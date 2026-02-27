Tăng Duy Tân, Anh Tú, Ly Ly cùng Samsung khai màn đại tiệc công nghệ hoành tráng đầu năm với Galaxy 26 series

Khác với những năm trước vốn tập trung vào nâng cấp phần cứng, chương trình năm nay được hãng xây dựng xoay quanh một thông điệp xuyên suốt: Galaxy S26 không chỉ là smartphone mới, mà là thế hệ AI Phone, nơi trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm người dùng.

Mở đầu chương trình, ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động Samsung Electronics Việt Nam, gửi lời chào và chúc mừng năm mới tới khách mời.

Theo ông, cơ hội thực sự không nằm ở việc tích hợp thêm tính năng rời rạc, mà ở việc xây dựng một nền tảng nơi trí tuệ nhân tạo có thể phục vụ mọi người, ở mọi nơi. Samsung định hướng Galaxy AI dựa trên ba ưu tiên: Phổ cập - Cởi mở - Tin cậy.

Phổ cập để AI không chỉ dành cho một nhóm người dùng cao cấp, mà mở rộng trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy. Cởi mở để trải nghiệm liền mạch, tự nhiên và dễ sử dụng. Và Tin cậy để mọi dữ liệu cá nhân đều được bảo vệ trên nền tảng bảo mật và quyền riêng tư tích hợp từ cốt lõi.

"Galaxy AI Phone tích hợp. Định chuẩn trải nghiệm", tuyên ngôn dành riêng cho thị trường Việt Nam được nhấn mạnh trên sân khấu, trước khi Samsung chính thức giới thiệu Galaxy S26 Series.

Trọng tâm của dòng sản phẩm mới là hệ thống Galaxy AI nâng cấp. Trợ lý Bixby được cải tiến với mô hình ngôn ngữ lớn mới, cho phép giao tiếp tự nhiên hơn. Ngoài Bixby và Google Gemini, Samsung tích hợp thêm Perplexity như một lựa chọn trợ lý AI thứ ba, có thể kích hoạt nhanh bằng cách nhấn giữ nút nguồn. Trong phần demo trực tiếp, AI có thể truy xuất thông tin Internet, kiểm tra email hoặc thực hiện tác vụ thông qua cơ chế agent.

Ngay sau khi ông Simon khép lại phần phát biểu với tuyên ngôn "Galaxy AI Phone tích hợp. Định chuẩn trải nghiệm.", toàn bộ khán phòng gần như lặng đi vài giây trước khi sân khấu bừng sáng. Logo Galaxy S26 Series xuất hiện trên màn hình LED cỡ lớn, đánh dấu khoảnh khắc Samsung chính thức giới thiệu thế hệ AI Phone tại Việt Nam.

Phần trình diễn sản phẩm được dàn dựng theo hướng trực quan thay vì thuần thuyết trình. Đại diện hãng liên tục demo các tình huống sử dụng thực tế: từ việc nhấn giữ nút nguồn để gọi nhanh trợ lý AI, yêu cầu truy xuất thông tin, đến chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh tự nhiên. Mỗi thao tác đều được hiển thị trực tiếp trên màn hình lớn, giúp khách mời theo dõi rõ cách Galaxy AI hoạt động trong thời gian thực.

Không khí chương trình nhanh chóng được đẩy lên cao trào khi nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương xuất hiện với tiết mục kết hợp hiệu ứng ánh sáng và chuyển động sân khấu. Màn trình diễn thăng bằng và tung hứng mang tính biểu tượng cho sự giao thoa giữa công nghệ và sáng tạo, mở ra phần tiếp theo của đại tiệc.

Âm nhạc tiếp tục nối dài mạch cảm xúc khi Tăng Duy Tân bước lên sân khấu với ca khúc "Bật tình yêu lên". Tiết mục khiến không khí sự kiện chuyển sang sắc thái sôi động, khán phòng gần như biến thành một mini concert. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ không chỉ mang tính giải trí mà còn tạo cầu nối giữa công nghệ và phong cách sống, điều Samsung nhấn mạnh trong định vị AI Phone.

Sau phần trình diễn, Anh Tú và Ly Ly cùng nhiều KOL công nghệ nhanh chóng di chuyển xuống khu vực trải nghiệm. Tại đây, họ trực tiếp cầm trên tay Samsung Galaxy S26 để thử nghiệm các tính năng mới.

Anh Tú dành nhiều thời gian khám phá camera và khả năng quay video siêu chống rung, liên tục xoay máy để kiểm tra độ ổn định khung hình. Ly Ly thử tính năng chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh, thay đổi phông nền và ánh sáng chỉ bằng mô tả ngắn gọn, tỏ ra bất ngờ khi hệ thống xử lý và tái tạo chi tiết khá nhanh. Ở khu vực S26 Ultra, nhiều khách mời thử nghiệm Privacy Display bằng cách nghiêng máy ở các góc khác nhau, kiểm chứng khả năng hạn chế góc nhìn ngay tại chỗ.

Phần trải nghiệm thực tế kéo dài khá lâu khi lượng khách tập trung đông ở các bàn demo AI. Thay vì chỉ nghe giới thiệu, khách mời có thể trực tiếp thao tác, đặt câu hỏi và kiểm tra khả năng phản hồi của thiết bị trong nhiều tình huống khác nhau. Đây cũng là cách Samsung cụ thể hóa thông điệp vừa được công bố trên sân khấu: AI không còn là khái niệm, mà là trải nghiệm có thể chạm và kiểm chứng ngay tại sự kiện.

Khu vực trải nghiệm hands-on ghi nhận lượng khách mời tập trung đông ở các bàn demo AI và camera. Tính năng chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh tự nhiên thu hút nhiều sự chú ý khi người dùng có thể yêu cầu thay đổi phông nền, bổ sung chi tiết hay điều chỉnh ánh sáng chỉ bằng mô tả văn bản. Hệ thống tái tạo hình ảnh với bóng đổ và ánh sáng phù hợp bối cảnh mới. Theo ghi nhận thực tế, tốc độ phản hồi tương đối nhanh khi kết nối Internet ổn định.

Về thiết kế, Galaxy S26 duy trì ngôn ngữ quen thuộc của dòng S, với cụm camera sau được tinh chỉnh bằng phần viền lồi dạng viên thuốc. Phiên bản Ultra chuyển sang khung nhôm thay vì titan, mỏng 7,9 mm và tiếp tục tích hợp bút S Pen. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi được mở rộng, riêng bản Ultra được công bố cải thiện hiệu quả làm mát 20% so với thế hệ trước.

Galaxy S26 và S26+ sử dụng chip Exynos 2600, trong khi S26 Ultra trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Màn hình lần lượt 6,3 inch, 6,7 inch và 6,9 inch, với dung lượng pin tương ứng 4.300 mAh, 4.900 mAh và 5.000 mAh; S26 Ultra hỗ trợ sạc nhanh có dây tối đa 60 W.

Hệ thống camera trên S26 và S26+ gồm 50MP (chính), 10MP (telephoto) và 12MP (góc siêu rộng). S26 Ultra sở hữu cụm bốn camera với cảm biến chính 200MP, 50MP tiềm vọng 5x, 50 MP góc siêu rộng và 10 MP telephoto 3x. Khẩu độ f/1.4 trên camera chính giúp cải thiện khả năng thu sáng. Thiết bị hỗ trợ quay video 8K@30fps với codec APV và chế độ siêu chống rung, giữ khung hình ổn định khi xoay 360 độ.

Samsung công bố giá bán tại Việt Nam từ 26 triệu đồng cho Galaxy S26, 30 triệu đồng cho S26+ và 37 triệu đồng cho S26 Ultra. Bốn màu tiêu chuẩn gồm tím, trắng, đen và xanh dương; hai màu vàng hồng và bạc được phân phối độc quyền trên website hãng. Thời gian dự kiến giao máy từ ngày 6/3.

Đại tiệc công nghệ khép lại bằng màn ra mắt chính thức Galaxy S26 Series, nhưng điều Samsung muốn để lại không chỉ là một dòng flagship mới. Thông qua Local Launch lần này, hãng phát đi thông điệp rõ ràng: smartphone có thể đã đạt tới giới hạn của phần cứng, nhưng hành trình của AI Phone chỉ mới bắt đầu.