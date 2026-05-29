Tạm dừng phiên tòa ly hôn 1.200 tỉ để làm rõ việc Bộ Công an khám xét chuỗi cơ sở nha khoa

Nguyên đơn - cũng là người đại diện cho chuỗi nha khoa thẩm mỹ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án, vắng mặt không lý do tại phiên toà sáng nay.

Ngày 29-5, TAND Khu vực 5- TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ ly hôn và chia tài sản chung khi ly hôn giữa nguyên đơn H.N.T.T và bị đơn N.T.N.A.



Nguyên đơn vắng mặt bất ngờ

Theo hồ sơ vụ án, vụ án được thụ lý lần đầu từ ngày 9-3-2015. Qua nhiều năm, nội dung khởi kiện đã được bổ sung và thụ lý thêm các yêu cầu liên quan đến việc phân chia tài sản chung.

Tại phiên tòa sáng hôm nay (ngày 29-5), thư ký tòa án đã báo cáo về sự vắng mặt của nhiều bên liên quan. Trong đó có nguyên đơn là ông T. đã vắng mặt mà không có đơn xin xét xử vắng mặt hay đơn xin hoãn phiên tòa. Bên cạnh đó, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông T. cũng vắng mặt.



Hình ảnh bị đơn cùng cùng những người bảo vệ quyền lợi pháp lý tại phiên toà trước đó



Phía bị đơn có mặt tại tòa cùng những người bảo vệ quyền lợi pháp lý. Ngoài ra, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm Mỹ D.N (được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) cũng có mặt.

Trước sự vắng mặt của nguyên đơn, HĐXX đã đặt câu hỏi cho các đương sự và luật sư có mặt về thông tin của ông T. Phía tòa án cho biết tính đến thời điểm mở phiên tòa, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về lý do vắng mặt của ông này, bao gồm cả các thông tin về việc ông có đang bị tạm giữ hay tạm giam hay không.

Quyết định tạm ngừng phiên tòa để xác minh thông tin

Trong quá trình hội ý, HĐXX ghi nhận các thông tin dư luận trong thời gian qua liên quan đến việc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại nhiều hệ thống của Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm Mỹ D.N.

HĐXX nhận định rằng cần phải làm rõ trực tiếp tình trạng pháp lý hiện tại của ông T. liệu ông đã bị khởi tố hay chưa và các hoạt động điều tra của cơ quan chức năng có liên quan trực tiếp đến khối tài sản đang tranh chấp trong vụ án dân sự này hay không.

Căn cứ vào Điều 235 và Điều 259 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, HĐXX xét thấy cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án ngay tại phiên tòa.

Vì các lý do trên, TAND Khu vực 5 đã quyết định tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tòa án thông báo sau đến các đương sự.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-5, trong khoảng thời gian phiên xét xử vụ kiện ly hôn tạm dừng để làm rõ một số vấn đề, công an bất ngờ xuất hiện và tiến hành làm việc đồng loạt tại nhiều cơ sở thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm Mỹ D.N.