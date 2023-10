Tạm giữ mô tô do Ngọc Trinh cầm lái, mở rộng điều tra vụ án

Ngày 21-10, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Công an TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh.

Công an TPHCM tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh, quê Trà Vinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng" và Trần Xuân Đông (SN 1987) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Gây rối trật tự công cộng".

Bên cạnh việc tạm giam hai bị can này, Công an TPHCM còn tạm giữ mô tô do Ngọc Trinh cầm lái, được xác định là tang vật vụ án. "Ngoài ra, Công an TPHCM còn đang mở rộng điều tra vụ án, xác minh nguồn gốc, người bán xe cho Trần Xuân Đông làm giả giấy tờ để sử dụng", nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án

Quá trình xác minh ban đầu thể hiện Trần Xuân Đông tổ chức, cùng với Ngọc Trinh thực hiện hành vi điều khiển mô tô BKS 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999 cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức).

Công an TPHCM xác minh giấy chứng nhận đăng ký mô tô BKS 59A3-115.88 mà Trần Xuân Đông xuất trình là giả.

Qua đấu tranh, Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký mô tô là giả nhưng vì thấy mô tô giá rẻ nên vẫn cố ý mua sử dụng.

Trần Xuân Đông

Trần Thị Ngọc Trinh

Đầu tháng 9-2023, Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy… quay video, biên tập rồi đăng tải lên mạng xã hội.



Tính đến 10 giờ ngày 12-10, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích; 4.881 lượt bình luận; 9.848 lưu video; 5.787 lượt chia sẻ.

Tài khoản Facebook "Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng)" cũng đăng tải các video nêu trên thu hút 5.9 ngàn lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt chia sẻ.

Tài khoản Fanpage Facebook "NGỌC TRINH" (có 2.7 triệu lượt thích; 5.9 triệu người theo dõi) đăng tải 1 video thể hiện Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân.

Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3000 video liên quan trên YouTube. Dư luận trên báo chí chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối, lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh.

Đến nay, tài khoản Facebook tick xanh cùng nhiều tài khoản khác của người mẫu Ngọc Trinh đã tạm khóa, riêng tài khoản TikTok có hơn 6,8 triệu người theo dõi vẫn còn hiển thị.