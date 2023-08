Tạm tắt mood hiền hòa, các nàng Hậu đồng loạt lên đồ "chiến" tới show của Võ Hoàng Yến

Tối ngày 10/8, show diễn thời trang ra mắt BST đầu tiên của thương hiệu D.A.M có tên Call Out My Name đã chính thức được diễn ra với sự góp mặt của đông đảo dàn nghệ sĩ, Hoa hậu hàng đầu trong làng giải trí. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với những màn đọ sắc, lên đồ lộng lẫy của dàn sao đình đám. Đây là thương hiệu thời trang đầu tay của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, hứa hẹn sẽ trở thành một tên tuổi bùng nổ làng mốt Việt trong thời gian sắp tới.

Clip: Dàn sao hội tụ với những set đồ cực cháy tại show Võ Hoàng Yến

Sau nhiều năm hoạt động với cương vị người mẫu, đây là lần đầu tiên Võ Hoàng ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình. Cô làm chủ thảm đỏ với set đồ cut-out táo bạo

Siêu mẫu Minh Tú đầy gợi cảm, sexy trong thiết kế của thương hiệu với điểm nhấn là chiếc bra top đính dây sợi cùng phần tà áo trong suốt

Siêu mẫu Hà Anh cũng không hề kém cạnh với trang phục lưới phá cách, cuốn hút, tôn trọn đôi chân dài miên man cùng body thon gọn. Nữ người mẫu thu hút mọi ánh nhìn với thần thái sắc lạnh và khí chất ngút ngàn

Nhã Phương ghi điểm với nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Bà xã Trường Giang lựa chọn bộ váy ôm body vô cùng thanh lịch, sang trọng

Bộ đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu cực slay với mẫu thiết kế khoe trọn thân hình hoàn hảo cùng vòng eo "con kiến". Cả 2 tiếp tục khiến người hâm mộ mê mẩn với khả năng lên đồ cực matching, ton sur ton

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh mang vẻ nền nã, nhẹ nhàng trong bộ váy cúp ngực cách điệu độc đáo

Hoa hậu Mai Phương lại có phần trẻ trung, thời thượng hơn trong trang phục váy ngắn cùng kiểu tóc tết nhỏ cá tính, thời thượng

Á hậu Thuỷ Tiên như "gái Tây" trong thiết kế bodysuit kết hợp cùng váy nhung sang trọng. Kiểu tóc buộc nửa đầu cùng tông trang điểm nhạt càng giúp cô thêm phần ấn tượng, toả sáng

Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Kim Duyên xuất hiện đầy quyến rũ trong những bộ cánh cắt xẻ trendy, hợp mốt. 3 người đẹp đã có màn đọ sắc "không ai chịu nhường ai"

Siêu mẫu Anh Thư đầy thần thái, trẻ trung với màn "lên đồ" cực cháy, cùng các học trò The Face xuất hiện tại sự kiện

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng không chịu thua kém khi diện set đồ sang trọng, lấp lánh, dẫn dàn "trò cưng" đồng hành tại show diễn

Cặp chị em Nam Anh - Nam Em gây sốt với trang phục táo bạo, gợi cảm cùng thần thái sang chảnh, thu hút

Nữ ca sĩ Lynk Lee vô cùng nữ tính, yêu kiều với kiểu tóc búi cao để tăng thêm phần cổ điển, nhẹ nhàng cho set đồ

BB Trần, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất hiện tại show diễn với những thiết kế cut out đầy táo bạo, cá tính