Thầy giáo cấp 2 ở Bình Dương bị tố xâm hại học sinh nữ: Công an vào cuộc

Mới đây trên MXH xuất hiện bài đăng tố một thầy giáo dạy cấp 2 ở Bình Dương xâm hại học sinh nữ gây xôn xao dư luận.

Theo bài đăng, thầy giáo bị tố là giáo viên Trường THCS trên địa bàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nội dung bài tố cho rằng thầy đã dụ các nữ học sinh đi hát karaoke, đồng thời có hành vi giao cấu, xâm hại các em, trong đó có 1 nữ sinh mang bầu.

Bài đăng tố thầy giáo xâm hại nữ sinh trên MXH.

Bài đăng bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và mong muốn những hành vi đồi bại của nam giáo viên phải được đưa ra ánh sáng.

Bài viết hiện đã lan truyền nhanh chóng trên MXH, khiến nhiều người bất bình. Mọi người đều mong sự việc sớm được làm sáng tỏ.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phường Dĩ An cho biết địa phương đã nắm được sơ bộ về vụ việc. Hiện công an TP.Dĩ An đang thụ lý vụ việc. Cơ quan chức năng đang thực hiện tìm hiểu, xác minh tất cả các khâu để có báo cáo cụ thể về vụ việc trên. Khi có báo cáo, địa phương sẽ cung cấp thông tin.