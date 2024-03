Tài xế xe bán tải chạy trốn cảnh sát, tông nhiều người trên đường phố Hà Nội: Dương tính với ma túy

Ngay trong tối 15/3, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng (sinh năm 1987, ở huyện Ý Yên, Nam Định) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Bước đầu kiểm tra nồng độ cồn, Lê Tiến Dũng có kết quả 0,000 miligram/lít khí thở. Qua test nhanh, Lê Tiến Dũng cho kết quả dương tính với ma túy.

Cảnh sát tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế Lê Tiến Dũng - tài xế xe tải chạy trốn cảnh sát, tông nhiều người trên đường phố Hà Nội.

Trước đó, khoảng 14h10 cùng ngày, tại trước số 93 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Lê Tiến Dũng điều khiển xe ô tô bán tải Ford biển kiểm soát 29C-856.42, bị công an phường kiểm tra lỗi vi phạm đỗ nơi có biển cấm đỗ. Quá trình kiểm tra, đối tượng Dũng không xuất trình giấy tờ và đưa tiền cho cán bộ. Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ, đối tượng lên xe nổ máy đâm vào xe chuyên dụng của công an phường, làm hư hỏng 2 xe và bỏ chạy.

Công an phường Trương Định cùng người dân đuổi theo đến trước số nhà 285 Nguyễn Xiển, hướng đi Khuất Duy Tiến ngang trụ T.152 đường Vành đai 3, xe ô tô do Dũng điều khiển đâm từ phía sau vào xe mô tô do anh N.S.H (ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) điều khiển đang đi phía trước cùng chiều làm xe mô tô đổ, người ngã về bên phải đường cùng chiều, xe mô tô mắc vào phía trước xe bán tải. Tuy nhiên, Dũng không cho xe ô tô dừng lại mà tăng ga ủi xe mô tô trên đường khoảng 150m thì 2 xe tách ra.

Xe bán tải do Dũng điều khiển bỏ chạy tiếp, vòng lên đường Vành đai 3 trên cao đến cột đèn 49/BD 2-2 va chạm với xe tải do anh N.V.V (ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển khiến 2 xe bị hư hỏng. Lúc này, người dân đuổi được kịp và đập vỡ kính xe, giữ đối tượng chờ công an đến giải quyết. Thời điểm này trên xe Dũng có một phụ nữ ngồi cùng.

Nam tài xế bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, rồ ga bỏ chạy tông nhiều người trên đường phố Hà Nội.

Công an quận Hai Bà Trưng đưa Lê Tiến Dũng và phương tiện về Công an phường Trương Định để điều tra, giải quyết theo quy định.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.