Tạm giữ thầy giáo nhiều lần dâm ô với học sinh nữ

Ngày 15/10, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Văn Đình Lương (31 tuổi, trú tại Phường Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Văn Đình Lương (Ảnh: Bộ Công an).

Theo điều tra ban đầu, Văn Đình Lương là giáo viên phụ trách công tác đội của một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình làm việc, Lương đã nhiều lần có hành vi dâm ô đối với một nữ học sinh (12 tuổi) của trường và bị gia đình của bị hại tố cáo đến cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Văn Đình Lương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.