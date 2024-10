Vụ phụ huynh lên mạng tố 1 thầy giáo xâm hại nhiều nữ sinh ở Bình Dương: Sở GD-ĐT nói gì?

Liên quan đến vụ việc nam giáo viên tên V.Đ.L bị phụ huynh tố có hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên..., trao đổi với báo Bình Dương, ông Trần Vĩnh Liêm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Dĩ An cho biết, Phòng đã nắm được sự việc xảy ra và đang yêu cầu ban giám hiệu nhà trường liên quan báo cáo lại sự việc. “Hiện chúng tôi cũng đang chờ báo cáo cụ thể sự việc từ nhà trường và kết luận của cơ quan điều tra. Khi có báo cáo cụ thể Phòng sẽ cung cấp rõ hơn”, ông Liêm cho biết.

Liên hệ với trường THCS có thông tin phản ánh nêu trên, hiệu trưởng nhà trường xác nhận, trường đã nắm thông tin sự việc, đã báo cáo lên Phòng Giáo dục và chính quyền địa phương. Hiện tại, trường đang chờ kết luận cụ thể từ cơ quan điều tra.

Nam giáo viên được cho là đang làm việc với công an - ảnh mạng xã hội

Trong khi đó, chia sẻ thêm với nguồn trên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Sở cũng đã nắm thông tin vụ việc liên quan tới giáo viên có hành vi không chuẩn mực với học sinh. Ngay khi nắm được thông tin, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT báo cáo cụ thể sự việc. Hiện tại, Sở đang chờ báo cáo của Phòng GD&ĐT TP.Dĩ An và kết quả điều tra của cơ quan Công an, khi có thông tin cụ thể và chi tiết Sở sẽ cung cấp cho báo chí.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, lãnh đạo UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP Dĩ An phối hợp ngành giáo dục vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Lãnh đạo TP Dĩ An khẳng định nếu các thông tin tố cáo được xác minh là đúng sự thật thì sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Được biết, người bị tố cáo là ông V.Đ.L. đã công tác tại trường trong nhiều năm và từng được nhận nhiều danh hiệu cao quý trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Như đã đưa tin, sáng ngày 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc phụ huynh tố cáo nam giáo viên tên V.Đ.L., dạy môn thể dục Trường THCS ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có hành vi lạm dụng, xâm hại tình dục nhiều học sinh khối 7-8, thậm chí có học sinh đã ra trường.

Thông tin tố cáo, ông L. dụ dỗ học sinh đi hát karaoke, gọi lên phòng làm việc cho xem phim nhạy cảm rồi thực hiện hành vi giao cấu, xâm hại tình dục.

Các bài viết chia sẻ thu hút nhiều người xem, đa số đều phẫn nộ, yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.