Quyết định tạm giữ hình sự Mai Khánh Phương SN 1980

Ngày 27/5/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Quảng Sơn nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe mô tô, bắt giữ Mai Khánh Phương (SN 1980) thường trú tại thôn 2, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 22/5, Công an xã Quảng Sơn tiếp nhận tin báo của chị T.T.T thường trú tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng về việc bị mất trộm 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave tại khu vực bon BuSir, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét đối tượng. Qua điều tra, xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Mai Khánh Phương, là người làm thuê rẫy cho bị hại.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng thời điểm chị T.T.T về quê, ngày 11/4/2026, Phương đã dùng cây sắt phá khóa phòng trọ của chị Tuyến tại bon BuSir, xã Quảng Sơn để vào bên trong.

Phát hiện xe mô tô Honda Wave để trong phòng, trên xe có sẵn chìa khóa nên đến sáng ngày 12/4/2026, Phương đã điều khiển xe mang về tỉnh Đồng Nai rồi cầm cố cho một người quen lấy số tiền 4,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Mai Khánh Phương tại vị trí lấy trộm chiếc xe mô tô và nơi cất giấu dụng cụ để cạy cửa phòng trọ - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Sơn đã phối hợp lực lượng Công an địa phương tại tỉnh Đồng Nai tiến hành triệu tập, đấu tranh với đối tượng. Tại cơ quan Công an, Mai Khánh Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và chỉ dẫn lực lượng Công an đến nơi đối tượng cầm cố để thu giữ tang vật đang cầm cố.

Đáng chú ý, qua xác minh nhân thân, đối tượng Mai Khánh Phương đã có 03 tiền án gồm: năm 2000 bị xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích”; năm 2005 bị xử phạt về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; năm 2015 bị xử phạt về tội “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Dù đã nhiều lần bị xử lý hình sự nhưng đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm.

Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe mô tô bị chiếm đoạt có giá trị 7.840.000 đồng (bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). Hành vi của Mai Khánh Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Khánh Phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.