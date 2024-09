Tâm bão đổ bộ Quảng Ninh: Cửa kính khách sạn 5 sao bay lả tả, chân cầu Bãi Cháy cuộn sóng dữ dội

Theo dự báo, vào khoảng 13h chiều nay (7/9), cơn bão số 3 - bão Yagi mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 13 - cấp 14 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Theo ghi nhận, tại Quảng Ninh với sức gió lớn kèm mưa mưa nặng hạt đã khiến hàng loạt cây xanh bật gốc, thổi bay nhiều mái tôn,... Đặc biệt, người dân còn ghi lại được hình ảnh một khách sạn cao tầng tại Hạ Long đã bị gió lớn cuốn bay cửa kính. Gió lớn vần vũ liên tục khiến hàng loạt tấm kính bị cuốn lên không trung.

Tâm bão đổ bộ Quảng Ninh: Cửa kính khách sạn 5 sao bay lả tả

Bên cạnh đó, hình ảnh tại cầu Bãi Cháy thời điểm bão số 3 quét qua cũng khiến nhiều người rùng mình. Theo đó, tại vùng biển dưới chân cầu Bãi Cháy (Hạ Long-Hòn Gai, Quảng Ninh) cuộn sóng dữ dội.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tại Quảng Ninh cũng đã lập chốt chặn, ngăn các phương tiện xe máy, xe thô sơ không đi qua cầu Bãi Cháy trong thời điểm này để đề phòng gió lớn nguy hiểm.

Trước đó, các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà trong thời điểm bão số 3 đổ bộ để đảm bảo an toàn. Không chỉ người dân Quảng Ninh mà người dân các tỉnh miền Bắc cũng nên thường xuyên cập nhật tình hình bão và ngay tại thời điểm này tuyệt đối không nên ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Thiên tai là điều bất khả kháng, tuy nhiên mỗi chúng ta hãy tự trang bị vật dụng để bảo vệ bản thân bình an trước cơn bão lịch sử.