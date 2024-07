Tăng giá vùn vụt, nhà đất thổ cư Hà Nội lại "nóng"

Trên các group bất động sản, nhiều căn nhà đang được rao bán với giá tăng khá bất thường.

Ví dụ, 1 căn nhà 4 tầng, đầy đủ nội thất, có diện tích 35 m2 tại phố Nam Dư (quận Hoàng Mai) được bán với giá 4,7 tỷ hồi đầu tháng 5 nhưng đến nay được rao bán lại với giá 6 tỷ đồng. Như vậy, chỉ hơn 2 tháng, giá của căn nhà đã tăng tới hơn 1 tỷ đồng. Điều đáng nói, căn nhà nằm trong ngõ rộng khoảng hơn 4 mét, chứ không phải nằm trên mặt phố.

Một căn nhà khác ở khu vực Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) cũng khiến nhiều người không khỏi "sốc". Căn nhà có diện tích 30,7 m2, 4 tầng, nằm trong ngõ chỉ 2 mét nhưng giá bán được đưa ra lên tới 4,5 tỷ đồng, khoảng gần 150 triệu đồng/m2. Trong khi trước đó, hồi tháng 5, căn nhà được rao chỉ 3,8 tỷ đồng.

Theo các môi giới nhà đất quận Hoàng Mai, từ khoảng 2 tháng nay, nhà đất thổ cư ở đây lại xuất hiện một đợt sóng mới, đẩy giá nhà tăng cao. Nguyên nhân là do quỹ đất tại khu vực này ngày càng khan hiếm, chủ đầu tư khi đi mua đất cũng phải chấp nhận mua giá cao, chi phí xây dựng tăng cùng với tiền thuế chuyển nhượng cũng tăng lên nhiều, nên giá nhà bị đẩy cao.

Giá nhà đất thổ cư Hà Nội lại "nóng". (Ảnh minh họa)

Không chỉ khu vực Hoàng Mai, tại huyện Thanh Trì, một căn nhà trong ngõ ở xã Ngũ Hiệp có diện tích 35m2, đã xây dựng 4 tầng cũng được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tăng 300 triệu đồng so với 2 tháng trước đó. Đáng nói, sản phẩm bất động sản này là nhà đã qua sử dụng, nằm trong ngõ rộng chưa tới 3m.

Tương tự, tại huyện Hoài Đức, một căn nhà 4 tầng có diện tích đất là 30m2 tại xã An Khánh được rao bán với giá 3,4 tỷ đồng, tương đương 113 triệu đồng/m2, tăng 250 triệu đồng so với giá rao 2 tháng trước đó. Theo giới thiệu của môi giới, căn nhà này nằm trong ngõ, mới xây dựng và có sổ đỏ rõ ràng.

Báo cáo của Công ty PropertyGuru Việt Nam về thị trường bất động sản quý II cho thấy, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận biến động mạnh nhất ở loại hình đất bán. Theo đó, lượt tìm kiếm các loại đất bán (đất nền, thổ cư) trong 6 tháng đầu năm tăng 118% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá nhà đất thổ cư cũng tăng 32% so với nửa đầu năm 2023. Nguyên nhân được cho là do giá chung cư tăng cao và nguồn hàng khan hiếm khiến nhiều người chuyển sang tìm kiếm nhà riêng ở cùng tầm giá từ 2-4 tỷ đồng, đẩy giá bán ở phân khúc này cũng tăng mạnh.

" Dữ liệu trực tuyến của PropertyGuru Việt Nam hoàn toàn trùng khớp với diễn biến thực tế của thị trường, khi đầu năm nay, Hà Nội từng sốt cục bộ đất nền, thổ cư tại các huyện vùng ven và ngoại thành với nhu cầu tìm kiếm tăng vọt ", báo cáo khẳng định.

Nhận định về việc giá nhà thổ cư tăng cao, ông Giang Anh Tuấn - Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tuấn Anh cho hay, thị trường nhà đất thổ cư đang có dấu hiệu "sốt" trở lại do giá chung cư tại Hà Nội liên tục tăng phi mã.

Một căn chung cư tại Hà Nội hiện tại có mức giá khoảng 3 - 4 tỷ đồng, điều này khiến nhiều người chuyển sang tìm mua nhà đất thổ cư vì pháp lý chuẩn (sổ đỏ trao tay) và là tài sản có thể sở hữu vĩnh viễn. " Khi nhu cầu tăng thì giá sẽ tăng theo, vì vậy, từ đầu năm đến nay, nhà đất thổ cư đã trải qua 2 đợt sóng, đẩy mức giá lên cao ngất ngưởng ", ông Tuấn nói.

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường nhà đất ấm trở lại là do lãi suất tiết kiệm hiện đang xuống quá thấp, lãi cho vay mua nhà cũng hạ nhiệt nên dòng tiền quay trở lại nhà đất.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng đưa ra lời cảnh báo về việc tăng giá ảo của nhiều chủ nhà. " Về phía chủ nhà, tâm lý của họ là thu về mức càng nhiều càng tốt. Thấy khách đến xem đông, tất yếu họ cho rằng thị trường nhà đất đã sốt trở lại. Vì vậy, họ cũng không tội gì bán rẻ. Thậm chí không muốn bán, vì bán rồi cũng khó mua được lại căn nào giá rẻ để đầu tư ", ông Tuấn nhận định.

Đồng quan điểm, ông Phạm Đức Toản - CEO EZ Property nhận định, trước đây, nhà đất thổ cư thường là phân khúc được người mua ở thực đem lên bàn cân với chung cư mới. Tuy nhiên, thời gian qua, giá chung cư tăng đột biến ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đã thúc đẩy khách hàng chuyển hướng tìm mua nhà đất. Nhiều người mua chấp nhận những bất tiện, hạn chế của phân khúc nhà trong ngõ hẻm như chỗ để xe, chất lượng công trình thay vì quyết định mua căn hộ chung cư đang đắt đỏ.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển Kinh Doanh OneHousing cũng cho biết, nhà đất thổ cư phân khúc vừa tiền phù hợp những khách hàng thích "ăn chắc mặc bền" và thói quen sinh hoạt ở nhà mặt đất. Nhà đầu tư nên quan tâm tới việc lựa chọn mua ở quận nào, khu vực nào và an ninh ở đó ra sao…Ví dụ, không nên mua nhà trong ngõ quá sâu, quá nhỏ để khi gặp các rủi ro về cháy nổ xe chữa cháy khó đi vào, và cần lưu ý các vấn đề an ninh, an toàn và vấn đề tiện ích…