượn rượu để quên đi những khó khăn. Dẫu vậy giờ đây, ngôi sao Tìm lại chính mình lại hạn chế tối đa những cuộc vui không cần thiết.

Dù là ngôi sao lớn trong làng phim Hàn Quốc nhưng Ji Sung quyết tâm từ chối mọi cuộc vui để trở thành người đàn ông của gia đình - nguồn: Esquire Magazine

Những câu thoại hay của Ji Sung trong phim đóng cùng Lee Bo Young

Quay trở lại với bộ phim Tìm lại ký ức mà Ji Sung và Lee Bo Young đóng cùng nhau, trong phim nhân vật Kang Hyun Woo của Ji Sung đã có nhiều câu thoại cực kỳ hay và cảm động. Dù người nên duyên cùng Ji Sung ở tác phẩm này là Eugene, thế nhưng khi nhìn lại hành trình tình yêu của họ, có cảm giác như đó là những lời mà khi ấy, nam tài tử muốn gửi tới người mà anh quyết phải biến thành bà xã của mình.

Trong phim Tìm lại ký ức, nhân vật Hyun Woo của Ji Sung có nhiều câu thoại rất hay và cảm động - nguồn: Korean Photoshoots

Trong phim, anh vào vai một người đàn ông si tình - nguồn: Korean Photoshoots

Ở ngoài đời, nam diễn viên cũng là một người giàu tình cảm - nguồn: Korean Photoshoots

Ji Sung không chỉ có sự nghiệp thành công mà cuộc sống gia đình của anh cũng rất đáng ngưỡng mộ - nguồn: Korean Photoshoots

Nguồn: Newspic