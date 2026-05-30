Sau cuộc nhậu, chỉ vì xin 20.000 đồng mua rượu không được, Bùi Văn Vỹ đã hành hung ông B.V.D. đến tử vong và bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Vỹ (SN 1994 ngụ khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, tối 19/5, tại nhà ông B.V.D. ngụ khu phố Tiến Hưng 3 (phường Bình Phước, TP. Đồng Nai), Bùi Văn Vỹ và B.V.N. (là con ruột của ông B.V.D, cùng ngụ tại địa chỉ trên) cùng nhau ngồi uống rượu trên nền nhà. Đồng thời, ông B.V.D. nằm ngủ trên võng cách đó khoảng 3 mét.

Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Vỹ (SN 1994 ngụ khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP Đồng Nai)

Đến 19h cùng ngày, sau khi uống gần hết 2 lít rượu, N. say nên đi ngủ trước, Vỹ tiếp tục uống rượu một mình, vừa chơi game trên điện thoại di động. Một giờ sau, khi đã uống gần hết rượu, Vỹ muốn mua rượu để uống tiếp nhưng không còn tiền nên xin tiền ông D. 20 ngàn đồng để đi mua.

Ông D. nói chỉ còn 10 ngàn đồng, nghe vậy Vỹ không lấy tiền, bực tức đập mạnh chiếc điện thoại đang cầm xuống nền nhà, ngồi uống rượu tiếp. Ông D. nằm võng thấy Vỹ tỏ thái độ tức giận thì ngồi dậy nhưng bị mất thăng bằng và ngã người xuống nền nhà.

Ông D. vừa ngồi dậy thì bị Vỹ dùng tay phải tát một cái vào vùng tai trái. Lúc này, ông D. phản ứng thì bị Vỹ cầm một số vật dụng tại bàn nhậu ném trúng vào vùng đầu, vùng mặt của ông gây thương tích.

Chưa dừng lại Vỹ tiếp tục dùng chân phải đạp mạnh vào vùng cổ và ngực bên trái của ông D.. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng 20/5, ông D. tử vong do vết thương quá hiểm và Bùi Văn Vỹ bị bắt sau đó.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.