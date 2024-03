Tám chuyện cùng hội "Chị Đẹp": "Nếu có hiểu lầm mà chọn cách im lặng thì tình cảm chị em chỉ càng thêm xa cách"

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là một trong những gameshow gây sốt trong năm 2023. Sau chương trình, một số cái tên nhận được nhiều sự chú ý với công chúng và cũng từ đó gia tăng độ phủ sóng so với trước đây. Ngoài ra, nhiều “chị đẹp” trở nên thân thiết và dành thời gian đồng hành cùng nhau kể cả trong công việc lẫn cuộc sống. Trang Pháp - Huyền Baby - Khổng Tú Quỳnh là một trong những hội chị em như vậy.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi mới đây, cả ba đã có những chia sẻ về khoảng thời gian khi tham gia Chị Đẹp. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau trong chương trình nhưng có một điểm chung, đó là chương trình đã mang đến cho cả ba những kỷ niệm đẹp, và khiến họ có sự thay đổi tích cực trên con đường làm nghề.

Clip: Hội "Chị Đẹp" chia sẻ kỷ niệm và cuộc sống sau khi tham gia chương trình





Sau chương trình Chị Đẹp, cả ba đồng hành cùng nhau ở các sự kiện, còn lập nhóm đi hát. Nguyên nhân của sự gắn kết này là gì?

Huyền Baby: Trong quá trình thi Chị Đẹp mọi người đã thân với nhau nên sau chương trình chị em lại càng gắn kết hơn. Riêng Huyền và Trang Pháp đi với nhau nhiều đêm công diễn nên hai chị em rất hiểu nhau. Còn Huyền với Quỳnh thân hơn sau khi diễn tại WeChoice Awards 2023. Với Huyền thì Quỳnh là cô em rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Khổng Tú Quỳnh: Lúc trước Quỳnh suy nghĩ rất hiếm có một hội bạn đi tiếp cùng nhau sau chương trình, rất khó luôn. Nhưng Quỳnh không ngờ sau Chị Đẹp, mọi người dành tình cảm cho nhau một cách rất tận tâm, tận tình và Quỳnh tin tình cảm này sẽ còn rất rất lâu, trộm vía trước đi ha.

Trang Pháp: Trang hay nói điều đẹp nhất với các “chị đẹp” sau chương trình chính là tình cảm mà mọi người vun đắp cùng nhau. Cái lời nhất sau Chị Đẹp với Trang là có một hội bạn rất yêu thương nhau, ai cũng mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng nhau. Không chỉ đi quay, chụp hình hay làm chung dự án nào đó mà cả trong cuộc sống, chỉ cần mình nhấc máy lên gọi thì các chị em vẫn luôn ở đó, Trang thấy điều này rất thiêng liêng.

Một mối quan hệ gắn bó thời gian dài, bên cạnh những điều vui vẻ thì chắc hẳn sẽ có giai đoạn họ hiểu lầm nhau hoặc không hài lòng điểm gì đó với đối phương. Đối với các chị chuyện này có xảy ra không?

Huyền Baby: Thật sự trộm vía là Huyền chơi với bạn bè ít khi có bất đồng nào đó kinh khủng đến nỗi không thể giải quyết được với nhau. Vì khi Huyền đã chọn muốn ở bên cạnh ai thì mình phải tin tưởng người đó. Nếu như có hiểu lầm thì đôi bên sẽ ngồi nói chuyện với nhau, giải quyết trong êm đẹp và hiểu nhau hơn. Còn nếu chọn cách im lặng thì theo thời gian tình cảm sẽ phai nhạt, chị em dễ trở nên xa cách lắm.

Khổng Tú Quỳnh: Em cũng giống chị Huyền. Cá nhân Quỳnh, nếu trong mối quan hệ có sự hiểu lầm, Quỳnh sẽ cho bản thân khoảng lặng để nhìn nhận mình có điều gì sơ sót không, sau đó Quỳnh sẽ nói thẳng chứ không mặc kệ. Khi thật sự trân trọng một mối quan hệ, Quỳnh sẽ hết sức mình để giải quyết vấn đề trong mối quan hệ đó.

Trang Pháp: Trang nghĩ bố mẹ và chị em ở trong gia đình còn có hiểu lầm huống chi mình bước ra ngoài. 2 người đã hiểu lầm nhau rồi, đây tận 30 người và chưa kể ekip gần trăm con người với nhau nữa. Sự hiểu lầm đấy là điều hiển nhiên sẽ xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào của cuộc sống, không chỉ trong chương trình đâu. Quan trọng là cách các chị đối diện với chuyện đó, khi bước ra khỏi chương trình ai cũng giữ cho mình tâm thế vui nhất, tốt đẹp nhất.

Nhiều người nói bạn bè phải góp ý và học hỏi nhau để cùng tiến bộ mỗi ngày, các chị học hỏi được gì từ nhau?

Khổng Tú Quỳnh: Em nói trước nha, vì em thấy mình học được rất nhiều từ các chị. Quỳnh thấy chị Trang Pháp là một người rất năng nổ và chăm chỉ trong công việc, đó là điều mà ai cũng cần. Còn chị Huyền Baby là người rất đẹp, chỉ cần nhìn chị là mình muốn noi theo cách chị giữ gìn nhan sắc, cách chị chăm chút và yêu thương bản thân.

Huyền Baby: Với Huyền, Quỳnh là cô bé rất lành tính, dễ thương và ngoan. Nhiều khi có vài hành động nhỏ nhưng để lại ấn tượng cho người đối diện, nói chung Quỳnh rất lễ phép và mình thấy học được từ cô bé này là sự đằm thắm, dịu dàng. Còn Trang quá thân với Huyền rồi, để nhận xét thì Trang là người rất giỏi, cái gì cũng biết. Và sự nhiệt huyết, năng lượng của Trang Pháp là điều rất hay mà một người hơi trầm như Huyền phải học hỏi.

Trang Pháp: Thật sự Huyền cho mình rất nhiều bài học. Đầu tiên, Trang ấn tượng trong cách đối diện với mọi sự việc của Huyền. Tính Trang không phải là người dễ giữ bình tĩnh trong việc giải quyết vấn đề, Trang luôn sẽ mất một khoảng thời gian để tự hỏi và bình tâm lại. Nhưng Trang thấy ở Huyền luôn có sự bình tĩnh dù câu chuyện có tệ đến đâu. Chẳng hạn như sự cố trang phục của Huyền, mình thấy sắp diễn rồi nên rất lo. Nhưng Huyền lại rất bình tĩnh, không nao núng mà giải quyết, nói chung thái độ rất quan trọng. Thứ hai Trang học được ở Huyền cách sắp xếp công việc. Dù tham gia chương trình nhưng Huyền vẫn điều hành công việc kinh doanh ở nhà. Trong thời gian đó, Huyền vẫn có thời gian dành cho chồng con, thực sự Trang cảm thấy Huyền hơi bị siêu nhân đấy. Một điều nữa là tính của Huyền tốt một cách vô điều kiện. Huyền không toan tính gì cả, chơi với ai cũng rất tự nhiên. Sao tự nhiên hôm nay mình nói hay thế nhờ?

Còn với bé Quỳnh, 2 chị em mình ít chung đội trong Chị Đẹp nhưng đã gặp nhau nhiều trước chương trình. Nhìn Quỳnh mong manh, dễ thương trên sân khấu vậy thôi chứ em ấy là người rất mạnh mẽ. Trang cảm thấy có những thăng trầm trong cuộc sống nếu rơi vào mình thì có thể Trang không dễ vượt qua như Quỳnh, đó là điều mà mình học hỏi được. Những người bạn chung cũng kể về Quỳnh với mình và đó đều là những điều tốt đẹp, đủ để thấy Quỳnh là một người lành tính, sống rất tốt với mọi người. Đôi khi trong cuộc thi, Quỳnh gặp những lúc vất vả nhưng em chưa bao giờ than vãn về điều đó, Trang nghĩ chính vì vậy mà khán giả luôn yêu thương Quỳnh.

Vậy còn những tật xấu của từng cá nhân trong hội thì sao nhỉ?

Khổng Tú Quỳnh: Chắc em nhiều tật xấu lắm á.

Trang Pháp: Thấy chưa, Quỳnh luôn luôn nhận xấu về mình. Em phải bảo là em không có tật xấu nào.

Huyền Baby: Mình nên gieo vào vũ trụ những điều tích cực em ạ.

Trang Pháp: Nhưng nói thật chị chưa thấy tật xấu nào của Quỳnh thiệt. Còn Trang thì biết mình ăn nhiều rồi, hay ăn linh tinh lắm. Còn bà Huyền là hay lo sảng nè.

Khổng Tú Quỳnh: Không phải thảo mai mà em không thấy tật xấu ở mọi người, hoặc có thể em không phải là người chăm chăm vào những điều tiêu cực của người khác. Tại vì Quỳnh nghĩ không ai hoàn hảo cả nên mình chỉ nhìn vào những cái lung linh của người khác để ngưỡng mộ và học hỏi thôi.

Trang Pháp: Chị biết tật xấu của Quỳnh là gì rồi, đó là em cho bản thân mình quá ít lời khen.

Huyền Baby: Đúng, Quỳnh khen người khác nhưng lại hay tự chê mình.

Khổng Tú Quỳnh: Các chị trúng kế của em rồi. Em giả bộ vậy thôi (cười).

Trang Pháp: Vậy là chị em mình bị thao túng tâm lý hả?

Trong quá trình tham gia Chị Đẹp, cả ba có hay tìm kiếm tên mình trên mạng xã hội để xem cộng đồng mạng đang bàn tán gì về mình không?

Huyền Baby: Huyền cũng có thấy nhưng ít đọc comment của mọi người lắm vì sợ bị ảnh hưởng tâm lý trong lúc thi lắm. Đọc lời khen ai mà không thích nhưng Huyền sợ đọc nhiều sẽ khiến tâm lý của mình dễ ở trên mây lắm, mà chủ quan quá lại không hay.

Trang Pháp: Thật ra chị em đi đến Công 4 thì tập 1 mới được lên sóng. Lúc đó chương trình cũng bước vào giai đoạn nước rút, đôi khi 2-3h sáng mới xong cho nên Trang không có thời gian đọc hết ý kiến của khán giả trên MXH. Khi chương trình kết thúc Trang mới tìm lại những màn biểu diễn và để ý được bình luận của khán giả.

Chị Đẹp mùa 2 sắp diễn ra, đâu là những cái tên các chị kỳ vọng sẽ tham gia?

Huyền Baby: Mùa 2 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng thì Huyền rất mong sẽ có sự trở lại của Hạnh Sino và Emily, đây là 2 người bạn thân của Huyền và hy vọng cả hai sẽ cùng đứng trên sân khấu với nhau.

Khổng Tú Quỳnh: Quỳnh cũng nghĩ ra vài cái tên và hứa hẹn sẽ là màu sắc rất ấn tượng cho khán giả. Đầu tiên là một cô bạn bằng tuổi Quỳnh, đó là Dương Hoàng Yến. Người thứ hai là chị Nam Thư, nghe đồn chị Nam Thư hát cũng đỉnh lắm, vũ đạo hay tạo hình cũng rất sexy đó nha. Quỳnh nghĩ chị Nam Thư mà tham gia thì sân khấu chắc sẽ bùng nổ.

Trang Pháp: Còn Trang ngay từ đầu luôn là đã rủ rê Băng Di và Thùy Anh. Trang nghĩ Băng Di rất hợp với chương trình vì Di đi hát trước cả Trang mà, Di nhảy được và biểu cảm sân khấu rất tốt. Nếu Băng Di không tham gia thì hơi phí đó Di nha. Còn Thùy Anh vừa đủ 30 tuổi, visual rất sáng và Thùy Anh đã có sẵn kỹ năng diễn xuất rồi, chỉ cần học hát nữa thôi. Cái tên khác là Văn Mai Hương, không còn gì để nói luôn, Văn Mai Hương quá phù hợp với Chị Đẹp. Và cuối cùng, Trang đề xuất người thầy của mình, chị Thu Minh. Trời ơi chương trình này sinh ra là dành cho chị Thu Minh.

Vậy cả 3 nghĩ sao nếu nhận lời mời tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng ở Trung Quốc?

Huyền Baby: Ở đây chắc là chỉ có Trang nhỉ?

Trang Pháp: (Cười) Không đâu, sau Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng thì Trang mong muốn sẽ dành thời gian mang đến nhiều sản phẩm cho khán giả Việt Nam, Trang không tính trước những câu chuyện xa xôi.

Khổng Tú Quỳnh: Quỳnh cũng đang có rất nhiều kế hoạch ở Việt Nam nên tham gia show ở Trung cũng là chuyện xa xôi với Quỳnh. Mình mới trở lại showbiz nên muốn đi từng bước thật chắc chắn.

Huyền Baby: Huyền thì chắc không rồi.

Hành trình của Khổng Tú Quỳnh ở Chị Đẹp dừng lại khá sớm so với 2 người còn lại. Vậy sau chương trình chị “lãi” nhất điều gì?

Khổng Tú Quỳnh: Thật sự cũng hơn 10 năm đi hát, không ngờ sau chương trình, mình vẫn được khán giả yêu thương rất nhiều. Khi Quỳnh bị loại, mình thấy có những khán giả họ buồn và tiếc cho Quỳnh, đó là điều rất quý giá đối với nghệ sĩ. Thêm một điều mà Quỳnh nhận được sau chương trình đó là có thêm những chị em tốt, cùng nhau ngồi đây và còn cùng đồng hành với nhau một chặng đường dài sắp tới nữa.

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng còn cho Quỳnh trải nghiệm mới và hiểu nhiều hơn về bản thân. Vì bản tính của Quỳnh không thích ganh đua nên hơn chục năm đi hát, Quỳnh thấy bản thân luôn nằm trong vùng an toàn, không biết giới hạn và tiềm năng của mình như thế nào. Sau khi tham gia chương trình, có những khoảnh khắc Quỳnh nghĩ mình không làm được nhưng lại không ngờ mình vượt qua nó. Khoảng thời gian tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng cho Quỳnh những ký ức sẽ ghi nhớ suốt đời.

Còn về sự thay đổi trước và sau cuộc thi với Khổng Tú Quỳnh là gì?

Khổng Tú Quỳnh: Lúc trước, Quỳnh từng là nghệ sĩ sợ điều tiếng, sợ bị phán xét, sợ tất cả mọi thứ. Nhưng sau này Quỳnh lại thay đổi cách nghĩ vì mình chỉ sống một lần, nếu cứ sợ hãi trước mọi thứ thì không bao giờ phát triển được. Khi quyết định tham gia Chị Đẹp, Quỳnh không muốn như trước cứ im ỉm đi thi nữa, Quỳnh muốn làm gì đó để kích bản thân hơn, cho bản thân mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Quỳnh không dùng từ mạnh mẽ để nói về sự thay đổi của bản thân sau cuộc thi, Quỳnh chỉ nghĩ mình đã trưởng thành và hài lòng về bản thân nhiều hơn thôi.

Ở thời điểm hiện tại, Khổng Tú Quỳnh cảm giác ra sao khi ai đó gọi mình là “Cô bé dâu tây”?

Khổng Tú Quỳnh: Bây giờ mọi người gọi Quỳnh là “chị bé dâu tây” rồi. Quỳnh cảm thấy rất happy với nickname này và cho đến 10 năm nữa mọi người gọi Quỳnh như thế thì Quỳnh vẫn rất vui và biết ơn. Nhiều nghệ sĩ muốn có hình ảnh hay nickname để lại dấu ấn trong lòng khán giả, điều này không phải dễ nên Quỳnh thấy mình may mắn đó chứ.

Nhiều người hay nhắc về áp lực đồng trang lứa, không chỉ gen Z hiện tại mà thế hệ nào cũng gặp phải. Khổng Tú Quỳnh đã từng trải qua cảm giác đó chưa?

Khổng Tú Quỳnh: Khi Quỳnh ở độ tuổi như các bạn gen Z hiện tại, Quỳnh không bị áp lực đồng trang lứa. Nói điều này hơi kỳ nhưng thời điểm đó, Quỳnh được nhiều người biết đến, khá thành công so với những bạn bè cùng lứa.

Nhưng vài năm trở lại đây Quỳnh đã có áp lực trong cuộc sống, đó là chuyện tình cảm và lập gia đình. Ba mẹ Quỳnh thấy con gái lớn nên muốn con sớm tìm được hạnh phúc. Nhưng bây giờ giai đoạn tạo áp lực đó qua rồi vì Quỳnh và ba mẹ đã chia sẻ, tâm sự nhiều hơn. Nói chung không riêng Quỳnh mà nhiều người sẽ đối mặt với áp lực đồng trang lứa. Quỳnh đã đi qua và đang cảm thấy rất hài lòng với những gì mình tin tưởng chọn lựa, ví dụ như tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Khổng Tú Quỳnh và Trang Pháp có chia sẻ ngay từ lần gặp đầu tiên đã phát hiện có nhiều điểm chung. Có phải một trong số đó là việc cả hai từng bị gia đình ngăn cấm hoạt động nghệ thuật?

Khổng Tú Quỳnh: Thật ra không phải là ngăn cấm gì, thời điểm đó gia đình Quỳnh chỉ chưa thật sự tin tưởng và ủng hộ quyết định của mình thôi.

Trang Pháp: Ba mẹ Trang cũng không cấm cản theo kiểu bắt buộc mình không được làm. Ba mẹ Trang chỉ nói rằng nếu con như thế này hoặc như thế kia thì sẽ vui hơn. Trang thấy ba mẹ chỉ lo lắng cho mình.

Gần đây tần suất hoạt động nghệ thuật của Trang Pháp nhiều lên, không biết gia đình chị hiện tại đón nhận điều này ra sao?

Trang Pháp: Sau chương trình, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Trang cảm thấy thoải mái và cho rằng bản thân cứ làm hết sức trên con đường của mình. Trước đây Trang mới bước chân vào Sài Gòn làm album đầu tiên, mình chỉ xin được ba mẹ 1 năm thôi, xong album sẽ sang bên kia. Nhưng hết 1 năm Trang lại tiếc và xin thêm 1 năm nữa, vì vậy mà Trang luôn hoạt động trong tình trạng tạm tạm thôi, làm gì cũng rón rén rồi trong năm cố gắng làm xong 1-2 cái MV là được chứ không định hướng lâu dài nào cho bản thân. Trong 5 năm đầu tiên làm nghề của Trang là câu chuyện 365 ngày cộng 365 ngày. Đôi lúc ba mẹ cũng không muốn Trang đứng trên sân khấu nhiều, lo con gái hay đi diễn khuya và xa nhà nên có những show ở tỉnh Trang không dám nhận. Suốt 10 năm vừa rồi Trang giống như nghệ sĩ part-time, sau 5 năm part-time Trang lui về hậu trường làm nhạc sĩ luôn để ba mẹ đỡ lo.

Còn bây giờ, mình thật sự bước cả 2 chân vào con đường nghệ thuật và làm những việc giống như một nghệ sĩ. Đi làm về muộn cũng không sợ ba mẹ gọi hỏi. Ba mẹ cũng không đặt nhiều câu hỏi cho Trang nữa vì hiện tại mình không phải cô gái 22 tuổi non nớt. Thứ hai là ba mẹ Trang chứng kiến suốt quãng đường mà Trang đi là thật sự nghiêm túc chứ đó không phải quyết định nhất thời của cô gái bồng bột. Giờ tâm thế làm nghề của Trang không còn gánh nặng bởi sự lo lắng của ba mẹ nữa nên có những chương trình nào phù hợp thì Trang sẽ tham gia.

Vậy Trang Pháp có cần xin diễn múa cột nữa không?

Trang Pháp: (Cười) Riêng múa cột thì là không nha. Múa cột lần nữa chắc mẹ book ngay vé máy bay cho về Hà Nội liền đấy.

Theo sự quan sát, dù trở lại nhưng Trang Pháp vẫn hơi an toàn và hạn chế vướng vào thị phi. Đây có phải sự e dè của chị sau những lần được gia đình góp ý?

Trang Pháp: Trang nghĩ nó là một phần vì mình không muốn tạo thêm những nỗi lo cho ba mẹ nữa. Một phần khác là do bản chất con người của Trang cũng muốn như vậy. Trang cảm thấy mọi chuyện nếu được mình nhìn qua một lăng kính tích cực thì nó sẽ nhẹ nhàng. Sau khi đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Trang hiểu được một sự việc có nhiều cách để giải quyết. Khi còn trẻ, Trang hay chọn cách giải quyết ngay và luôn, phải đúng và sai, phải trắng đen rõ ràng. Nhưng càng lớn lên, Trang thấy chuyện đúng sai không quan trọng bằng việc bản thân có thấy an yên không, và sự an yên của mình sẽ đem đến sự bình yên cho gia đình, cho bố mẹ.

Trang Pháp có thấy tiếc nuối khi nhóm thành đoàn ở Chị Đẹp không thể hoạt động sau khi chương trình khép lại?

Trang Pháp: Trang nghĩ tất cả các chị em đều rất mong muốn sẽ có nhóm thành đoàn giống như format chương trình. Nhưng để sắp xếp được lịch của cả 7 người trong đó có các chị đại trong nghề nữa là điều rất khó. Cá nhân Trang thì rất mong sau chương trình các chị em vẫn có được những sản phẩm chung với nhau, dù 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 7 người hay đông hơn như thế, miễn được đồng hành cùng nhau là điều rất đáng mừng rồi.

Còn với Huyền Baby, mọi người trên MXH lại thắc mắc hiện tại ông xã của Huyền Baby đã “cấp phép” cho chị đi diễn nhiều chưa?

Huyền Baby: Nói “cấp phép” cũng tội cho ông xã vì anh ấy đâu có cấm cản Huyền gì đâu. Thật sự chồng Huyền là người rất tâm lý và tôn trọng quyết định của Huyền. Khi Huyền quyết định tham gia cuộc thi hoặc các hoạt động về sau này thì ông xã cũng không có quá nhiều ý kiến. Quan trọng là ở Huyền phải sắp xếp thế nào để vừa chăm lo cho gia đình, công việc nhưng đủ thời gian và tâm sức để hoạt động nghệ thuật.

Huyền Baby có bao giờ tâm sự với ông xã về những người bạn mới sau chương trình?

Huyền Baby: Có chứ! 2 vợ chồng cũng gần tuổi nên hay nói chuyện và chia sẻ rất nhiều điều. Trong chương trình, Huyền chơi với ai mà thân thiết là ông xã đều biết và anh ấy rất yên tâm vì Huyền toàn chơi với bạn bè lành tính. Mỗi lần nói với chồng là nay Huyền sẽ đi chơi với Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Lan Ngọc hay Diệp Lâm Anh là Huyền như được cấp visa vậy đó, đi thoải mái mà chồng cũng không hỏi han gì hết.

Còn các con của Huyền Baby có phản ứng như thế nào khi xem mẹ trình diễn trên TV?

Huyền Baby: Các con của Huyền rất vui và tự hào khi nhìn mẹ trình diễn trên sân khấu. Huyền nhớ lúc ở Công 5, mình có làm quạt in hình Huyền và các chị em để tặng các bạn fan cổ vũ. Xong con trai của Huyền mới xin bố những quạt thừa mang đến lớp tặng cho các bạn, vừa tặng vừa nói “nhớ ủng hộ cho mẹ mình nha”. Lúc đầu Huyền không biết, sau này chồng mới kể lại các con đã âm thầm cổ vũ cho mẹ mình.

Huyền Baby và ông xã có bất đồng nào trong cách dạy con không?

Huyền Baby: Vợ chồng Huyền ít có sự bất đồng trong quá trình dạy con, chỉ có điều là chồng Huyền chiều các con hơn, còn Huyền lại là người nghiêm khắc một chút. Dù vậy trong quan điểm của cả 2 vợ chồng đều mong muốn các con sẽ là những người tự lập ngay từ khi còn nhỏ, luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh.

Sau loạt hoạt động gần đây, Huyền Baby có suy nghĩ sẽ đi hát solo trở lại không?

Huyền Baby: Hiện tại Huyền chưa có ý định nào cho hoạt động solo. Khá nhiều bên cũng mời Huyền đi diễn nhưng mình nghĩ không phải lúc. Thứ nhất Huyền không có bài hát riêng để đi hát solo, thứ hai Huyền đang thấy rất vui khi làm việc chung với cả hội chị em như này.

Cảm ơn các chị về buổi chia sẻ thú vị này. Chúc chặng đường sắp tới của cả ba sẽ gặp nhiều may mắn!