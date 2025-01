Lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết, Trường mầm non Thiên Hương cũng đã có báo cáo về việc cháu N.T.M (lớp 3A2, bị thất lạc tại trường).

Cụ thể, ngày 13/1/2025, lớp 3A2 do cô giáo Bùi Thị Lương và Lã Thị Thu Huyền chủ nhiệm có 25/31 trẻ đi học. Hai cô chăm sóc giáo dục và thực hiện đầy đủ các hoạt động theo quy chế chuyên môn.

Đến khoảng 15h45, cô Bùi Thị Lương xin phép về trước vì con mổ cấp cứu tại bệnh viện. Cô Lã Thị Thu Huyền thực hiện công tác chăm sóc giáo dục và trả trẻ. Khoảng 16h cùng ngày, một người phụ nữ khoảng tầm 20 – 25 tuổi vào lớp nói với cô giáo: “Cô ơi cho em đón T.M”. Sau đó, người này và cháu ra tủ đồ của trẻ lấy đồ dùng cá nhân của cháu và đưa cháu về.

Bé gái khi bị người lạ dẫn đi

Theo người thân của cháu bé, mẹ cháu có thuê gia đình cô Hương (thường trú tại tổ dân phố 3, phường Thiên Hương) thường xuyên đón cháu. Những ngày đầu tiên, người nhà cô Hương đón, giáo viên có gọi điện thoại cho mẹ cháu để xác minh thì mới cho đón. Có hôm, cháu M không có ai đón, giáo viên phải chở cháu về nhà mình, cô Hương khoảng 19h mới đến nhà cô giáo đón cháu về.

Việc trả cháu N.T.M, giáo viên nhận thấy vẫn như hàng ngày nên cô không để ý.

Đến khoảng 16h25, con trai cô Hương đến đón thì lúc này cô giáo báo đã có người đón cháu rồi. Khoảng 17h, mẹ cháu T.M nhắn tin cho cô giáo hỏi ai đón cháu chưa, cô giáo trả lời có cô đeo kính cận đón. Mẹ cháu gọi điện về cho người nhà kiểm tra xem có ai đón cháu chưa và báo lại là nhà không có ai đón.

Khoảng 17h35, giáo viên Lã Thị Thu Huyền gọi điện báo cáo sự việc cho Hiệu trưởng trường mầm non Thiên Hương. Bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo phường Thiên Hương, lãnh đạo Phòng GĐ&ĐT, TP Thuỷ Nguyên và công an phường về sự việc xảy ra.

Bước đầu, nhà trường đã trường tạm đình chỉ công tác giáo viên để người lạ vào trường dẫn trẻ mầm non đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã làm việc Trưởng phòng mầm non, tiểu học của Sở và đại diện Phòng GD&ĐT TP Thủy Nguyên và một số địa phương có liên quan để rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Thủy Nguyên có báo cáo chi tiết về sự việc để phối hợp giải quyết, bảo đảm an toàn cho cháu bé.

Tạm giữ người đưa cháu bé đi khỏi trường

Liên quan đến vụ việc, chiều 14/1, ngay sau khi lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc tại khu vực đường Trần Nguyên Hãn (Lê Chân, Hải Phòng), cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng tình nghi bắt cóc.

Đối tượng nghi bắt cóc cháu bé được xác định là Đồng Thị Thu (18 tuổi), trú tại thôn Sú, phường Hoàng Lâm, thành phố Thủy Nguyên. Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.