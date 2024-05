"Tam tai" drama tại show Đỗ Long: Phương Trinh Jolie chưa là gì với Phạm Hương, Lan Ngọc, Ngọc Trinh

Là một trong những người làm thời trang nổi tiếng và có mối quan hệ rộng, các show diễn của NTK Đỗ Long luôn nhận được sự chú ý từ đông đảo công chúng khi quy tụ được nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng thời trang lẫn Vbiz tới show. Cũng chính vì sự xuất hiện của đông đảo các mỹ nhân mà từ đó, drama trở thành một "đặc sản" thường thấy tại các show diễn của NTK Đỗ Long, drama nào cũng khiến dư luận bàn tán không ngớt.

2018 - Show Into The Dark: Phạm Hương chen hàng Hương Giang

Into The Dark từng là một trong những fashion show tạo được nhiều ấn tượng trong năm 2018 khi có sự tham gia của nhiều người đẹp hàng đầu showbiz Việt. Một trong số đó phải kể đến màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Phạm Hương với vị trí vedette trong show diễn. Nàng hậu khiến ai nấy đều phải trầm trồ với tạo hình đầy quyền lực, khoe trọn tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng những bước catwalk điêu luyện, thần thái. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng màn catwalk này lâu lâu vẫn được dân tình nhắc lại vì độ ấn tượng, đẹp mắt.

Màn catwalk vedette của Phạm Hương tại show diễn Into The Dark

Không chỉ gây sốt bởi khả năng catwalk, Phạm Hương còn trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng với drama khi kết thúc show diễn. Cụ thể, trong khoảnh khắc kết show với đông đảo dàn người mẫu và NTK Đỗ Long ra chào khán giả, Phạm Hương được cho là có hành động chen hàng Hương Giang để đứng vị trí trung tâm.

Thậm chí, Hương Giang còn ra dấu hiệu cho cô tiến lên để cùng chụp ảnh nhưng Phạm Hương không hề hay biết, tạo nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến khẳng định chân dài đình đám cố tình lơ Hương Giang, số còn lại cho rằng Phạm Hương tưởng lầm NTK Đỗ Long chạm vai nên cô đã kéo anh sát lại để chụp hình. Sau này, NTK Đỗ Long đã chính thức lên tiếng để minh oan cho nàng vedette.

Drama gây nhiều tranh cãi rằng liệu có phải Phạm Hương chen hàng không muốn cho Hương Giang lên đứng cạnh tại show Đỗ Long

2020 - The Valley Of Goddess: Bộ 3 Lan Ngọc - Ngọc Trinh - Linh Chi "bơ đẹp" Thủy Tiên

Khác với Into The Dark và Ocean’s Sensation, The Valley Of Goddess của NTK Đỗ Long hướng đến phong cách nữ thần Hy Lạp với nhiều thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng. Tuy nhiên, những bộ cánh thướt tha, mỏng manh khi ấy đã bị lùm xùm của bộ 3 Lan Ngọc - Ngọc Trinh - Linh Chi và Thủy Tiên chiếm hết spotlight.

Cụ thể, Thủy Tiên đã đến từ sớm và ngồi lặng lẽ không giao lưu với ai. Sau đó, Lan Ngọc tiến đến nhưng chỉ tươi cười với Ngọc Trinh, không hề chào hỏi đàn chị dù trước đó đã từng hợp tác. Tiếp đến, Linh Chi ngồi giữa Lan Ngọc và Thủy Tiên, cô liên tục hất tóc, tạo dáng chụp ảnh. Đỉnh điểm drama sau đó là việc Thủy Tiên đứng dậy bỏ về không lõ ý do.

Lan Ngọc bị cho là "lơ đẹp" Thủy Tiên tại show diễn Đỗ Long

Linh Chi thì liên tục hất tóc vào mặt Thủy Tiên

Sau đó, Thủy Tiên đã đứng dậy bỏ đi

Sự việc này từng tạo nên làn sóng phẫn nộ một thời, đa phần chỉ trích thái độ không tôn trọng đàn chị của Lan Ngọc cũng như hành xử "kém duyên" của Linh Chi. Thời điểm đó, rất nhiều hội nhóm có tên "anti 3 cô gái hàng ghế đầu" mọc lên, khiến Thủy Tiên phải lên tiếng nói đỡ cho đàn em.

Cụ thể, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng giải thích đây là hiểu lầm. Cô thấy bản thân không tiện lọt vào khung hình, cùng lúc đó có nhiếp ảnh mời ra sau sân khấu chụp ảnh nên đã đứng dậy, không phải vì khó chịu. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những drama fashion show chấn động và gây bàn tán nhất trên MXH.

Thủy Tiên sau đó đã lên tiếng nói đỡ cho đàn em

2024 - Giai Nhân: Phương Trinh Jolie công khai chê bai ngoại hình Hương Ly, Tú Anh

Mới đây nhất chính là drama tại show diễn Giai Nhân vừa được diễn ra vào ngày 26/5 vừa qua của NTK Đỗ Long khi Phương Trinh Jolie thẳng thừng bodyshaming Á hậu Hương Ly và Quán quân The Face 2023 Tú Anh.

Chuyện là đang livestream xem show, nữ diễn viên đã thốt lên: "Bắp tay này phải đi tập lại. Bắp tay bự hơn mẹ hai con. Trời ơi cái vai kìa. Người mẫu không có được vậy" khi đến màn catwalk của Hương Ly. Ở phần kết show, Phương Trinh Jolie còn liên tục zoom thẳng vào người Hương Ly, so sánh Á hậu Miss Universe Vietnam với nhiều người mẫu khác trong chương trình. Không những thế, cô tiếp tục chê Tú Anh bụng mỡ khiến dân tình không khỏi phẫn nộ.

Phương Trinh Jolie miệt thị ngoại hình của Hương Ly và Tú Anh tại show diễn của NTK Đỗ Long

Đáng chú ý, sau khi kết thúc sự kiện, Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi livestream và cho rằng việc nhận xét cơ thể người khác là bình thường. "Tôi bị body shaming nhiều lần, đó là chuyện bình thường. Nếu cơ thể quá khổ, có thể mua sản phẩm giảm cân uống" - chia sẻ này khiến ai nghe cũng phải bất bình..



Đến chiều ngày 27/5, Phương Trinh Jolie đã chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng, đồng thời trực tiếp gọi điện xin lỗi Hương Ly. Nữ diễn viên thừa nhận cô luôn khắt khe với vóc dáng bản thân nên đã có những phát ngôn như vật. Ngoài ra, Phương Trinh Jolie cũng gửi lời xin lỗi với NTK Đỗ Long vì đã khiến show thời trang của anh phần nào bị ảnh hưởng.



Phương Trinh Jolie đã gửi lời xin lỗi đến Hương Ly, NTK Đỗ Long và cộng đồng mạng

