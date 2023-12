Tài xế phát hiện người đàn ông lạ chết bất thường trong ô tô của mình

Chiều 12/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát ( Bình Dương ) cho biết, đơn vị đang truy tìm tung tích, lai lịch một người đàn ông được phát hiện tử vong trong ô tô, xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tối 11/12, cơ quan công an tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một người chết trong ô tô ở đường 7A (ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Người đàn ông tử vong trong ô tô

Tại hiện trường, người đàn ông trên người không có giấy tờ tùy thân, ngồi hàng ghế sau ô tô đã tử vong.

Bước đầu cơ quan công an cho biết, chiếc ô tô là của một người dân trên địa bàn, đậu tạm ngoài đường nhưng quên khóa cửa. Khi tài xế ra xe thì phát hiện có người đàn ông gục chết nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ một số người dân địa phương, người đàn ông xấu số thường đi bộ trên đường, hay ghé ngồi ở các điểm chợ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên vui lòng báo ngay cho đơn vị này.

Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân cao 1,60cm, da ngăm đen; áo thun màu xám, quần màu đen, trên tay có hình xăm trái tim.